 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
TuRa Brüggen gastiert zum Topspiel in Odenkirchen.
TuRa Brüggen gastiert zum Topspiel in Odenkirchen. – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

Kracher-Duell zwischen Odenkirchen & Brüggen, Lürrip hofft auf Punkte

Bezirksliga Niederrhein: Bei der SpVg Odenkirchen steigt das große Topspiel gegen TuRa Brüggen, zuvor kann der OSV Meerbusch Tabellenführer werden. Außerdem hofft der SV Lürrip auf Punkte.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Bei der SpVg Odenkirchen steigt das große Topspiel gegen TuRa Brüggen, zuvor kann der OSV Meerbusch Tabellenführer werden. Außerdem hofft der SV Lürrip auf Punkte. Der 9. Spieltag hat viel zu bieten - nach den Spielen folgen die Aktualisierungen.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Morgen, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
19:45live
Spieltext OSV Meerbusch - TSV Bockum

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
15:15
Spieltext Thomasstadt - SV Lürrip

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30live
Spieltext Nettetal II - TuS Wickrath

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:15
Spieltext SSV Grefrath - FC Viersen

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
15:30
Spieltext Tönisberg - FC Mgladbach

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:00
Spieltext CSV Marathon - SF Neuwerk

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:30
Spieltext VfR Fischeln - DJK Dilkrath

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:15live
Spieltext Türkiyemspor - SC St. Tönis II

Sa., 11.10.2025, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
19:00live
Spieltext Odenkirchen - Brüggen

____

Das sind die nächsten Spieltage

10. Spieltag
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfR Krefeld-Fischeln
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SV Lürrip - VfL Tönisberg
Sa., 18.10.25 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - OSV Meerbusch
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - CSV Marathon Krefeld
So., 19.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Thomasstadt Kempen
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SC Union Nettetal II
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Wickrath - SpVg Odenkirchen
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Türkiyemspor Mönchengladbach

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - DJK Fortuna Dilkrath
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Viersen
So., 26.10.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 26.10.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg
So., 26.10.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SV Lürrip
So., 26.10.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TuS Wickrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.10.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Aufrufe: 09.10.2025, 11:00 Uhr
André NückelAutor