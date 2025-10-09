Kracher-Duell zwischen Odenkirchen & Brüggen, Lürrip hofft auf Punkte

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Bei der SpVg Odenkirchen steigt das große Topspiel gegen TuRa Brüggen, zuvor kann der OSV Meerbusch Tabellenführer werden. Außerdem hofft der SV Lürrip auf Punkte. Der 9. Spieltag hat viel zu bieten - nach den Spielen folgen die Aktualisierungen.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
10. Spieltag
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfR Krefeld-Fischeln
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SV Lürrip - VfL Tönisberg
Sa., 18.10.25 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - OSV Meerbusch
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - CSV Marathon Krefeld
So., 19.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Thomasstadt Kempen
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SC Union Nettetal II
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Wickrath - SpVg Odenkirchen
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Türkiyemspor Mönchengladbach
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - DJK Fortuna Dilkrath
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Viersen
So., 26.10.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 26.10.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg
So., 26.10.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SV Lürrip
So., 26.10.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TuS Wickrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.10.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen