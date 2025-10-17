Kracher in Kelheim - Heiße Derbys in Schierling und Falkenberg

Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Wir wollen bis zum Winter so viele Punkte wie möglich einfahren und gegen Plattling am besten den Punkteabstand reduzieren. Das wird vor allem nach dem Ausfall von Christoph Damböck eine schwere Aufgabe."

Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Dieses Spiel hat für beide Mannschaften eine enorme Bedeutung und kann als ein echtes "Sechs-Punkte-Spiel" bezeichnet werden. Für uns zählt nur ein Sieg, entsprechend groß ist die Motivation alles in die Waagschale zu werfen, um die drei Punkte einzufahren. Jeder einzelne Spieler ist gefordert, sich voll in den Dienst der Mannschaft zu stellen und bis zur letzten Minute alles zu geben."

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Zum Hinrundenabschluss empfangen wir den FC Ergolding zum Spitzenspiel am Fuße der Befreiungshalle. Die Heckner-Truppe hat momentan einen Lauf von sieben ungeschlagenen Spielen und kündigt sich schon an, die Heimreise mit einem Sieg im Bus zu begießen. Aber so leicht wollen wir es ihnen nicht machen, immerhin stehen wir auch nach der ersten Niederlage immer noch auf Tabellenplatz eins und wollen diesen gegen Ergolding behaupten. Der FC spielt einen sehr gepflegten Fußball und ist über die letzten Jahre meist in der Spitzengruppe der Liga zu finden. In diesem Spitzenspiel Erster gegen Zweiter werden Kleinigkeiten über den Spielausgang entscheiden. Deshalb wollen wir das Spiel von der ersten Minute an mit großem Selbstvertrauen und Einsatzbereitschaft angehen. Dann sind wir überzeugt, dass unser Team einem Gegner wie Ergolding die Stirn bieten wird."

Personal: Sicher nicht dabei sind Dominik Schandri und Edin Radoncic. Hinter dem Einsatz von Markus Slonek steht zudem noch ein Fragezeichen.







Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Beide Mannschaften sind sich recht ähnlich, bevorzugen einen spielerischen Ansatz und bestehen überwiegend aus Eigengewächsen. Allerdings ist Kelheim im Sommer mit der Verpflichtung von Stephan König im wahrsten Sinne des Wortes der Königstransfer gelungen. Spieler mit Bayernligaerfahrung wie er oder Kamil Hein machen in dieser Liga einfach oft den Unterschied und daher steht Kelheim aktuell zu recht ganz oben in der Tabelle. Um mit unserer Philosophie ganz oben zu landen, muss wirklich alles passen. Daher möchten wir einfach ein gutes Spiel bieten und zumindest einen Punkt holen, damit die Liga noch spannender wird."

Personal: Bis auf die beiden Langzeitverletzten Leon Fröhler und Jakob Fruth reisen die Landshuter Vorstädter mit voller Kapelle zum Topspiel.






