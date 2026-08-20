 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Kracher in der Bezirksliga: PSV Wesel & SV Rindern daheim gefordert

Bezirksliga 4: Der PSV Wesel und der SV Rindern haben am Freitag attraktive Aufgaben - gegen SV Friedrichsfeld und Kevelaerer SV.

von André Nückel · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser
Kevelaerer SV und PSV Wesel am Freitag gefordert.
Kevelaerer SV und PSV Wesel am Freitag gefordert. – Foto: Pascal Derks

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Bezirksliga 4
PSV Wesel
Hamminkeln
SV Friedrich
Kevelaer

Spieltag 2 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Am Freitagabend steigen die Lokalduelle PSV Wesel gegen SV Friedrichsfeld und SV Rindern gegen den Kevelaerer SV.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

Morgen, 19:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
19:30live
Spieltext PSV Wesel - SV Friedrich

Morgen, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
20:00
Spieltext SV Rindern - Kevelaer

Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
16:00live
Spieltext DJK Rhede - Dinslaken 09

Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
16:00live
Spieltext Veen - Anholt

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:30live
Spieltext Hamminkeln - TSV Weeze

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
15:30
Spieltext TuS Stenern - TuS Xanten

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
15:00
Spieltext SV Budberg II - Twisteden

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
15:00live
Spieltext BW Dingden II - Rheingold E.

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
15:30live
Spieltext SF Lowick - Pfalzdorf

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Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick
Sa., 29.08.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Stenern
So., 30.08.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Xanten - PSV Wesel
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Budberg II
So., 30.08.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - DJK Rhede
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern
So., 30.08.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Weeze
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr DJK Rhede - VfB Rheingold Emmerich
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Kevelaerer SV
So., 06.09.26 15:00 Uhr PSV Wesel - SuS 09 Dinslaken
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Budberg II - Borussia Veen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Westfalia Anholt
So., 06.09.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 06.09.26 17:00 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!