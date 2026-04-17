Kracher in Kelheim - Zwei Knaller im Keller

Sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller steigen am 25. Spieltag der Bezirksliga West einige richtungsweisende Partien. Leader Türk Gücü Straubing muss seine Pole Position beim Rangdritten ATSV Kelheim verteidigen, während der Zweite FC Ergolding gegen den personell extrem angeschlagenen TSV Langquaid ran muss. Richtig heiß wird es am anderen Ende der Tabelle, wo die vier Kellerkinder am Sonntag unter sich sind. Schlusslicht ASCK Simbach erwartet den nach dem Winter nach wie vor sieglosen SV Sallach, der TV Geisenhausen will mit einem Heimsieg über Pfarrkirchen am Gegner vorbeiziehen und wieder auf einen Relegationsrang springen.
Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Mit Aiglsbach treffen wir auf eine der besten - wenn nicht sogar die beste - Offensivreihe der Liga, deshalb werden wir defensiv Schwerstarbeit verrichten müssen. Nur verteidigen wird aber nicht reichen. Wir müssen auch selber Akzente nach vorne setzen, für Entlastung sorgen und im Vergleich zu den letzten Spielen die Chancen auch verwerten. Unsere Leistungen zuletzt waren immer gut, jetzt müssen wir vielleicht das nötige Spielglück noch mit ein paar Prozent mehr Wille erzwingen."
Personal: Die Lage beim Neuling ist weiterhin angespannt. Der Kader wird sich daher erst nach dem Abschlusstraining entscheiden.
Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Nach dem ansprechenden Spiel gegen Kelheim erwartet uns mit Falkenberg ein Gegner aus der anderen Tabellenregion. Dies macht die Aufgabe aber keinesfalls leichter, da der Gegner jeden Punkt braucht und dementsprechend bissig sein wird. Wir müssen also diese Spielweise annehmen und zielstrebig sein, um punkten zu können."
Personal: Mario Ulmer kehrt in den Kader zurück, Tobias Treitinger und Stefan Kraus fehlen dagegen weiter rotgesperrt. Dominik Huber muss voraussichtlich ebenfalls aussetzen.
Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Wenn die beiden besten Abwehrreihen aufeinandertreffen, dann sind nicht viele Tore zu erwarten, aber wieder eine spannende Partie. Auch wenn bei Langquaid noch der eine oder andere fehlt, haben sie immer noch einen guten Kader und einen guten Trainer. Daher brauchen wir einen Auftritt wie beim letzten Heimspiel, um im Rennen zu bleiben."
Personal: Oliver Steil steht nach wie vor nicht zur Verfügung. Dazu fehlt Dejan Ignjatic beruflich bedingt.
Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Nach dem erfreulichen Derbypunkt gegen Schierling hängen die Trauben in Ergolding am Samstag für uns sehr hoch, da wir leider momentan kadertechnisch sehr am Zahnfleisch daherkommen. Trotzdem werden wir gegen formstarke Gastgeber alles in die Waagschale werfen, um zumindest einen Punkt mit nach Hause zu nehmen."
Personal: Zwar kehrt Stefan Schauer wieder in den Kader zurück, dafür fällt mit großer Wahrscheinlichkeit Alex Santander verletzungsbedingt aus, sodass der TSV wieder nur mit zwölf Feldspielern aus dem Kader der ersten Mannschaft anreisen kann.
Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Am Samstag erwarten wir den Spitzenreiter und Top-Favoriten Türk Gücü Straubing in Kelheim. Dass wir gegen solche Top-Mannschaften mithalten können, haben wir im Hinspiel gezeigt. Dass wir aber gegen eine solche individuelle Klasse auch einen Sahnetag brauchen, um etwas Zählbares mitzunehmen, steht wohl außer Frage. Vor allem die Offensivqualitäten um die Spielertrainer Shalaj und Richter in Kombination mit Abraham und Mesanovic sind wohl einzigart in dieser Konstellation. Wir werden alles versuchen, um Türk Gücü das Leben so schwer wie möglich zu machen. Dann sehen wir was am Ende nach 90 Minuten herauskommt."
Personal: Kadertechnisch wird sich im Vergleich zum Aiglsbach-Spiel wohl nichts verändern.
Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Am Samstag reisen wir zum Topspiel nach Kelheim. Wir wollen unsere Serie weiter ausbauen und wollen den ATSV auf Distanz halten. Wir wissen, dass es ihre letzte Chance ist nochmal ran zu kommen. Deshalb müssen wir diszipliniert verteidigen und an unsere Stärken glauben."
Personal: Sicher nicht dabei sind Adrion Rexhepi, Berke Kaya, Tobias Knipf und Yusuf Cetin. Fraglich sind die Einsätze von Nico van Beest, Kushtrim Mazreku und Arber Zeciri.
Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Trotz der Niederlage beim spielstarken Tabellenführer waren wir mit der gezeigten Leistung nicht unzufrieden. Deshalb gab es im Training nicht viel aufzuarbeiten, sondern der Fokus ging sofort auf das nächste Spiel über. Mit einem Sieg vor heimischem Publikum können wir einen großen Schritt Richtung direkten Klassenerhalt machen. Wir erwarten jedoch ein sehr enges Spiel, da Walkertshofen top in Form ist."
Personal: Daniel Grubwinkler und Vinzenz Able kommen zurück. Martin Glatzeder und Ludwig Hofer sind im Urlaub.
Christopher Heider (Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "In den letzten beiden Spielen gegen den FC-DJK Simbach haben wir es verpasst über die komplette Spielzeit defensiv dagegen zu halten. Daher wissen wir, wo wir ansetzen können. Generell müssen und möchten wir in den abschließenden sechs Spielen weiterhin bestmöglich punkten, um unser großes Ziel zu realisieren."
Personal: Luis Böhme kehrt in den Kader zurück. Ansonsten bleibt alles wie gewohnt.
Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Gegen Sallach erwartet uns wahrscheinlich ein ähnliches Spiel wie gegen Walkertshofen. Für beide Mannschaften geht es um alles. Momentan ist es noch eng im Tabellenkeller und deshalb ist für uns auch noch alles möglich, aber wir brauchen unbedingt mal einen Dreier. Mit den beiden Unentschieden zuletzt kommen wir nicht wirklich voran, aber wenn wir gegen Sallach gewinnen können, dann sind wir wieder voll dabei. Offensiv fehlt uns noch die letzte Konsequenz und der letzte Wille ein Tor erzielen zu wollen. Da gehen wir mit den Chancen einfach zu fahrlässig um. Ansonsten sind wir absolut zufrieden mit der Entwicklung und der Einstellung, die wir aktuell auf den Platz bringen. Jetzt müssen wir uns dafür auch mal belohnen."
Personal: Bis auf Volodymyr Yuzefiv kann das Schlusslicht aus dem Vollen schöpfen.
Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Gegen Ergolding hatten wir vor allem kämpferisch eine absolute Leistungssteigerung, leider dennoch ohne Punkte. Jetzt kommt es zum absoluten Kellerduell gegen Simbach. Dafür müssen wir alle bereit sein, um unbedingt mal wieder zu punkten."
Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche unverändert.
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Am Sonntag kommt das aktuelle formstärkste Team der Liga ins Laberstadion. Wir wollen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung dagegenhalten und zuhause punkten."
Personal: Luca Kuntze, Simon Berzl und Nicolas Reichl fallen verletzt aus.
Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "In Schierling haben wir uns in den letzten Jahren immer schwer getan, aber vielleicht ist dieses Mal mit unserem aktuellen Lauf etwas drin. Wir müssen kompakt stehen und aggressiv gegen den Ball arbeiten, denn wenn wir sie spielen lassen, wird es schwer für uns."
Personal: Bis auf Julian Weber sind alle Mann an Bord.
Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Mit dem jüngsten Auftritt beim VfB Straubing waren wir eigentlich zufrieden, allerdings haben wir zu viele Chancen liegen gelassen und deshalb eine völlig unnötige Niederlage kassiert. Jetzt folgt ein sehr wichtiges Heimspiel. Mit der TuS Pfarrkirchen kommt ein Gegner, der sich in der Winterpause personell verstärkt hat und deshalb auch die Relegationsplätze als Mindestziel anstrebt. Trotzdem sind wir sehr zuversichtlich, wollen den Vorrundenerfolg unbedingt wiederholen und somit den direkten Konkurrenten in der Tabelle wieder hinter uns bringen."
Personal: Von den vielen Verletzten kehrt vielleicht Martin Lehrhuber wieder zurück.
Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Gegen Plattling konnten wir einen verdienten Dreier einfahren und reisen jetzt mit breiter Brust nach Geisenhausen. Für den Gegner ist das Spiel noch wichtiger als für uns. Wollen Sie den Anschluss an die Relegationsplätze nicht verlieren, müssen Sie fast punkten. Sollte uns der Sieg gelingen, hätten wir auf einen Verfolger schon mal ein Polster geschaffen und könnten mit einem Auge vielleicht sogar noch auf Platz zwölf schielen. Spannung pur ist am Sonntag garantiert."
Personal: Der Kader bleibt gegenüber letzter Woche unverändert.
Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Neufraunhofen hat eine sehr gute Mannschaft und kommt in starker Form mit viel Rückenwind zu uns. Wir brauchen eine deutliche Leistungssteigerung und die klare Bereitschaft für den Kampf gegen den Abstieg. Wir sind gefordert, ein anderes Gesicht zu zeigen und jeder ist in der Pflicht, 100 Prozent zu geben."
Personal: Andreas Artmann ist krank und muss ebenso passen wie Torhüter Henrik Schuhbaum. Ansonsten bleibt gegenüber dem letzten Spiel alles beim Alten.
Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Gegen Falkenberg haben wir uns lange Zeit schwer getan, weil wir viel zu kompliziert und leichtfertig gespielt haben. Wenn man nicht zu 100 Prozent auf dem Platz steht, wird jedes Spiel schwierig. Einen Gegner nach dem Tabellenplatz zu beurteilen, ist nicht der richtige Ansatz. In Plattling werden wir vermutlich wieder viel Ballbesitz haben. Wir brauchen einen guten Team-Spirit, viele Ideen und den Willen, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen."
Personal: Zur bestehenden Verletztenliste kommt vermutlich Johannes Aigner (Sprunggelenk) hinzu.