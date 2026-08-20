Kracher in der Bezirksliga: PSV Wesel & SV Rindern daheim gefordert

Kevelaerer SV und PSV Wesel am Freitag gefordert. – Foto: Pascal Derks

Spieltext PSV Wesel - SV Friedrich

Morgen, 20:00 Uhr SV Rindern SV Rindern Kevelaerer SV Kevelaer 20:00 PUSH

Spieltext SV Rindern - Kevelaer

Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr DJK Rhede DJK Rhede SuS 09 Dinslaken Dinslaken 09 16:00 live PUSH

Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr Borussia Veen Veen Westfalia Anholt Anholt 16:00 live PUSH Spieltext Veen - Anholt Spieltext DJK Rhede - Dinslaken 09

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr Hamminkelner SV Hamminkeln TSV Weeze TSV Weeze 15:30 live PUSH

Spieltext Hamminkeln - TSV Weeze

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr TuS Stenern TuS Stenern TuS Xanten TuS Xanten 15:30 PUSH

Spieltext TuS Stenern - TuS Xanten

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg II DJK Twisteden Twisteden 15:00 PUSH

Spieltext SV Budberg II - Twisteden

Spieltext BW Dingden II - Rheingold E.

Spieltext SF Lowick - Pfalzdorf

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Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II

Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick

Sa., 29.08.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Stenern

So., 30.08.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf

So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Xanten - PSV Wesel

So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Budberg II

So., 30.08.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - DJK Rhede

So., 30.08.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern

So., 30.08.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV



4. Spieltag

Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Weeze

Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten

Fr., 04.09.26 20:00 Uhr DJK Rhede - VfB Rheingold Emmerich

Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Kevelaerer SV

So., 06.09.26 15:00 Uhr PSV Wesel - SuS 09 Dinslaken

So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Budberg II - Borussia Veen

So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Westfalia Anholt

So., 06.09.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 06.09.26 17:00 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden