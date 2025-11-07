 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Vohwinkel beim Spitzenspiel in Reusrath
Vohwinkel beim Spitzenspiel in Reusrath – Foto: Andreas Bornewasser

Kracher-Duell in Reusrath, Favoritenschreck empfängt SV Solingen

Bezirksliga, Gruppe 2: Germania Reusrath empfängt den Zweitplatzierten zum Gipfeltreffen. Vohwinkel-Besieger Viktoria Wuppertal will auch an diesem Wochenende wieder zum Favoritenschreck werden.

Den 12. Spieltag eröffnen schon am Samstag (8. November, 16:00 Uhr) der SV Wermelskirchen und der SSV Berghausen. Im absoluten Topspiel empfängt der Spitzenreiter seinen ersten Verfolger: FSV Vohwinkel ist zu Gast bei Germania Reusrath. Zuletzt musste der FSV eine bittere Niederlage bei Viktoria Wuppertal Rott einstecken. Diese könnten einem weiteren Aufstiegskandidaten, dem SV Solingen, an diesem Wochenende die Tour vermiesen. Das ist der 13. Spieltag!

DIe Partien des 13. Spieltags:

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:30

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
15:15live

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:00live

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
15:30

So., 09.11.2025, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
12:45

Morgen, 16:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
16:00

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
13:00live

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
15:15live

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:00

Das sind die nächsten Spieltage:

14. Spieltag
So., 16.11.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Hackenberg
So., 16.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - Richrath
So., 16.11.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SV 09/35 W
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Solingen - SC Reusrath
So., 16.11.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SSVg Velbert II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Berghausen - DV Solingen II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Jugoslavija - BV Gräfrath
So., 16.11.25 15:45 Uhr Ronsdorf - SC Viktoria
So., 16.11.25 16:00 Uhr SSV Germania - HSV Langenf.

15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr BV Gräfrath - Berghausen
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SC Reusrath - Ronsdorf
So., 30.11.25 12:45 Uhr DV Solingen II - Türkgücü Vel
So., 30.11.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Richrath
So., 30.11.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV Solingen
So., 30.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - Jugoslavija
So., 30.11.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - Vohwinkel
So., 30.11.25 15:00 Uhr SC Viktoria - SSV Germania
So., 30.11.25 15:30 Uhr Hackenberg - HSV Langenf.

