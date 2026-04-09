Kracher in Garrel, Direktes Duell in Esens, Derby in Schüttorf

– Foto: nordBlick24 (Holger Hartmann)

Bereits am morgigen Freitag startet der 23. Spieltag der Landesliga Weser-Ems. Am Samstag kommt es zum Derby in Schüttorf. Sonntag geht es dann mit dem absoluten Spitzenspiel in Garrel weiter. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr BV Garrel BV Garrel SV Bevern SV Bevern 15:00 PUSH

Absoluter Kracher in Garrel! Platz eins gegen zwei und beide Teams sind nur durch zwei Punkte getrennt. Außerdem hat Bevern das deutliche bessere Torverhältnis. Zuletzt gewann Garrel zwei Spiele gegen Bevern, davor entschied Bevern zwei Auswärtsspiele in Garrel für sich. Die Form spricht für Garrel, das alle Spiele im neuen Jahr gewann. Bevern tankte unter der Woche Selbstvertrauen gegen Schüttorf.

Eintracht Nordhorn ist zum Siegen verdammt, wenn man im Titelrennen noch ein Wörtchen mitreden möchte. Im Hinspiel klappte dies mit einem 4:2. Da Firrel fünf Spiele in Serie verlor und acht Spiele am Stück nicht gewinnen konnte, ist die Eintracht der klare Favorit am Sonntag.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SC Melle 03 SC Melle 03 SC SF Niedersachsen Vechta SFN Vechta 15:00 live PUSH

Melle holte aus den letzten acht Spielen zwar nur vier Punkte und verlor zuletzt drei Mal in Serie, doch gegen Vechta verlor man bei drei Duellen nie. Das Hinspiel endete 1:1. Vechta gewann zwei von drei Spielen und hat den Klassenerhalt noch nicht abgeschrieben.

Bereits am morgigen Freitag empfängt der VfL Oldenburg den SV Brake. Gegen Brake verlor Oldenburg bei neun Pflichtspielen kein Mal (7 Siege, 2 Unentschieden). Auch das Hinspiel gewann der Tabellen-Siebte mit 2:0. Brake tankte jedoch mit zwei Siegen in Serie Selbstvertrauen und reist mit breiter Brust an.

Sa., 11.04.2026, 16:00 Uhr TuS Esens TuS Esens BW Lohne BW Lohne II 16:00 PUSH

In Esens kommt es am Samstag zum Aufsteigerduell zwischen Platz 13 und Platz elf. Lohne II hat sechs Punkte Vorsprung und noch ein Spiel in der Hinterhand, verlor zuletzt aber drei Mal in Serie. Das Hinspiel gewann Esens knapp mit 2:1. Vielleicht ein Mutmacher, um an Lohne heranzurücken..

Sa., 11.04.2026, 16:00 Uhr FC Schüttorf 09 FC Schüttorf SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts 16:00 PUSH

Derby am Samstagnachmittag. Nordhorn gewann zwar das Hinspiel 4:2, doch im Pokal im August gewann Schüttorf deutlich mit 4:0. Formtechnisch und tabellarisch spricht das Derby für Nordhorn, die seit zehn Spielen nicht verloren. Schüttorf hingegen verlor unter der Woche trotz guter Leistung gegen Top-Team Bevern.

Am morgigen Freitag empfängt Papenburg den TV Dinklage. Das Hinspiel gewann Papenburg klar mit 4:0, doch die Gesamtbilanz spricht für den TVD. Dinklage gewann sieben Duelle, Papenburg zwei und zwei Spiele endeten Remis. Die reine Form spricht für Papenburg, das den Sieg braucht, um im Titelrennen nicht abreißen zu lassen.