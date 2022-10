Wohin führt der Weg von Künzings Stürmer Patrick Pfisterer und seinen Teamkameraden? – Foto: Karl-Heinz Hönl

Kracher in Passau - Künzing vor wegweisender Partie 16. Spieltag: Top-Spiel überstrahlt Rückrunden-Auftakt +++ Landkreisduell Grainet vs. Perlesreut

Der Rückrunden-Start in der Bezirksliga Ost steht ganz im Zeichen des Schlagermatches zwischen dem Tabellenführer 1. FC Passau und der zweitplatzierten DJK Vornbach. Gewaltig stottert momentan der Motor des Mitfavoriten FC Künzing, der gegen den unberechenbaren SV Schöfweg schon gehörig unter Zugzwang steht. Der Tabellendritte SpVgg Ruhmannsfelden hat gegen den FC Salzweg Heimrecht.

Morgen, 16:00 Uhr SV Grainet Grainet SV Perlesreut Perlesreut 16:00 PUSH





Jürgen Eder (Trainer SV Grainet): "Voller Vorfreude erwarten wir den SV Perlesreut zum Derby. Ich erwarte - ähnlich wie in der Vorrunde - in ganz enges Match. Perlesreut ist sowohl spielerisch wie auch kämpferisch stark. Beide Teams waren unter der Woche im Einsatz und nicht zuletzt wird es auch darauf ankommen, wer die Doppelbelastung besser weg steckt."



Personalien: Johannes Glaser und Stefan Grimbs fehlen den Hausherren.







Felix Bachl (Trainer SV Perlesreut): "Die Niederlage in Grafenau war unglücklich, aber nicht unverdient. Der TSV war in einem ausgeglichenen Spiel in den entscheidenden Situationen abgeklärter und cleverer als wir. In Grainet erwartet uns die nächste eingespielte und gestandene Bezirksligamannschaft. Wir müssen vom Start weg hellwach und 90 Minuten konzentriert sein. Dann wird es ein offenes Spiel. Das erste Tor könnte entscheidend sein."



Personalien: Julian Graf, Karlo Celcic, Thomas Beyer und Julian Poschinger sind beim SVP nicht einsatzbereit.







Morgen, 17:00 Uhr TSV Mauth Mauth SC Kirchroth Kirchroth 17:00 live PUSH





Patrick Meier (Trainer SC Kirchroth): "Für uns ist es das nächste schwere Auswärtsspiel bei einem Gegner, der im vorderen Drittel mitspielt. Wie sind klarer Außenseiter und haben daher auch nichts zu verlieren."



Personalien: Thomas Pfeffer, Tobias Artmann, Lukas Groß, Simon, Youssof Dembele, Matthias Danner und Fabian Rieder stehen auf der langen Ausfallliste des KSC.













Martin Kreß (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Nach unserem Heimsieg gegen Passau haben wir die Hinrunde mit einer ordentlichen Punktzahl abgeschlossen. Auch wenn die Ausfallliste langsam wieder länger wird, gilt es in den letzten vier Spielen vor der Winterpause nochmal alle Kräfte zu bündeln und möglichst noch ein paar Punkte draufzupacken. Das Hinspiel in Salzweg endete Unentschieden und nach ihrem Trainerwechsel sind sie schwierig einzuschätzen. Daher erwarte ich eine knifflige Aufgabe."



Personalien: Neben den Langzeitausfällen werden auch Marco Dachs, Robert Peter und Johannes Wittenzellner 2022 nicht mehr zum Einsatz kommen können. Zudem macht das leidige Corona-Virus den Lerchenfeldkickern in diesen Tagen auch ein paar Probleme und deshalb gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen in der Teambesetzung.







Michell Stark (Sportlicher Leiter FC Salzweg): "Eine vermeidbare, aber am Ende gerechte Niederlage mussten wir in Mauth hinnehmen, da wir nach 50 Minuten durch das eine oder andere Geschenk bereits mit 3:0 zurück gelegen sind. Die zweite Halbzeit hat aber gezeigt, dass Leben in der Truppe vorhanden ist und jeder alles in die Waagschale wirft. Gegen einen aktuell sehr gut aufgelegten Gegner können wir nur überraschen und sind der krasse Außenseiter. Wir werden aber alles geben, und es dem Favoriten so schwer wie möglich machen."



Personalien: Sebastian Schweitzer, Konrad Rüther, Daniel Brummer, Niklas Mautner, Philipp Bauer und Daniel Maier fallen aus. Ob Co-Spielertrainer Stefan Holzinger dabei sein kann, ist noch offen.





Der SV Hutthurm ist gegen den SV Türk Gücü Straubing klarer Favorit – Foto: Karl-Heinz Hönl







Morgen, 16:00 Uhr SV Hutthurm Hutthurm SV Türk Gücü Straubing TG Straubing 16:00 live PUSH







Albert Krenn (Spielertrainer SV Hutthurm): "Wir dürfen keine Mannschaft nach dem Tabellenplatz bewerten. Sicherlich lügt diese nicht mehr, dennoch muss jedes Spiel erst mal gespielt werden. Wir haben in der Vorrunde schon unsere Schwierigkeiten gegen Straubing gehabt. Dennoch wollen wir den Heimdreier."



Personalien: Fabian Semsch, Maximilian Köberl und Adrian Böck können weiterhin nicht auflaufen.







Onur Örs (Abteilungsleiter SV Türk Gücü Straubing): "Willkommen im Abstiegskampf!

Für uns zählt ab jetzt nur noch, irgendwie Punkte zu holen. In der Vorrunde nur acht Zähler. ist eine sehr schlechte Ausbeute. Hutthurm haben wir im ersten Spiel Paroli bieten können, uns leider quasi mit dem Schlusspfiff noch zwei Punkte nehmen lassen. Unser Gegner ist in der Breite und Offensive sehr gut aufgestellt. Wir müssen hochkonzentriert bei der Sache sein, sonst wird es wieder nichts."



Personalien: Das Schlusslicht vermeldet Bestbesetzung.





Morgen, 15:00 Uhr FC Künzing Künzing SV Schöfweg Schöfweg 15:00 PUSH





Daniel Seidl (Kapitän FC Künzing): "Für uns ist es bereits das letzte Heimspiel in diesem Kalenderjahr und das wollen wir siegreich gestalten. In unserer Lage zählt ohnehin nur ein Dreier, dafür brauchen wir offensiv wie defensiv wieder mehr Konsequenz. Schöfweg ist ein unangenehmer Gegner, der nicht nur sehr zweikampfstark ist, sonder auch einige richtig gute Individualisten in seinen Reihen hat."



Personalien: Ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Mitwirken von Alexander Wittenzellner.







Matthias Süß (Trainer SV Schöfweg): "Wir spielen derzeit zumindest phasenweise einen sehr ansehnlichen und guten Ball, leisten uns aber zu viele Fehler und kassieren dadurch zu einfache Gegentreffer. In Künzing sind wir sicherlich Außenseiter, werden aber trotzdem versuchen, unsere Stärken durchzudrücken. Künzing muss gegen uns gewinnen, wir könnten mit einem Punktgewinn leben."



Personalien: Fabian Wagner und Marco Dichtl sind wieder an Bord. Dafür müssen die Gäste Mittelstürmer Christian Schwankl und Michael Weny ersetzen.





Morgen, 15:00 Uhr TSV Grafenau Grafenau TSV Regen Regen 15:00 PUSH





Franz Seitz (Sportlicher Leiter TSV Grafenau): "Wir möchten unsere Erfolgsserie verlängern und uns weiter von der gefährdeten Tabellenregion distanzieren. Gegen Regen haben wir ohnehin vom Hinspiel her noch einiges gutzumachen. Der Gegner wird uns aber nichts schenken und wir stellen uns auf eine umkämpfte Begegnung ein."



Personalien: Die unter der Woche im Nachholmatch gegen Perlesreut fehlenden Maximilian Pleintinger, Kevin Kesten und Tobias Eiter kehren ins TSV-Aufgebot zurück. Nicht dabei sind Marco de Lima, Leo Molleker und Simon Müller.









Daniel Völkl (Co-Spielertrainer TSV Regen): "Einen vollauf überzeugenden und verdienten Heimsieg konnten wir gegen Oberpolling einfahren. Die gesamte Mannschaft gab die richtige Antwort auf das zuvor verdient verlorene Auswärtsspiel. Mit der Vorrunde können wir halbwegs zufrieden sein, wenngleich noch mehr Potenzial im Team steckt als es der aktuelle Tabellenplatz aussagt. Deshalb ist unsere Devise in der Rückrunde, mehr Zähler einzufahren als in der Vorrunde. Eine heikle Aufgabe haben wir beim wiedererstarkten TSV Grafenau vor der Brust. Um dort zu punkten, müssen wir wieder unsere Tugenden wie Einsatzwille und Laufbereitschaft an den Tag legen, ansonsten wird es dort nichts zu holen geben."





Personalien: Armin Süß, Lukas Schmid, Max, Uli und Michael Kappl müssen passen.













Christopher Pauli (Trainer SV Schalding-Heining II): "Mit einer geschlossenen Mannschaftleistung und einer leidenschaftlichen Defensivarbeit haben wir drei wichtige Punkte in Künzing geholt, die - wie ich finde nicht - unverdient waren. Wir wollen und müssen am Wochenende unbedingt nachlegen, werden wieder an die Grenzen gehen und mit hoher Laufbereitschaft und Selbstvertrauen im Heimspiel Gas geben. Ich erwarte mir von unserer Truppe, dass wir unabhängig vom Gegner immer diesen absoluten Willen auf den Platz bringen, um unsere Punkte zu holen. Nur so können wir uns aus dem hinteren Tabellendrittel herausarbeiten."



Personalien: Mit Ausnahme von Luis Grubmüller vermeldet die Bayernliga-Reserve Bestbesetzung.







Alexander Starkl (Spielertrainer SV Oberpolling): "In Schalding wartet eine sehr spielstarke Mannschaft in Topform auf uns. Wir sind klarer Außenseiter. Unabhängig vom Ergebnis erwarten Knut und ich aber eine deutliche Reaktion auf die Leistung in Regen."



Personalien: Spielertrainer Jürgen Knödelseder wird höchstwahrscheinlich passen müssen. Bei Michael Ellinger wird es wohl wieder gehen. Ansonsten gibt es im Kader keine Veränderungen zur Vorwoche.