 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

Kracher in Nordhorn, Tabellennachbarn in Schüttorf, Dinklage vs Firrel

26. Spieltag in der Vorschau

von NK · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: nordBlick24 (Holger Hartmann)

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Landesliga Weser-Ems
VfL Oldenb.
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

Bereits am vergangenen Donnerstag startete der 26. Spieltag mit dem Derby zwischen Mühlen und Lohne II. Am Sonntag dann geht es heiß her. Vor allem das Spitzenspiel zwischen Vorwärts Nordhorn und Garrel steht im Fokus. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Morgen, 15:00 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
15:00

Schüttorf verlor unter der Woche deutlich gegen Vechta, kann aber mit einem Dreier punktgleich mit Oldenburg ziehen. Das Hinspiel endete 1:1. Die Zuschauer können sich also auf ein spannendes Duell gefasst machen.

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
15:00

Esens verlor zuletzt heftig gegen Schüttorf, Papenburg auf der anderen Seite will die letzten Chancen auf den Titel wahren und gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger siegen. Im Hinspiel klappte dies knapp mit 1:0.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
15:00

Die Eintracht gewinn das Hinspiel knapp mit 3:2 und gewann zuletzt der der vier vergangenen Spiele, doch Vechta holte gegen Schüttorf den ersten Sieg nach zuvor vier Niederlagen in Serie und reist mit Rückenwind zur Eintracht.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
SV Brake
SV BrakeSV Brake
15:00

Bevern auf Rang drei empfängt den Tabellen-Zwölften Brake. Das Hinspiel endete torreich mit 5:2 für Bevern. Zuletzt spielte der SVB zu oft unentschieden. Diese Inkonstanz brachte Bevern aus dem absoluten Titelrennen. Brake verlor zuletzt erstmals nach vier Siegen in Serie und braucht weitere Punkte für den Klassenerhalt.

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
15:00live

Melle blieb in den vergangenen sieben direkten Duellen gegen Voxtrup unbesiegt und konnte auch das Hinspiel mit 3:1 gewinnen. Zuletzt blieb Melle jedoch seit sechs Partien ohne Sieg, punktete aber am vergangenen Wochenende gegen Bevern. Ein Auswärtssieg wäre wichtig, wenn man nicht in den Abstiegskampf gezogen werden möchte.

Morgen, 15:00 Uhr
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
15:00

Dinklage feierte zuletzt einen wichtigen Sieg gegen Voxtrup, doch auch Firrel gewann zwei der vergangenen drei Partien und rückte bis auf fünf Punkte an Dinklage heran. Das Hinspiel ging mit 3:1 an Firrel. Es geht um wichtige Punkte im Keller.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
15:00

Absoluter Kracher. Platz eins gegen zwei, wobei beide Teams nur durch das Torverhältnis getrennt sind. Von den bisherigen fünf direkten Duellen, gingen vier an Garrel, eines an Nordhorn. Das Hinspiel endete 2:0 für Garrel. Beide Teams feiern eine lange Ungeschlagen-Serie und wollen diese auch halten.