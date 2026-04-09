 2026-04-09T03:39:01.720Z

Ligavorschau

Kracher in Garrel, Direktes Duell in Esens, Derby in Schüttorf

23. Spieltag steht vor der Tür

von NK · Heute, 16:16 Uhr · 0 Leser
– Foto: nordBlick24 (Holger Hartmann)

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Landesliga Weser-Ems
VfL Oldenb.
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

Bereits am morgigen Freitag startet der 23. Spieltag der Landesliga Weser-Ems. Am Samstag kommt es zum Derby in Schüttorf. Sonntag geht es dann mit dem absoluten Spitzenspiel in Garrel weiter. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
15:00

Absoluter Kracher in Garrel! Platz eins gegen zwei und beide Teams sind nur durch zwei Punkte getrennt. Außerdem hat Bevern das deutliche bessere Torverhältnis. Zuletzt gewann Garrel zwei Spiele gegen Bevern, davor entschied Bevern zwei Auswärtsspiele in Garrel für sich. Die Form spricht für Garrel, das alle Spiele im neuen Jahr gewann. Bevern tankte unter der Woche Selbstvertrauen gegen Schüttorf.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
15:00

Eintracht Nordhorn ist zum Siegen verdammt, wenn man im Titelrennen noch ein Wörtchen mitreden möchte. Im Hinspiel klappte dies mit einem 4:2. Da Firrel fünf Spiele in Serie verlor und acht Spiele am Stück nicht gewinnen konnte, ist die Eintracht der klare Favorit am Sonntag.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
15:00live

Melle holte aus den letzten acht Spielen zwar nur vier Punkte und verlor zuletzt drei Mal in Serie, doch gegen Vechta verlor man bei drei Duellen nie. Das Hinspiel endete 1:1. Vechta gewann zwei von drei Spielen und hat den Klassenerhalt noch nicht abgeschrieben.

Morgen, 19:30 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
SV Brake
SV BrakeSV Brake
19:30

Bereits am morgigen Freitag empfängt der VfL Oldenburg den SV Brake. Gegen Brake verlor Oldenburg bei neun Pflichtspielen kein Mal (7 Siege, 2 Unentschieden). Auch das Hinspiel gewann der Tabellen-Siebte mit 2:0. Brake tankte jedoch mit zwei Siegen in Serie Selbstvertrauen und reist mit breiter Brust an.

Sa., 11.04.2026, 16:00 Uhr
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
16:00

In Esens kommt es am Samstag zum Aufsteigerduell zwischen Platz 13 und Platz elf. Lohne II hat sechs Punkte Vorsprung und noch ein Spiel in der Hinterhand, verlor zuletzt aber drei Mal in Serie. Das Hinspiel gewann Esens knapp mit 2:1. Vielleicht ein Mutmacher, um an Lohne heranzurücken..

Sa., 11.04.2026, 16:00 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
16:00

Derby am Samstagnachmittag. Nordhorn gewann zwar das Hinspiel 4:2, doch im Pokal im August gewann Schüttorf deutlich mit 4:0. Formtechnisch und tabellarisch spricht das Derby für Nordhorn, die seit zehn Spielen nicht verloren. Schüttorf hingegen verlor unter der Woche trotz guter Leistung gegen Top-Team Bevern.

Morgen, 20:00 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
20:00

Am morgigen Freitag empfängt Papenburg den TV Dinklage. Das Hinspiel gewann Papenburg klar mit 4:0, doch die Gesamtbilanz spricht für den TVD. Dinklage gewann sieben Duelle, Papenburg zwei und zwei Spiele endeten Remis. Die reine Form spricht für Papenburg, das den Sieg braucht, um im Titelrennen nicht abreißen zu lassen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
15:00

Auch GW Mühlen steht vor einem Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten, der allerdings zuletzt wieder siegte. Mühlen hingegen gewann nur eines der vergangenen fünf Spiele und rutschte bis auf Rang fünf ab. Zuletzt gewann Mühlen drei Spiele in Serie gegen Voxtrup, im Hinspiel 4:2.