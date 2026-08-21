Kracher in Parsberg – Beigang-Einstand bei Regenstauf

Tüfteln am ersten Saisonsieg: Die Riedenburger Trainer Andreas Schäffer (links) und Michael Pöppel. – Foto: Wolfgang Zink

Ein absolutes Top-Spiel überschattet das restliche Geschehen am 7. Spieltag der Bezirksliga Süd. Am Samstag duellieren sich an der Hatzengrün der TV Parsberg und der BSC Regensburg. Die beiden noch unbesiegten Teams führen mit jeweils 16 Zählern das Feld an. Der entthronte Rangdritte TB 03 Roding gastiert in Hainsacker und will in die Erfolgsspur zurück. Endlich auf den Saisonsieg hoffen derweil der TV Riedenburg und der FC Furth im Wald. Das sieglose Dup genießt gegen Raindorf bzw. Kosova Regensburg Heimrecht. Zudem geht der Blick in Richtung Regenstauf. Beim TB/ASV feiert Nico Beigang im Heimspiel gegen den FC Ränkam seine Premiere als Cheftrainer.

Freitag







Quasi als Minimalist tat sich der VfB Bach (6., 9 Punkte) am Doppelspieltag hervor. Ein einziger Torerfolg reichte der Seitz-Elf, um aus den Partien gegen Viehhausen und Riedenburg vier Punkte zu ziehen. Zuletzt glückte in Riedenburg in der Nachspielzeit der Siegtreffer. Neun Zähler hat die neuformierte VfB-Mannschaft nun auf dem Konto und kann zufrieden auf den Saisonstart zurückblicken. Heute Abend kreuzt der punktgleiche Tabellennachbar SC Regensburg (5., 9) am Donauufer auf. Der Wiederaufsteiger blickt auf einen klaren Heimsieg gegen Ränkam und eine knappe Niederlage in Viehhausen zurück. Beiden Parteien täte ein Dreier gut. Es ist von einer engen Kiste auszugehen...





Samstag







Dieses Top-Spiel haben sich beide Mannschaften verdient! Sowohl der TV Parsberg (2., 16) als auch der BSC Regensburg (1., 16) sind super aus den Startlöchern gekommen und haben bisher zumeist gute bis sehr gute Leistungen abgeliefert. Die beiden Teams sind noch ungeschlagen und führen mit je 16 Punkten das Feld an. An Selbstvertrauen dürfte es hüben wie drüben nicht mangeln. Zumal am Doppelspieltag jeweils die volle Punktausbeute erbeutet wurde. Besonders der BSC präsentierte sich in der Vorwoche ziemlich torhungrig. Wer beendet den Spieltag als alleiniger Tabellenführer? Oder aber bleiben beide weiter ungeschlagen?











Morgen, 14:15 Uhr TV Riedenburg Riedenburg FC Raindorf FC Raindorf 14:15 PUSH



Grundsätzlich hat der TV Riedenburg (14., 3) schon bewiesen, dass er in der Bezirksliga mithalten kann. Das große Manko: Bislang konnte der Liganeuling kein Spiel so auf seine Seite ziehen, dass ein Sieg heraussprang. Beim vergangenen Heimspiel gegen Bach – eigentlich einem typischen 0:0-Spiel – fiel ganz spät das entscheidende Gegentor. Bitter! Ein erstes Erfolgserlebnis würde sicherlich viele Knoten lösen. Klappt's daheim gegen den FC Raindorf (12., 5)? Ein schwieriges Unterfangen! Die Pittoni-Truppe zählt zu den spiel- und offensivstärksten Mannschaften der Liga, hat jedoch einen durchwachsenen Saisonstart erwischt. Nach drei sieglosen Auftritten will der FC endlich wieder dreifach punkten.





Sonntag







Der TB/ASV Regenstauf (7., 7) hat seinen neuen Cheftrainer gefunden!



Der TB/ASV Regenstauf (7., 7) hat seinen neuen Cheftrainer gefunden! Niemand Geringeres als Ex-Profi Nico Beigang trägt ab sofort die Hauptverantwortung über die Mannschaft , die bereits neun Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze aufweist. Beigangs Premiere als neuer Cheftrainer beschert den „Blitzern“ am Sonntag ein Heimspiel gegen den FC Ränkam (16., 3). Eine vermeintliche Pflichtaufgabe, sind die Gäste doch aktueller Träger der Roten Laterne. Diese will der Aufsteiger natürlich schnellstmöglich wieder abgeben. Beim Gastspiel in Regenstauf müssen die Mannen von Coach Andy Herrmann hochkonzentriert spielen und über sich hinauswachsen. Nur dann kann es mit einer Überraschung klappen.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SpVgg Hainsacker Hainsacker TB 03 Roding TB Roding 15:00 PUSH



Eher ungern blickt man in beiden Lagern auf die vergangenen Woche zurück. Die SpVgg Hainsacker (10., 7) quittierte gegen die Regensburger Top-Teams BSC und Kosova zwei Niederlagen – wobei gegen Kosova durchaus auch ein 2:2 möglich gewesen wäre. Auf der Gegenseite konnte der TB 03 Roding (3., 15) den Erfolg in Regenstauf nicht „vergolden“. Stattdessen setzte es am Sonntag eine ärgerliche 0:1-Heimniederlage gegen Aufsteiger Oberhinkofen. „Es reicht halt einfach nicht, wenn einige Spieler nicht ihre Leistung abrufen können, um gegen den bisherigen Tabellenletzten gewinnen zu können“, monierte TB-Trainer Andreas Klebl im Anschluss. Es war die erste Saisonniederlage des TB und diesmal möchte der Landesliga-Absteiger wieder ein anderes Gesicht zeigen.





So., 23.08.2026, 15:30 Uhr FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen SpVgg Ramspau Ramspau 15:30 PUSH



Angesprochener FC Oberhinkofen (13., 5) landete mit dem Auswärtstriumph in Roding einen unerwarteten Coup. Zumal der Bezirksliga-Neuling zuvor noch kein Spiel gewonnen hatte und weiterhin Personalsorgen hat. Gerade in der ersten Halbzeit präsentierte sich die Sommer-Crew sehr griffig. War das der erhoffte Brustlöser? Eine Antwort werden die 90 Minuten gegen die SpVgg Ramspau (8., 7) geben. Die Grün-Weißen waren ja mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Danach konnten sich allerdings noch keinen weiteren Dreier nachlegen. Gegenüber dem jüngsten, fehlerbehafteten Auftritt in Breitenbrunn (1:1) dürfte sich Spielertrainer David Romminger sicherlich eine Leistungssteigerung wünschen.





So., 23.08.2026, 16:00 Uhr SV Breitenbrunn Breitenbrunn FC Viehhausen Viehhausen 16:00 PUSH



Letzte Saison hat der SV Breitenbrunn (11., 5) eine sehr ordentliche Rückrunde hingelegt. Daran konnten Gromann, Selch & Co. bis dato nur bedingt anknüpfen. So wurde nur eines der ersten sechs Matches gewonnen – das am vergangenen Sonntag in Ränkam. Ein verdienter Auswärtserfolg und ein Befreiungsschlag! Ist jetzt endlich der Knoten geplatzt? Klar ist, dass die Breitenbrunner vor den eigenen Fans nachlegen wollen. Zu Gast ist der Tabellenneunte FC Viehhausen (7), der mit einem Sieg überholt werden könnte. Das Zani-Ensemble fuhr am Doppelspieltag zufriedenstellende vier Punkte ein (0:0 in Bach, 3:2 gegen den Sportclub) und will auch im Altmühltal nicht leer ausgehen.







Es ist nie ganz einfach für eine Mannschaft, wenn der Cheftrainer im Urlaub weilt oder anderweitig verhindert ist. Der FC Kosova (4., 13) ließ sich davon nicht aus der Contenance bringen. Am vergangenen Wochenende gab's erst ein Last-Minute-Unentschieden in Oberhinkofen und anschließend einen harterkämpften 2:1-Heimsieg gegen Hainsacker. Eigentlich hätten die Regensburger unter der Woche wieder ranmüssen, doch das Pokalspiel gegen Ziegetsdorf wurde von Seiten des Gegners abgesagt. Somit konnte man sich voll und ganz auf die knifflige Auswärtsaufgabe beim FC Furth im Wald (15., 3) konzentrieren. Die Drachenstädter warten immer noch auf den ersten Saisonsieg (0/3/3), waren aber schon mehrmals nah dran. Übungsleiter Alois Stoiber hofft, dass sich seine Truppe nun endlich für den Aufwand belohnt.