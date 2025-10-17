Kracher in Kelheim - Heiße Derbys in Schierling und Falkenberg

Showdown zum Hinrunden-Finale der Bezirksliga West. Der am vergangenen Wochenende erstmals besiegte Spitzenreiter ATSV Kelheim hat den formstarken Rangzweiten FC Ergolding zu Gast. Mit einem Auswärtssieg können sich die Heckner-Jungs die Herbstmeisterschaft sichern. Der drittplatzierte SV Türk Gücü Straubing steht beim TSV Langquaid vor einer hohen Hürde. Der ebenfalls noch glänzend im Rennen liegende TV Schierling läuft im Derby gegen den FC Walkertshofen als Favorit auf. Im Tabellenkeller hofft der TV Geisenhausen im Neulingsduell gegen den SV Sallach auf einen Befreiungsschlag und auch die TuS Pfarrkirchen rechnet sich gegen den zuletzt schwächelnden SV Neufraunhofen etwas Zählbares aus.
Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Freitagabendspiele haben immer eine besondere Atmosphäre und sind einfach geil. Aiglsbach hat mit Gröber (12 Tore) und Schmidt (7 Tore) brutal starke Stürmer. Diese Spieler müssen wir aus dem Spiel nehmen, dann ist auf jeden Fall etwas für uns drin. Wir wollen an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen, vorne unsere Chancen besser ausspielen und hinten die einfachen Fehler vermeiden."
Personal: Die Gäubodenstädter haben keinerlei Ausfälle zu beklagen.
Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Ein Abendspiel in dem tollen Stadion der Straubinger ist sicherlich ein Highlight. Dennoch wird es wieder eine schwere Aufgabe, da sich der VfB in den letzten Wochen deutlich stabilisiert hat und offensiv viel Qualität bietet. Eine gute Defensivleistung im Verbund mit wenigen Fehlern in eigenem Spielaufbau wird der Schlüssel zum Erfolg sein."
Personal: Fabian Rasch, Jonas Meinzer, Jonathan Klein und Daniel Aulbach fallen sicher aus. Ob Mario Ulmer auflaufen kann, entscheidet sich erst kurzfristig.
Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Nachdem wir in Ergolding nichts holen konnten, erwartet uns nun der taumelnde Riese aus Neufraunhofen. Unser Gegner ist personell in einer vergleichbaren Situation wie wir. Viele Verletzte auf beiden Seiten, jedoch haben die Gäste einige Punkte mehr auf dem Konto als wir. Unser Ziel ist klar: in unserer Lage müssen wir punkten und das am besten dreifach."
Personal: Bei der TuS bleibt der Kader unverändert.
Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Gegen Straubing hat meine Mannschaft zwei Gesichter gezeigt. Die ersten 60 Minuten waren sehr gut und wir haben es nur versäumt, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Dann machen wir zwei Stellungsfehler, bekommen zwei Tore und schon war das Spiel weg. Jetzt fahren wir mit viel Wut im Bauch nach Pfarrkirchen. Die Jungs trainieren alle sehr gut und es ist jetzt an der Zeit, dass sie sich endlich belohnen."
Personal: Stefan Haas hat sich gegen Straubing beim Aufwärmen eine Bänderverletzung zugezogen und wird länger ausfallen. Dafür sind Stefan und Tobias Brenninger wieder ins Training eingestiegen und könnten wieder eine Option sein.
Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Dieses Spiel hat für beide Mannschaften eine enorme Bedeutung und kann als ein echtes "Sechs-Punkte-Spiel" bezeichnet werden. Für uns zählt nur ein Sieg, entsprechend groß ist die Motivation alles in die Waagschale zu werfen, um die drei Punkte einzufahren. Jeder einzelne Spieler ist gefordert, sich voll in den Dienst der Mannschaft zu stellen und bis zur letzten Minute alles zu geben."
Personal: Tim Niedermeier, Manuel Kratschmann, Alex Ciucur, Dennis Chiriniciuc und Manuel Ziegler fehlen verletzt, Samed Arguc ist beruflich verhindert. Unklar ist noch, ob Arda Ulukus auflaufen kann.
Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Wir wollen bis zum Winter so viele Punkte wie möglich einfahren und gegen Plattling am besten den Punkteabstand reduzieren. Das wird vor allem nach dem Ausfall von Christoph Damböck eine schwere Aufgabe."
Personal: Christoph Damböck und Felix Zeiler müssen verletzt passen. Der Einsatz von Lukas Lindner ist noch fraglich.
Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Zum Hinrundenabschluss empfangen wir den FC Ergolding zum Spitzenspiel am Fuße der Befreiungshalle. Die Heckner-Truppe hat momentan einen Lauf von sieben ungeschlagenen Spielen und kündigt sich schon an, die Heimreise mit einem Sieg im Bus zu begießen. Aber so leicht wollen wir es ihnen nicht machen, immerhin stehen wir auch nach der ersten Niederlage immer noch auf Tabellenplatz eins und wollen diesen gegen Ergolding behaupten. Der FC spielt einen sehr gepflegten Fußball und ist über die letzten Jahre meist in der Spitzengruppe der Liga zu finden. In diesem Spitzenspiel Erster gegen Zweiter werden Kleinigkeiten über den Spielausgang entscheiden. Deshalb wollen wir das Spiel von der ersten Minute an mit großem Selbstvertrauen und Einsatzbereitschaft angehen. Dann sind wir überzeugt, dass unser Team einem Gegner wie Ergolding die Stirn bieten wird."
Personal: Sicher nicht dabei sind Dominik Schandri und Edin Radoncic. Hinter dem Einsatz von Markus Slonek steht zudem noch ein Fragezeichen.
Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Beide Mannschaften sind sich recht ähnlich, bevorzugen einen spielerischen Ansatz und bestehen überwiegend aus Eigengewächsen. Allerdings ist Kelheim im Sommer mit der Verpflichtung von Stephan König im wahrsten Sinne des Wortes der Königstransfer gelungen. Spieler mit Bayernligaerfahrung wie er oder Kamil Hein machen in dieser Liga einfach oft den Unterschied und daher steht Kelheim aktuell zu recht ganz oben in der Tabelle. Um mit unserer Philosophie ganz oben zu landen, muss wirklich alles passen. Daher möchten wir einfach ein gutes Spiel bieten und zumindest einen Punkt holen, damit die Liga noch spannender wird."
Personal: Bis auf die beiden Langzeitverletzten Leon Fröhler und Jakob Fruth reisen die Landshuter Vorstädter mit voller Kapelle zum Topspiel.
Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Der Sieg gegen Kelheim war der Lohn für viel Einsatz und Wille, aber letztlich sind es auch nur drei Punkte für den Klassenerhalt. Gegen Falkenberg möchten wir wieder eine engagierte Leistung abliefern und unsere Serie ausbauen, denn ein Derby will man natürlich nicht verlieren."
Personal: Sicher ausfallen wird Raphael Hackl, der sich gegen Kelheim eine schwere Knieverletzung zugezogen hat.
Vom SC Falkenberg wurde leider kein Statement übermittelt.
Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Nach Aiglsbach wartet mit Türk Gücü das nächste Schwergewicht auf uns. Gegen die bisher torgefährlichste Offensive der Liga werden wir defensiv gut organisiert sein müssen, um einen oder drei Punkte in Langquaid behalten zu können. Es wird am Sonntag eine schwere Aufgabe für uns werden, da wir leider aktuell personell etwas gebeutelt sind."
Personal: Zu den Langzeitverletzten Korbinian Köppel, David Meissner und Florian Brunner gesellt sich nun auch noch Thomas Blabl, für den aufgrund einer Adduktorenverletzung vermutlich bereits Winterpause ist. Zudem fehlen weiterhin Michael Schwank und Stefan Schauer. Leon Schlegel und Christian Ludwig sind privat verhindert.
Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Nach der sehr unglücklichen Niederlage gegen Schierling, wo wir die klar bessere Mannschaften waren, wollen wir unbedingt in Langquaid punkten. Sie haben eine starke Mannschaft und es muss schon alles stimmen, um dort etwas mitzunehmen."
Personal: Arber Zeciri, Granit Bekaj und Shub Kataria müssen verletzt aussetzen.
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Am letzten Spieltag der Hinrunde kommt der FC Walkertshofen ins Laberstadion. Der FC hat erst letzte Woche gezeigt, dass mit ihnen immer zu rechnen ist und welche Offensivqualität sie haben. Wir werden das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen und brauchen eine Top-Leistung, um die Punkte in Schierling zu behalten."
Personal: Richard Aumeier hat sich am Sonntag eine Schulterverletzung zugezogen, eine genaue Diagnose steht noch aus. Dafür könnte Emilian Lichtenegger nach längerer Verletzungspause wieder eine Option sein.
Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Unsere Leistung beim 5:0 gegen Geisenhausen war sehr gut. Das müssen wir wiederholen, um auch in Schierling zu punkten."
Personal: Im Vergleich zur Vorwoche fällt Angreifer Alexander Langwieser aus. Dazu sind noch zwei weitere Spieler fraglich.
Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Wunden lecken war in dieser Woche im TVG-Lager angesagt. Nach der hohen Klatsche in Walkertshofen mussten wir kurzfristig auch noch das Totopokal-Spiel wegen Grippewelle, vielen Verletzten und beruflich verhinderten Spielern absagen. Aber Jammern gilt einfach nicht. Die Spieler können sich nur selbst mit hoher Trainingsbeteiligung, Siegermentalität und hoher Zweikampfstärke aus dieser misslichen Lage befreien. Dass die Leistungsfähigkeit für diese Spielklasse vorhanden ist, haben wir in der Vorrunde schon öfter bewiesen, ohne aber die entsprechenden Punkte einzufahren. Deshalb gilt es jetzt am Sonntag den ersten Heimsieg gegen den Mitaufsteiger SV Sallach einzufahren, wenn wir den Anschluss ans hintere Mittelfeld nicht verlieren wollen."
Personal: Neben den vier Langzeitverletzten gibt es aktuell noch viele weitere Fragezeichen.
Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Nach dem enorm wichtigen und auch verdienten Dreier gegen Plattling heißt es nochmal nachzulegen. Wir wollen den Abstand zu Geisenhausen weiterhin beibehalten und im besten Fall noch weiter ausbauen. Dazu müssen wir den Kampf wieder annehmen und unsere eigenen Fehler noch weiter abstellen. Dann bin ich sicher, dass wir auch in Geisenhausen punkten können."
Personal: Der Kader bleibt voraussichtlich unverändert.