Kracher in der Bezirksliga: PSV Wesel & SV Rindern daheim gefordert

Spieltag 2 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Am Freitagabend steigen die Lokalduelle PSV Wesel gegen SV Friedrichsfeld und SV Rindern gegen den Kevelaerer SV.
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick
Sa., 29.08.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Stenern
So., 30.08.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Xanten - PSV Wesel
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Budberg II
So., 30.08.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - DJK Rhede
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern
So., 30.08.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Weeze
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr DJK Rhede - VfB Rheingold Emmerich
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Kevelaerer SV
So., 06.09.26 15:00 Uhr PSV Wesel - SuS 09 Dinslaken
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Budberg II - Borussia Veen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Westfalia Anholt
So., 06.09.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 06.09.26 17:00 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden