Kracher in Kelheim - Zwei Knaller im Keller

Der ASCK Simbach steht vor einem richtungsweisenden Heimspiel gegen den SV Sallach. – Foto: Erhard Zettl

Sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller steigen am 25. Spieltag der Bezirksliga West einige richtungsweisende Partien. Leader Türk Gücü Straubing muss seine Pole Position beim Rangdritten ATSV Kelheim verteidigen, während der Zweite FC Ergolding gegen den personell extrem angeschlagenen TSV Langquaid ran muss. Richtig heiß wird es am anderen Ende der Tabelle, wo die vier Kellerkinder am Sonntag unter sich sind. Schlusslicht ASCK Simbach erwartet den nach dem Winter nach wie vor sieglosen SV Sallach, der TV Geisenhausen will mit einem Heimsieg über Pfarrkirchen am Gegner vorbeiziehen und wieder auf einen Relegationsrang springen.

Heute, 19:15 Uhr SC Falkenberg Falkenberg TV Aiglsbach Aiglsbach 19:15 PUSH

Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Mit Aiglsbach treffen wir auf eine der besten - wenn nicht sogar die beste - Offensivreihe der Liga, deshalb werden wir defensiv Schwerstarbeit verrichten müssen. Nur verteidigen wird aber nicht reichen. Wir müssen auch selber Akzente nach vorne setzen, für Entlastung sorgen und im Vergleich zu den letzten Spielen die Chancen auch verwerten. Unsere Leistungen zuletzt waren immer gut, jetzt müssen wir vielleicht das nötige Spielglück noch mit ein paar Prozent mehr Wille erzwingen."

Personal: Die Lage beim Neuling ist weiterhin angespannt. Der Kader wird sich daher erst nach dem Abschlusstraining entscheiden.

Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Nach dem ansprechenden Spiel gegen Kelheim erwartet uns mit Falkenberg ein Gegner aus der anderen Tabellenregion. Dies macht die Aufgabe aber keinesfalls leichter, da der Gegner jeden Punkt braucht und dementsprechend bissig sein wird. Wir müssen also diese Spielweise annehmen und zielstrebig sein, um punkten zu können."

Personal: Mario Ulmer kehrt in den Kader zurück, Tobias Treitinger und Stefan Kraus fehlen dagegen weiter rotgesperrt. Dominik Huber muss voraussichtlich ebenfalls aussetzen.





Morgen, 14:00 Uhr FC Ergolding Ergolding TSV Langquaid Langquaid 14:00 PUSH

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Wenn die beiden besten Abwehrreihen aufeinandertreffen, dann sind nicht viele Tore zu erwarten, aber wieder eine spannende Partie. Auch wenn bei Langquaid noch der eine oder andere fehlt, haben sie immer noch einen guten Kader und einen guten Trainer. Daher brauchen wir einen Auftritt wie beim letzten Heimspiel, um im Rennen zu bleiben." Personal: Oliver Steil steht nach wie vor nicht zur Verfügung. Dazu fehlt Dejan Ignjatic beruflich bedingt.

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Nach dem erfreulichen Derbypunkt gegen Schierling hängen die Trauben in Ergolding am Samstag für uns sehr hoch, da wir leider momentan kadertechnisch sehr am Zahnfleisch daherkommen. Trotzdem werden wir gegen formstarke Gastgeber alles in die Waagschale werfen, um zumindest einen Punkt mit nach Hause zu nehmen." Personal: Zwar kehrt Stefan Schauer wieder in den Kader zurück, dafür fällt mit großer Wahrscheinlichkeit Alex Santander verletzungsbedingt aus, sodass der TSV wieder nur mit zwölf Feldspielern aus dem Kader der ersten Mannschaft anreisen kann.





Morgen, 15:00 Uhr ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim SV Türk Gücü Straubing TG Straubing 15:00 live PUSH

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Am Samstag erwarten wir den Spitzenreiter und Top-Favoriten Türk Gücü Straubing in Kelheim. Dass wir gegen solche Top-Mannschaften mithalten können, haben wir im Hinspiel gezeigt. Dass wir aber gegen eine solche individuelle Klasse auch einen Sahnetag brauchen, um etwas Zählbares mitzunehmen, steht wohl außer Frage. Vor allem die Offensivqualitäten um die Spielertrainer Shalaj und Richter in Kombination mit Abraham und Mesanovic sind wohl einzigart in dieser Konstellation. Wir werden alles versuchen, um Türk Gücü das Leben so schwer wie möglich zu machen. Dann sehen wir was am Ende nach 90 Minuten herauskommt." Personal: Kadertechnisch wird sich im Vergleich zum Aiglsbach-Spiel wohl nichts verändern.

Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Am Samstag reisen wir zum Topspiel nach Kelheim. Wir wollen unsere Serie weiter ausbauen und wollen den ATSV auf Distanz halten. Wir wissen, dass es ihre letzte Chance ist nochmal ran zu kommen. Deshalb müssen wir diszipliniert verteidigen und an unsere Stärken glauben."

Personal: Sicher nicht dabei sind Adrion Rexhepi, Berke Kaya, Tobias Knipf und Yusuf Cetin. Fraglich sind die Einsätze von Nico van Beest, Kushtrim Mazreku und Arber Zeciri.



