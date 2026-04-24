 2026-04-23T13:43:33.969Z

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Kracher-Duell in Hohenlind, Neunkirchen lauert auf Rang eins

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Der 24. Spieltag bringt viel Spannung mit sich. Tabellenführer SV Grün-Weiss Brauweiler bekommt es mit dem formstärksten Team zu tun. Beim TuS Marialinden steigt derweil ein wichtiges Kellerduell. rnrn

von Tristan-Yannick Benten · Heute, 18:05 Uhr · 0 Leser
Hohenlind will Brauweiler in der Tabelle überholen
Hohenlind will Brauweiler in der Tabelle überholen – Foto: Christoph Tiroux

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Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Im Kampf um den Aufstieg hat die formstärkste Mannschaft SC Borussia Lindenthal-Hohenlind die Chance mit einem Sieg im direkten Duell am aktuellen Tabellenführer SV Grün-Weiss Brauweiler vorbeizuziehen. Der Zweitplatzierte FSW SW Neunkirchen-Seelscheid muss derweil gegen den FV Wiehl ran. Im Tabellenkeller kommt es zeitgleich zu einem richtungsweisenden Spiel zwischen dem TuS Marialinden und der Spielvereinigung Flittard.

Beide Teams noch ungeschlagen in 2026

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961Brauweiler
15:30live

Mit sechs aufeinanderfolgenden Siegen im Rücken tritt der Drittplatzierte SC Borussia Lindenthal gegen den Tabellenführer SV Grün-Weiss Brauweiler an. Im Jahr 2026 sind die Hausherren noch ungeschlagen.

Folgerichtig ist der SC die formstärkste Mannschaft der Liga. Eine Bedeutung hat dieser Titel für Cheftrainer Sascha Zinken jedoch nicht. "Ob formstärkstes Team oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Sonntag geht es wieder von null los - wir müssen wieder alles in die Waagschale werfen und bereit sein alles auf dem Platz lassen, um Brauweiler im Rückspiel Paroli zu bieten", sagte der Übungsleiter der Borussia vor dem anstehenden Duell.

Durch die Siegesserie hat seine Truppe auch im Aufstiegsrennen neue Chancen. Aktuell trennen Hohenlind nur zwei Zähler von der Tabellenspitze. Mit einem Erfolg könnte Lindenthal den SV in der Tabelle hinter sich lassen.

Einen gewissen Druck spürt Zinken allerdings nicht bei seiner Mannschaft. "Die besondere Konstellation des Spiels macht es uns wesentlich einfacher. Wir können ins Spiel gehen und haben was zu gewinnen, Brauweiler hingegen hat was zu verlieren. Wir werden daher unbeschwert in das Spiel gehen und können frei aufspielen", erklärte er.

Allerdings kann auch der Liga-Primus mit breiter Brust zur Partie reisen, denn Brauweiler ist ebenfalls in diesem Jahr noch ungeschlagen in der Liga. Somit können sich die Zuschauer auf ein packendes und hochklassiges Spiel freuen, indem es um einiges geht.

Die weiteren Partien:

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf
15:15

Sowohl der SC Blau-Weiß Köln, als auch der TuS Mondorf haben ein gutes Polster auf die direkten Abstiegsplätze. Allerdings liegt es bei den Hausherren an einer starken Hinserie. Die Rückrunde lief jedoch nicht wie geplant - erst einen Sieg konnten die Kölner feiern. Zudem ist der SC seit sechs Liga-Partien sieglos. Dies soll sich gegen den TuS ändern, der wiederum mit einem Erfolg in der Tabelle klettern könnte.

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
SV Schlebusch
SV SchlebuschSchlebusch
FV Bonn-Endenich
FV Bonn-EndenichFV Endenich
15:15

Erst ein Duell verlor der SV Schlebusch in diesem Jahr und setzte sich dadurch von der roten Zone ab. Den Vorsprung von drei Punkten auf die direkten Abstiegsränge wollen die Schlebuscher im Aufeinandertreffen mit dem FV Bonn-Endenich vergrößern. Die Gäste werfen derweil den Blick auf Rang vier.

So., 26.04.2026, 15:45 Uhr
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel.
FV Wiehl 2000
FV Wiehl 2000FV Wiehl
15:45

Durch einen Sieg am vergangenen Spieltag erreichte der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid die Punktgleichheit mit dem Tabellenführer aus Brauweiler. Bei einem Remis oder einem Erfolg Hohenlinds im Top-Spiel hat der FSV die Chance, mit einem eigenen Triumph gegen den FV Wiehl die Tabellenspitze zu erobern. Die Gäste wollen sich derweil weiter von der roten Zone absetzen.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
FV Bad Honnef
FV Bad HonnefBad Honnef
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich
15:00

Für den FV Bad Honnef geht es um nicht mehr viel in der aktuellen Spielzeit. Mit 38 Punkten wird der FV sowohl mit dem Aufstiegs-, als auch mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Mit einem Erfolg gegen den 1. FC Spich würde Bad Honnef jedoch den vierten Platz halten. Der FC will sich zeitgleich endgültig aus dem Kampf um den Klassenerhalt verabschieden.

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
SSV Homburg-Nümbrecht
SSV Homburg-NümbrechtNümbrecht
SC Rheinbach
SC RheinbachSC Rheinbach
15:15

Ähnlich wie bei Bad Honnef sieht es auch beim SSV Homburg-Nümbrecht und dem SC Rheinbach aus. Beide Vereine stehen im gesicherten Tabellenmittelfeld und wollen mit Siegen einige Ränge noch gut machen.

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
TuS Marialinden
TuS MarialindenMarialinden
Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard
Spielvereinigung 1920 Köln-FlittardSpV Flittard
15:15

Ein wichtiges Duell findet derweil beim TuS Marialinden statt. Aktuell stehen die Hausherren mit 21 Zählern knapp vor dem ersten direkten Abstiegsplatz, auf dem aktuell der kommende Gegner Spielvereinigung Flittard weilt. Für beide Mannschaften wäre eine Erfolg von großer Bedeutung. Ein gutes Gefühl dürfte dabei keiner der beiden Teams haben, denn während Flittard die vergangenen vier Spiele verlor, wartet Marialinden seit fünf Partien auf einen Erfolg.