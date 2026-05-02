Kracher in Nordhorn, Tabellennachbarn in Schüttorf, Dinklage vs Firrel

– Foto: nordBlick24 (Holger Hartmann)

Bereits am vergangenen Donnerstag startete der 26. Spieltag mit dem Derby zwischen Mühlen und Lohne II. Am Sonntag dann geht es heiß her. Vor allem das Spitzenspiel zwischen Vorwärts Nordhorn und Garrel steht im Fokus. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Schüttorf verlor unter der Woche deutlich gegen Vechta, kann aber mit einem Dreier punktgleich mit Oldenburg ziehen. Das Hinspiel endete 1:1. Die Zuschauer können sich also auf ein spannendes Duell gefasst machen.

Esens verlor zuletzt heftig gegen Schüttorf, Papenburg auf der anderen Seite will die letzten Chancen auf den Titel wahren und gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger siegen. Im Hinspiel klappte dies knapp mit 1:0.

Morgen, 15:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn SVE Nordhorn SC SF Niedersachsen Vechta SFN Vechta 15:00 PUSH

Die Eintracht gewinn das Hinspiel knapp mit 3:2 und gewann zuletzt der der vier vergangenen Spiele, doch Vechta holte gegen Schüttorf den ersten Sieg nach zuvor vier Niederlagen in Serie und reist mit Rückenwind zur Eintracht.

Morgen, 15:00 Uhr SV Bevern SV Bevern SV Brake SV Brake 15:00 PUSH

Bevern auf Rang drei empfängt den Tabellen-Zwölften Brake. Das Hinspiel endete torreich mit 5:2 für Bevern. Zuletzt spielte der SVB zu oft unentschieden. Diese Inkonstanz brachte Bevern aus dem absoluten Titelrennen. Brake verlor zuletzt erstmals nach vier Siegen in Serie und braucht weitere Punkte für den Klassenerhalt.

Morgen, 15:00 Uhr VfR Voxtrup VfR Voxtrup SC Melle 03 SC Melle 03 15:00 live PUSH

Melle blieb in den vergangenen sieben direkten Duellen gegen Voxtrup unbesiegt und konnte auch das Hinspiel mit 3:1 gewinnen. Zuletzt blieb Melle jedoch seit sechs Partien ohne Sieg, punktete aber am vergangenen Wochenende gegen Bevern. Ein Auswärtssieg wäre wichtig, wenn man nicht in den Abstiegskampf gezogen werden möchte.

Dinklage feierte zuletzt einen wichtigen Sieg gegen Voxtrup, doch auch Firrel gewann zwei der vergangenen drei Partien und rückte bis auf fünf Punkte an Dinklage heran. Das Hinspiel ging mit 3:1 an Firrel. Es geht um wichtige Punkte im Keller.

Morgen, 15:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts BV Garrel BV Garrel 15:00 PUSH