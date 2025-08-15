Kracher-Duell zum Ligastart

Ein Saison-Start, der für jeden Fußballliebhaber kaum vielversprechender sein könnte. Der Cronenberger SC ist am Samstag (16. August, 16 Uhr) zu Gast beim FSV Vohwinkel Wuppertal. Bei bestem Wetter werden viele Zuschauer am Sportplatz Lüntenbeck zum Derby erwartet. Die Vohwinkeler hätten sich vielleicht einen entspannteren Liga-Auftakt gewünscht – doch sie freuen sich auf die Herausforderung.

Zur Rollenverteilung will sich Christian Bialke, Ex-Trainer und jetziger sportlicher Leiter des FSV, nicht weiter äußern. Im Gespräch geht er vordergründig auf die eigenen Qualitäten ein, ist sich der fußballerischen Fähigkeiten des Kontrahenten aber durchaus bewusst: „Cronenberg kommt als Landesliga-Absteiger, wir wissen also genau, was auf uns zukommt. Wir haben hart trainiert, den Matchplan klar im Kopf und wollen von der ersten Minute an zeigen, dass wir bereit sind.“

Beide Mannschaften werden voraussichtlich um die Spitzenplätze der Tabelle kämpfen. Die Favoritenrolle sollte wohl bei Cronenberg liegen, die in der vergangenen Landesliga-Saison den Klassenerhalt verpasst haben. Die sportliche Leitung des SC, rund um Michele Velardi, sieht das Ganze ein wenig anders: „Vohwinkel wird in dieses Spiel als Favorit gehen, da unsere Vorbereitung aufgrund urlaubs- und verletzungsbedingter Ausfälle sehr schleppend verlief“, erzählt er FuPa Niederrhein. Die Favoritenrolle abzugeben, ist für den Kopf eines Sportlers oft angenehmer – ob das jedoch so einfach gelingt, ist natürlich noch offen.

Spitzenspiel mit veränderten Kadern erwartet

Die Kader beider Mannschaften haben sich stark gewandelt. Beim CSC sind gerade mal vier Akteure aus der abgelaufenen Saison verblieben – ein Umbruch, den man erst einmal überstehen muss. Die Vorbereitungsspiele haben schon gezeigt, dass noch ein weiter Weg vor Neu-Trainer Samir El-Hajjaj und seinem Team liegt. Entsprechend will sich Velardi mit einer Zielsetzung in Richtung Landesliga zurückhalten: „Die Mannschaft wurde radikal verjüngt. Aus diesem Grund wäre es unsererseits vermessen, die Ziele zu hoch zu stecken. Wir wollen im oberen Drittel landen“, ein eher niedrig gestecktes Ziel für einen Stammgast in Landes- und Oberliga.

Auch die Rot-Weißen gehen mit einem neuen Mann an der Seitenlinie in die Saison. Tobias Orth hat nach der abgelaufenen Saison das Amt von Bialke übernommen. Dieser ist durchaus überzeugt von seinem ehemaligen Assistenten: „Er hat seine eigenen Ideen und wird sicherlich Dinge verändern. Er bringt viel Energie mit, und ich bin sicher, dass er die Mannschaft weiterentwickeln kann.“ Die Vorbereitungsspiele von Orths Mannschaft liefen deutlich besser, als die des Derby-Gegners. Aus sechs Spielen gehen sie mit drei Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage raus, diese hat der FSV gegen die Sportfreunde Niederwenigern einstecken müssen, die in der vergangen Spielzeit noch in der Oberliga zu Gast waren.

Velardi rechnet bei bestem Wetter mit vielen Zuschauern, die sich das Derby-Spektakel zum Bezirksliga-Auftakt nicht entgehen lassen wollen. Eine ausgeglichene Partie zwischen zwei Teams, die mit Sicherheit am Ende der Saison ganz oben stehen werden, ist zu erwarten. Ob die Favoritenrolle am Ende wirklich bei den Vohwinkelern oder doch beim Landesliga-Absteiger aus dem Wuppertaler Süden liegen wird, wird sich zeigen.