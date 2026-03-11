Kracher im WFV-Pokal: Ticket-Vorverkauf startet heute

Der Countdown für das Viertelfinale im DB Regio-wfv-Pokal am Mittwochabend, den 01. April 2026, um 19 Uhr in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach zwischen dem Titelverteidiger SG Sonnenhof Großaspach und dem Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball läuft.
Der Ticket-Vorverkauf für das Spiel in der Runde der letzten acht Teams zwischen dem Tabellenzweiten der Regionalliga Südwest und dem derzeitigen Tabellen-18. der 3. Liga startet am heutigen Mittwoch, den 11. März um 16 Uhr.
Tickets sind dann wie üblich im Online-Ticketshop der SG unter www.sg94.de sowie auch vor Ort zu den bekannten Öffnungszeiten der Geschäftsstelle direkt an der WIRmachenDRUCK erhältlich (Montag und Mittwoch, jeweils 10-12 Uhr).
Dauerkarten für Heimspiele der SG Sonnenhof Großaspach besitzen bei Pokal-Partien bekanntlich keine Gültigkeit, ausgeschlossen sind aufgrund der Pokal-Regularien außerdem die Ermäßigungskriterien für Mitglieder.
Di., 17.03.26 19:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SGV Freiberg
Di., 31.03.26 19:00 Uhr TSV Berg - TSG Backnang
Mi., 01.04.26 17:00 Uhr FC Holzhausen - FV Ravensburg
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SSV Ulm 1846 Fußball
