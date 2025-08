Kracher-Duell im Pokal: Fortuna-Coach Stempel freut sich auf Monheim

Am vergangenen Dienstagabend testete Fortuna Bottrop ein letztes Mal, bevor es am Wochenende gegen den Oberligisten aus Monheim geht. Gegen A-Ligist SV Adler Osterfeld erzielte die Stempel-Elf ein torreiches 4:4-Remis. Nach den insgesamt acht Testauftritten der Sommer-Vorbereitung, in der die Fortuna neben schwachen Auftritten wie gegen SuS 21 Oberhausen auch gute Leistungen wie gegen Lokalkontrahent VfB Bottop zeigte, bekommt es der Bezirksligist nun mit einem Kracher-Gegner zum Plfichtspielauftakt zutun. Vor der Partie blicken Cheftrainer Sebastian Stempel und Vereinsverantwortlicher Henning Ritter auf den Gegner und erklären die Zielvorgabe.

Nach dem Aufstieg aus der Kreisliga A im Jahr 2013 findet sich die Fortuna aus Bottrop ununterbrochen in der Bezirksliga wieder. Während die Rot-Weißen vor fünf Jahren in der Corona-Saison den besten Saisonstart hinlegten, die Spielzeit allerdings aufgrund der Pandemie abgebrochen werden musste, konnte in den Folgejahren der Anschluss ans obere Tabellenende nicht mehr gehalten werden. Nach dem knapp verpassten Abstieg in der vergangenen Saison sollen nun wieder bessere Zeiten her, bereits im Auftaktspiel gegen den klaren Favoriten aus Monheim soll ein erster Grundstein gelegt werden: „Wir freuen uns sehr auf die Partie, das ist ein guter Auftakt in die Saison“, hebt Neu-Coach Stempel hervor. Der 46-jährige Übungsleiter kehr nach zwei Jahren beim VfL Grafenwald zur Fortuna zurück. Ähnlich sieht es auch Ritter: „Wir sind bereit und freuen uns nicht nur auf Sonntag, sondern auch auf alles, was in dieser Saison noch vor uns liegt“, gibt sich der Vereinsverantwortliche optimistisch.

Zwar wäre die Fortuna anstelle von Oberligist Monheim fast auf Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen getroffen, der Bezirksligist verpasste das ganz große Los allerdings um eine Kugel knapp. Dennoch dürfen sich die Bottroper auf einen gut besuchten Pflichtspielauftakt freuen, schließlich seien knapp 100 Gästezuschauer zu erwarten, was auch Ritter betont: „Wir freuen uns auf ein tolles Spiel gegen Monheim. Wir hoffen auf viele Zuschauer, die bei einer Bratwurst und einem Getränk einen schönen Fußballnachmittag erleben“, schlussfolgert Ritter. Dass die Fortuna die Rolle als klarer Underdog dennoch sehr ernst nehme, daran lässt der Vereinsverantwortliche keinerlei Zweifel: „Der Pokal ist für uns ein wichtiger Wettbewerb. Wir wollen uns gut präsentieren und uns positiv aus der Affäre ziehen“, stellt Ritter klar.