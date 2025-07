Kracher für Newroz! Ex-Drittliga-Torschützenkönig im Anflug

Denn mit Justin Eilers kommt ein gestandener Ex-Profi zum Landesligisten. Der 37-Jährige durchlief etliche hochklassige Stationen und hatte seine beste Zeit bei Dynamo Dresden, wo er 2016 die Drittliga-Torjägerkanone gewann. Insgesamt kommt der Stürmer auf 130 Partien in der dritten Liga, für Dresden, Werder II, SF Lotte, Chemie Halle und dem SC Verl, in denen er 52 Mal traf und 13 weitere Treffer assistierte.

Hinzu kamen eine Vielzahl an Regionalliga- und Oberligapartien sowie ein Einsatz in der ersten griechischen Liga. 2023 zog es den Routinier dann vom Regionalligisten Halberstadt in die Landesliga Braunschweig zum MTV Gifhorn. Zwar stieg Eilers mit dem MTV direkt in die Bezirksliga ab, doch der Torjäger erzielte 15 Treffer und stellte seine Klasse unter Beweis. In der frisch abgelaufenen Saison ging Eilers für den TSC Vahdet Braunschweig auf Torejagd und erzielte elf Saisontore.