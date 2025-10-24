🔥 Halbfinal-Kracher im Kreispokal: Eintracht Bielefeld empfängt Arminia U14

Bielefeld. Am kommenden Mittwochabend (29. Oktober, 18:15 Uhr) steigt auf der Sportanlage des TuS Eintracht Bielefeld das Halbfinale im Kreispokal der C-Juniorinnen – und das verspricht Hochspannung pur. Mit der U14 des DSC Arminia Bielefeld gastiert kein Geringerer als der Stadtrivale, sodass die Partie den Charakter eines echten Stadtderbys hat.

Der TuS Eintracht Bielefeld geht mit breiter Brust in das Duell. Nach einem nervenaufreibenden 6:5-Erfolg im Elfmeterschießen gegen den TuS Quelle im Qualifikationsspiel bewiesen die Eintracht-Mädels Moral und starke Nerven. Besonders im Defensivverbund zeigte sich die Mannschaft kompakt, während im Umschaltspiel immer wieder Nadelstiche gesetzt wurden. Trainerteam und Spielerinnen wissen, dass gegen Arminia eine konzentrierte Leistung über die volle Distanz gefragt sein wird.

Arminia U14 mit spielerischer Qualität

Die U14 des DSC Arminia Bielefeld reist mit viel Selbstvertrauen an. Die Mannschaft überzeugt in der laufenden Saison durch technisch sauberen Fußball und variable Angriffsaktionen. Besonders im Mittelfeld verfügt Arminia über Spielerinnen, die das Tempo bestimmen und das Spiel kreativ lenken können. Im Pokal zählt jedoch nicht nur Technik, sondern auch Leidenschaft – und die wird im Derby auf beiden Seiten reichlich vorhanden sein.

Spannung garantiert

Beide Teams treffen in dieser Altersklasse regelmäßig aufeinander – und fast immer enden die Duelle knapp. Kleinigkeiten könnten am Mittwochabend den Ausschlag geben: ein Standard, ein schneller Konter oder ein individueller Geistesblitz.

Stimmen vor dem Spiel

„Wir wissen, dass Arminia spielstark ist, aber wir haben gezeigt, dass wir als Team viel Herz auf den Platz bringen können“, sagte eine Eintracht-Spielerin im Vorfeld.

Auch auf Arminia-Seite blickt man mit Vorfreude auf das Duell:

„Ein Halbfinale gegen Eintracht – mehr Motivation braucht man nicht“, heißt es aus dem DSC-Lager.

Der Weg ins Finale

Der Sieger dieser Partie zieht ins Finale des Kreispokals ein, wo die Begegnung zwischen SpVg. Heepen (7er) und BV Werther den zweiten Finalisten ermitteln wird.