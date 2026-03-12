Kracher in Cham – Gebenbach mit Abgang – Fortuna: Da Silva länger raus

Das Hinspiel in Eltersdorf verloren die Chamer (links Konstantin Landstorfer) durch ein ganz spätes Gegentor. Kann sich der ASV am Freitagabend revanchieren? – Foto: Wolfgang Zink

Alle Augen nach Cham: Der formstarke ASV ist am Freitagabend Gastgeber für den SC Eltersdorf. Es ist das Duell Zweiter gegen Erster. Mit einem Heimsieg könnte die Mannschaft von Trainer Faruk Maloku wieder richtig Feuer ins Titelrennen der Bayernliga Nord bringen. Tags darauf kämpfen die DJK Gebenbach sowie die beiden Regensburg-Vertreter SV Fortuna und SSV Jahn II um wichtiges Punktegut für den Klassenerhalt. Selbst Fortuna als aktuell Tabellensechster ist gefährdet, unten reinzurutschen – so ungemein eng geht es zu. Die Grünweißen packen erneut ihre Koffer und müssen bei der SpVgg Bayern Hof ran. Währenddessen genießen Gebenbach (gegen Neudrossenfeld) und der Jahn (gegen Ingolstadt II) Heimrecht – und wollen nach den jüngsten Erfolgen unbedingt nachlegen. Spielfrei ist die SpVgg SV Weiden.

Morgen, 19:00 Uhr ASV Cham ASV Cham SC Eltersdorf Eltersdorf 19:00 PUSH



Hinspiel: 0:1. Auf Messers Schneide standen in der jüngeren Vergangenheit die Duelle zwischen Cham und Eltersdorf eigentlich immer. Klare Ausgänge gab es nie. So war es im Hinspiel, das die „Quecken“ durch ein Tor in der 89. Minute 1:0 gewannen. Und so wird es ganz sicher auch am Freitag sein. Es kommt zum Gipfeltreffen im Kappenberger Sportzentrum. Spitzenreiter SC Eltersdorf (45) ist zu Gast beim neuen Tabellenzweiten ASV Cham (41). Mehr geht aktuell nicht in der Bayernliga Nord. „Aus unzähligen Duellen weiß ich, es gibt nur ganz wenige Tage im Jahr, an denen sie schlagbar sind. Doch genau darin liegt für uns der sportliche Reiz. Wir gehen das Spiel mit echtem Sportsgeist an und vielleicht gehört das nötige Quäntchen Glück dieses Mal uns“, sagt Chams Trainer Faruk Maloku im Vorfeld.



Es ist auch das Duell zweier Serien. Die Oberpfälzer haben jahresübergreifend die letzten sieben Punktspiele gewonnen. Die Mittelfranken stehen bei sechs Siegen in Folge. Beide Teams gewannen ihre drei bisherigen Matches im Jahr 2026 allerdings jeweils nur mit einem Tor Unterschied. Maloku zollt dem Ex-Regionalligisten und dessen Dauertrainer Bernd Eigner höchsten Respekt: „Eltersdorf ist das Maß der Dinge in dieser Liga. An ihnen führt kein Weg vorbei. Bernd und sein Team leisten hervorragende Arbeit. Sie bringen die nötige Routine mit und wissen genau, wie man ganz oben steht. Sie haben die Abgeklärtheit eines Spitzenreiters.“ Am Personal dürfte es aus Sicht der Hausherren nicht scheitern. Bis auf die Dauerpatienten Niko Becker und Andre Adkins sind alle Mann einsatzbereit. Mindestziel des ASV ist ein Punkt. Ein Remis würde das 32.(!) Heimspiel in Serie ohne Niederlage bedeuten.









Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 15:00 live PUSH



Hinspiel: 2:2. Langsam aber sicher muss der SV Fortuna (6., 30) aufpassen. Der sechste Tabellenplatz wirkt im ersten Moment komfortabel, ist er aber nicht. Weil die Hinteren eifrig punkten, rückt der Relegationplatz 14 näher und näher. Vier Zähler beträgt das Polster der Fortuna noch. „Big Points“ ließen die Regensburger unter der Woche liegen. Bei Schlusslicht SC Großschwarzenlohe reichte es nur zu einem 2:2-Unentschieden. Wie schon gegen Jahn II bewies die Fortuna-Truppe Moral, konnte das Spiel aber erneut nicht umbiegen. Dem dritten Auswärtsspiel in Folge kommt daher eine große Wichtigkeit zuteil. Es geht zur SpVgg Bayern Hof (13., 26), die noch dringender Zählbares braucht. Fortuna-Coach Arber Morina stellt sich auf typisches 50/50-Spiel ein und sagt: „Hof steht ergebnistechnisch mindestens genauso unter Druck wie wir. Gegen Hof hatten wir nie leichte Spiele. Das wird auch diesmal eine ganz enge Partie, in der Standards oder eine Unachtsamkeit über Sieg und Niederlage entscheiden können.“ Was Bockes, Altenstrasser & Co. zuletzt vor allem in der zweiten Halbzeit ablieferten, soll nun von der ersten Minute an klappen.



Morina beschreibt das Vorhaben so: „Die Aufgaben werden nicht einfacher. Nichtsdestotrotz haben wir sowohl gegen den Jahn als auch gegen Großschwarzenlohe gezeigt, dass wir nach wie vor in der Lage sind, Spiele dominant zu gestalten und für uns zu entscheiden. Nun gilt es, über 90 Minuten Klarheit und Struktur nach vorne hinzubekommen und hinten die zu einfachen Gegentore zu vermeiden. Vor allem bei gegnerischen Standards müssen wir hochkonzentriert sein.“ Und: Im hohen Norden Bayerns wollen die Regensburger endlich mal nicht in Rückstand geraten. Eine Niederlage kann sich Fortuna nicht erlauben. „Der 14. Platz bereitet der halben Liga große Sorgen. Auch an uns ist er nah herangerückt. Wir wollen es unbedingt vermeiden, noch enger ranzurutschen. Daher wollen wir in Hof mindestens einen Punkt holen.“ Sorgen bereitet die Verletztensituation. Ausnahmestürmer Lukas Da Silva zog sich in Großschwarzenlohe einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel. Auf „mindestens vier Wochen“ beziffert sein Trainer die Ausfallzeit. Eine MRT am Freitag wird Klarheit schaffen. Zudem plagt sich Abwehrchef Andrea Nocerino noch mit einer Zerrung herum. Dazu kommen die üblichen Dauerverletzten.











Fortunas Top-Torjäger Lukas Da Silva (Mitte) zog sich am Dienstag einen Muskelfaserriss zu und fällt mehrere Wochen aus. – Foto: Florian Würthele









Hinspiel: 0:1. Aufatmen herrschte am Dienstag im Lager der der DJK Gebenbach (10., 28). Timo Kohler und der Augenblicke zuvor eingewechselte Konstantin Plankl schossen einen 2:0-Heimsieg gegen den ATSV Erlangen heraus. Wie wichtig dieser Dreier war, kann jeder an der Tabelle selbst ablesen. Unterhalb der Top-5 kann sich niemand sicher sein. Auch für die Köpfe der Gebenbacher Spieler dürfte dieses Erfolgserlebnis gutgetan haben – nachdem die Auftaktspiele gegen Würzburg und Cham knapp verloren gingen. Und weil das Tableau so ungemein eng ist, wäre es ganz wichtig, am Samstag im dritten Heimspiel nacheinander gleich nachzulegen. Zumal der Gegner mit dem TSV Neudrossenfeld (11., 27) ein unmittelbarer Tabellennachbar ist. „Nach dem erfolgreichen Dienstag hat man den Jungs angemerkt, dass wir jetzt auch ergebnistechnisch in 2026 angekommen sind. Es war eine richtige Freude zu spüren über den ersten Sieg im neuen Jahr. Die Leistung war – wie schon in den vorangegangenen Spielen – definitiv in Ordnung. So wollen wir auch das Spiel bestreiten“, lässt DJK-Trainer Dominic Rühl verlauten.



Die gefährliche Tabellenkonstellation kennt Rühl natürlich: „Man merkt, wie eng es zugeht im vermeintlichen Tabellenmittelfeld.“ Die Marschroute: „Zu Hause wollen wir das, was wir uns vorgenommen haben, weiter fortführen. Heißt: Wir wollen dem kommenden Gegner einen harten Fight bieten, unser Spiel durchbringen, unsere Prinzipien auf den Platz bekommen und den Schwung aus dem Dienstagsspiel mitnehmen, um weiter Punkte zu sammeln.“ Nicht mehr Teil des Gebenbacher Kaders ist Fatih Boynuegrioglu. Aus beruflichen Gründen kann der Mittelfeldantreiber den Aufwand nicht länger betreiben. Ansonsten gibt es mit Fabian Vogl, David Vidovic und Patrick Hofmann ein paar Fragezeichen. Lias Birle, der gegen Erlangen verletzungsbedingt ausgewechselt wurde, ist aller Voraussicht nach keine Option.







Sa., 14.03.2026, 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 16:00 live PUSH



Hinspiel: 1:3. Der Regensburger Kaulbachweg ist Schauplatz für das Kräftemessen der zwei U21-Profivertretungen in der Liga. Im Hinspiel schnappten sich die Jungschanzer die Punkte. Mittlerweile sind die Vorzeichen andere. Denn der SSV Jahn II (9., 28) hat sich deutlich stabilisiert und nach der Winterpause mit guten Leistungen aufwarten lassen. Dank der Siege gegen Coburg und Fortuna gelang der Sprung auf Platz 9. Allerdings kann es nach ein, zwei Niederlagen schon wieder ganz anders aussehen. „Wir freuen uns auf das Spiel gegen Ingolstadt II“, meint Regensburgs scheidender Chefanweiser Christoph Jank. Das Ziel für Samstag sei es, „unsere guten Leistungen aus den letzten Meisterschaftsspielen weiter zu steigern“. Im Jahn-Aufgebot gibt es keine großen Veränderungen. Aufgrund muskulärer Probleme ist Goalgetter Fabian Ziegler noch abgemeldet. Gleiches gilt für Volodymyr Kharabara wegen Leistenproblemen. Dagegen steht Titus Knoche nach Krankheit wieder zur Verfügung.



Derweil steht beim Tabellenvierten FC Ingolstadt II (35) ein in der Oberpfalz bekannter Mann an der Seitenlinie: Oliver Gorgiev, der schon für die SpVgg Weiden, den FC Amberg und Gebenbach kickte. Der 45-Jährige sagt zur Aufgabe in Regensburg: „Uns erwartet ein Gegner, der mit zwei Siegen in die Rückrunde gestartet ist – und dementsprechend hochmotiviert und mit sehr viel Selbstvertrauen gegen uns agieren wird.“ Mit jedem Selbstvertrauen pochen die Jahn-Youngsters auf den vierten Dreier in Folge.