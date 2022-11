Kracher in Lindberg: Niederalteich kommt - Plattlinger Pflichtaufgabe 15. Spieltag: Auerbach gegen Degernbach gefordert +++ Neuhausen gegen Winzer in der Pflicht

Kurz vor der Winterpause hat die Kreisliga Straubing am 15. Spieltag nochmal einen echten Knaller zu bieten. Am Sonntag erwartet der Rangzweite TSV Lindberg Tabellenführer SpVgg Niederalteich zum Spitzenspiel. Mit einem Sieg könnte der Neuling nach Punkten gleichziehen, andererseits würde die Stadler-Elf ihrerseits mit einem Dreier Platz eins bis zum Frühjahr fixieren. Dahinter kämpfen die DJK SB Straubing (in Geiersthal) und der SV Auerbach (gegen Degernbach) um die besten Plätze im Verfolgerfeld. Die SpVgg Plattling muss gegen das seit vier Partien ungeschlagene Schlusslicht SV Motzing Farbe bekennen. Wichtige Punkte im Abstiegskampf wollen der SV Neuhausen/Offenberg (gegen Winzer) und der SC Zwiesel (gegen Steinach) einfahren. Der SV Schwarzach empfängt den punktgleichen SV Kirchberg im Wald.

Peter Gallmaier (Trainer SV Auerbach): "Durch die unverdiente Niederlage letzte Woche sind wir leider etwas abgerutscht, was aber der guten Stimmung keinen Abbruch tat. Jetzt wollen wir uns die Punkte zuhause zurückholen. Mit Degernbach haben wir es aber mit einem Gegner zu tun, gegen den wir schon im Hinspiel verloren haben und der uns wieder alles abverlangen wird. Da sie auch jeden Punkt dringend brauchen, stellen wir uns auf ein richtiges Kampfspiel ein, in dem wir über 90 Minuten alle Kräfte mobilisieren müssen. Ich bin mir aber sicher, dass die Jungs alles geben werden, um die Punkte in Auerbach zu behalten."

Markus Heigl (Sportlicher Leiter SV Motzing): "Der Sieg gegen Neuhausen war für uns enorm wichtig. Auf die guten Leistungen der letzten Wochen wollen wir nun auch in den noch verbleibenden beiden Spielen bis zur Winterpause aufbauen und noch den ein oder anderen Zähler einfahren. In Plattling benötigen wir dafür die gleiche Einstellung wie in den letzten Wochen. Wir sind in diesem Spiel zwar klarer Außenseiter, wollen aber erneut versuchen, über die Tugenden Kampf, Wille, Einsatz mit Zählbarem die Heimreise antreten zu können."

Karl Prebeck (Sportlicher Leiter SpVgg Plattling): "Der Punkt in Steinach war ein Schritt in die richtige Richtung. Im letzten Heimspiel dieses Jahres gegen Motzing wird es das gleiche umkämpfte Spiel. Wir bleiben ruhig und lassen uns von außen auch keine Krise einreden. Wir sind auf einem Entwicklungsprozess und geben jede Woche das Beste, sowohl Trainer als auch Mannschaft und Verein. An dieser Stelle möchte ich mich schon mal bei unseren zahlreichen Fans für die Unterstützung bedanken. Egal ob Heim- oder Auswärtsspiel, wir haben immer viele Fans dabei, die uns unterstützen."

Daniel Färber (Trainer ASV Steinach): "Nach unserem Punktgewinn gegen Plattling steht gegen Zwiesel ein Sechs-Punkte-Spiel an. Zwiesel hat sich vor allem defensiv stabilisiert und wird uns einen packenden Fight liefern. Wir werden alles in die Waagschale werfen und versuchen die Punkte mit nach Steinach zu nehmen."

Tobias Jakob (Abteilungsleiter SpVgg Niederalteich): "Zwiesel war der erwartet schwere und unangenehme Gegner. Der frühe Treffer hat dem SC natürlich in die Karten gespielt. Unsere Mannschaft hat aber eine super Moral bewiesen und bis zuletzt an den Heimsieg geglaubt. Unter dem Strich war der Sieg dann auch verdient. Nun steht das absolute Topspiel in Lindberg an. Der TSV ist vor allem in der Offensive bärenstark. Das haben sie vor allem auch in den Heimspielen mehrmals unter Beweis gestellt. Hier gilt es, die schnellen Offensivakteure in den Griff zu bekommen und hinten möglichst stabil zu stehen. Wir freuen uns riesig auf das Spiel und streben mindestens einen Auswärtspunkt an."

Dominik Wagner (Co-Trainer TSV Lindberg): "In Kirchberg war es das schwere Auswärtsspiel, das wir erwartet hatten. Aufgrund unserer guten zweiten Halbzeit konnten wir die drei Punkte mit nach Lindberg nehmen. An diese Leistung wollen wir anknüpfen, weil unsere nächste Aufgabe zuhause beim Spitzenspiel gegen den Tabellenführer nicht leichter wird. Niederalteich hat die wenigsten Gegentore bekommen und die meisten Tore geschossen, was für ihre allgemeine Stärke spricht. Wir müssen einen super Tag erwischen und alles in die Waagschale werfen, wenn wir nicht leer ausgehen wollen."

Volker Oßwald (Trainer DJK SB Straubing): "Wir sind sehr froh, dass wir in den letzten Wochen einige Punkte sammeln konnten. Vor allem wenn man sieht, wie ausgeglichen die Liga nach wie vor ist. Gegen Schwarzach haben wir uns lange Zeit schwer getan, aber am Ende haben wir meiner Meinung nach dennoch verdient gewonnen. Wir haben wenig zugelassen und sind geduldig geblieben. Großes Kompliment an meine Mannschaft, die nach wie vor super arbeitet und sich deshalb solche Siege verdient. Daran wollen wir in Geiersthal anknüpfen."

Johann Lauerer (Co-Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "In Motzing haben wir in Summe verdient verloren, leider mussten wir aber auch durch eine doch etwas fragwürdige Entscheidung der Schiedsrichterin ab der 28. Minute in Unterzahl spielen. Mit etwas mehr Fingerspitzengefühl der Unparteiischen wäre das Spiel mit Sicherheit anders gelaufen. Für uns heißt es jetzt, das Spiel zu vergessen und auf das nächste zu fokussieren. Am Sonntag treten wir gegen einen bislang starken Aufsteiger aus Winzer an, gegen den wir aber unbedingt punkten wollen und müssen. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um vor der Winterpause unsere Tabellensituation noch zu verbessern."

Personalien: Bis auf Dominik Breu und David Dallmeier kann Spielertrainer Roland Moosmüller seine Wunschformation aufs Feld schicken.



Christian Geier (Abteilungsleiter SV Winzer): "Der Sieg gegen Auerbach war sehr wichtig für uns. Wir haben das Spiel gedreht und dann endlich auch mal wieder eine Führung zuhause über die Zeit gebracht. In Neuhausen wollen wir an die Leistung gegen Auerbach anknüpfen, nur so können wir was holen. Der Gegner braucht Punkte und genau so wird er auch auftreten."

Personalien: Neben Co-Spielertrainer Thomas Häfner können auch Lukas Uhl sowie Tobias und Manuel Sonnleitner nicht auflaufen.