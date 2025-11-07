Kracher-Duell in Reusrath, Favoritenschreck empfängt SV Solingen

Den 12. Spieltag eröffnen schon am Samstag (8. November, 16:00 Uhr) der SV Wermelskirchen und der SSV Berghausen. Im absoluten Topspiel empfängt der Spitzenreiter seinen ersten Verfolger: FSV Vohwinkel ist zu Gast bei Germania Reusrath. Zuletzt musste der FSV eine bittere Niederlage bei Viktoria Wuppertal Rott einstecken. Diese könnten einem weiteren Aufstiegskandidaten, dem SV Solingen, an diesem Wochenende die Tour vermiesen. Das ist der 13. Spieltag!
14. Spieltag
So., 16.11.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Hackenberg
So., 16.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - Richrath
So., 16.11.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SV 09/35 W
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Solingen - SC Reusrath
So., 16.11.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SSVg Velbert II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Berghausen - DV Solingen II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Jugoslavija - BV Gräfrath
So., 16.11.25 15:45 Uhr Ronsdorf - SC Viktoria
So., 16.11.25 16:00 Uhr SSV Germania - HSV Langenf.
15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr BV Gräfrath - Berghausen
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SC Reusrath - Ronsdorf
So., 30.11.25 12:45 Uhr DV Solingen II - Türkgücü Vel
So., 30.11.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Richrath
So., 30.11.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV Solingen
So., 30.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - Jugoslavija
So., 30.11.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - Vohwinkel
So., 30.11.25 15:00 Uhr SC Viktoria - SSV Germania
So., 30.11.25 15:30 Uhr Hackenberg - HSV Langenf.