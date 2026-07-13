Kracher in Runde eins: Forstinning zieht FC Ingolstadt

Seht her, da steht‘s schwarz auf weiß: Der VfB Forstinning wählte im Toto-Pokal den Drittligisten FC Ingolstadt (Paarung 4). Vize-Abteilungsleiter Thomas Schwarz war bei der Auslosung dabei. – Foto: Verein

Der Landesligist VfB Forstinning hat sich bei der Auslosung zur ersten Hauptrunde im bayerischen Toto-Pokal den FC Ingolstadt 04 als Gegner gewünscht. Die Profimannschaft aus der 3. Liga wird von Sabrina Wittmann trainiert – der ersten Frau auf einer Trainerposition im Herren-Profibereich.

Joachim Buchwieser als Vertreter des Sponsors fischte den VfB als vierten Kreissieger aus der Lostrommel. Betreuer Enzo Giannelli als Forstinninger Abgesandter bestimmte nach einer vorher durch Trainer Gery Lösch und der Abteilungsleitung abgestimmten Reihenfolge den ehemaligen Bundesligisten FC Ingolstadt 04 als Kontrahenten. Am Dienstag, 21. Juli, erwartet der VfB nun also die Profimannschaft der „Schanzer“ aus der 3. Liga zum Pokalduell im Sportpark.

Gespannt blickten die Kicker und Funktionäre des VfB Forstinning am Freitagabend auf ihre Monitore und Handys: Die Ziehung der ersten Hauptrunde im bayerischen Toto-Pokal in der Spielbank im niederbayerischen Bad Kötzting wurde durch den Fußball-Verband live gestreamt und brachte in Echtzeit ein erfreuliches Ergebnis für den Landesligisten.

Für die Jungs ist es noch einmal ein Highlight-Spiel. Wir werden versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu gestalten.

VfB-Coach Gery Lösch.

Mit einer Besonderheit wartet der FC Ingolstadt bei der Trainerposition auf: Seit Mai 2024 verantwortet mit Sabrina Wittmann erstmalig eine Frau im Profibereich der Herren eine Mannschaft. Mit diesen knapp über zwei Jahren ist Wittmann im kurzlebigen Fußballgeschäft auch schon wieder die Trainerin mit der drittlängsten Amtszeit in dieser Spielklasse. Im Frühjahr verlängerte der Verein den auslaufenden Vertrag mit der Inhaberin der UEFA-Pro-Lizenz vorzeitig und langfristig.

Auf die Forstinninger Funktionäre wartet in den kommenden Tagen also viel Arbeit, um diesen Pokalkracher vorzubereiten. Für die Mannschaft des Aufsteigers schreitet indes die Vorbereitung auf dem Feld für den Vergleich mit dem Drittligisten und für den Punktspielstart am 25. Juli beim SV Nord-Lerchenau weiter fort. Hierfür testete der VfB nach dem 5:0-Erfolg über den Kirchheimer SC nun beim Bayernliga-Aufsteiger FSV Pfaffenhofen und unterlag am Ende mit 1:2 Toren.

„In der ersten Halbzeit waren wir nicht richtig im Spiel. Pfaffenhofen hat sehr strukturiert und mit hohem Tempo gespielt“, lobte VfB-Abteilungsleiter Thomas Herndl den Gegner und sah die 1:0-Führung des FSV durch Jonas Redl (33.) als verdient an. Ab der 60. Minute steigerte sich der VfB Forstinning und kam zum Ausgleich durch Dzemo Sefidanoski (65.), doch der FSV sprach das letzte Wort mit dem 2:1-Siegtreffer von Sebastian Waas (75.). „Insgesamt war es aber ein guter, letzter Test von uns“, urteilte Herndl.