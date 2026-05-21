Kracher-Duell im Dreiflüssestadion - Niederalteich mit Sorgen

Der SV Hutthurm (grüne Trikots) trifft auf den FC Salzweg – Foto: Peter Solek

Am Freitagabend (Anstoß: 18 Uhr) beginnt die Bezirksliga-Relegation, in der die Ausgangslage in diesem Jahr vielversprechend ist. Die vier Erstrunden-Sieger sind allesamt für die Bezirksliga qualifiziert, die Verlierer kämpfen um einen oder zwei weitere Plätze. Das absolute Highlight-Duell steigt im Passauer Dreiflüssestadion, in dem die beiden Nachbarn SV Hutthurm und FC Salzweg die Klingen kreuzen. Bei der SpVgg Plattling stehen sich der TSV Oberschneiding, der den dritten Aufstieg in Folge schaffen kann, und die SpVgg Niederalteich gegenüber.





Elias Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Der Vizemeistertitel in der Kreisliga ist natürlich ein überragender Erfolg für uns. Dass wir nun zusätzlich in der Relegation um den Aufstieg spielen dürfen, ist ein absolutes Highlight, das wir genießen wollen, da wir nichts zu verlieren haben und der Druck ganz klar bei Niederalteich liegt. Dementsprechend befreit können wir aufspielen. Der Gegner hat eine sehr kompakte und kampfstarke Mannschaft, die in allen Mannschaftsteilen gut besetzt ist und sehr geradlinig Fußball spielt. Außerdem verfügen sie über ein erfahrenes Spielertrainer-Duo, das die Mannschaft auf dem Platz führt. Wir wollen dem Bezirksligisten einen heißen Fight liefern, hoffen auf eine tolle Zuschauerkulisse und werden natürlich alles in die Waagschale werfen, um das Spielfeld als Sieger zu verlassen."





Personalien: Bis auf Timo Haumer sind alle Mann einsatzbereit.

















Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Wir haben uns in einer intensiven Trainingswoche gut auf den kommenden Gegner vorbereitet und gehen mit großer Vorfreude in dieses spannende Duell. Oberschneiding wird uns definitiv alles abverlangen und wir brauchen eine absolute Topleistung, um am Ende als Sieger vom Platz gehen zu können. Natürlich hoffen wir auch dieses Mal wieder auf die großartige Unterstützung unserer treuen Fans. Gerade in solchen Spielen kann die Stimmung von außen den entscheidenden Unterschied machen. Deshalb würden wir uns über jeden Einzelnen freuen, der den Weg auf den Sportplatz findet und uns lautstark unterstützt. Gemeinsam wollen wir alles dafür tun, um als Sieger vom Platz zu gehen."



Personalien: Mit Routinier Philipp Peter, Florian Memminger, Lukas Kaufmann, Maximilian Mutz sowie Timo und Felix Schneider fehlen der Spielvereinigung ein halbes Dutzend Akteure. Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Wir haben uns in einer intensiven Trainingswoche gut auf den kommenden Gegner vorbereitet und gehen mit großer Vorfreude in dieses spannende Duell. Oberschneiding wird uns definitiv alles abverlangen und wir brauchen eine absolute Topleistung, um am Ende als Sieger vom Platz gehen zu können. Natürlich hoffen wir auch dieses Mal wieder auf die großartige Unterstützung unserer treuen Fans. Gerade in solchen Spielen kann die Stimmung von außen den entscheidenden Unterschied machen. Deshalb würden wir uns über jeden Einzelnen freuen, der den Weg auf den Sportplatz findet und uns lautstark unterstützt. Gemeinsam wollen wir alles dafür tun, um als Sieger vom Platz zu gehen."Personalien: Mit Routinier Philipp Peter, Florian Memminger, Lukas Kaufmann, Maximilian Mutz sowie Timo und Felix Schneider fehlen der Spielvereinigung ein halbes Dutzend Akteure.

Morgen, 18:00 Uhr SV Hutthurm Hutthurm FC Salzweg Salzweg 18:00 live PUSH





Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): Relegationsspiele sind immer etwas Besonderes. Ein Derby hat jedoch noch einmal seine ganz eigene Brisanz. Das Dreiflüssestadion bildet dabei den passenden Rahmen für ein solches Spiel. Wir haben uns in dieser Woche sehr ausführlich auf den Gegner vorbereitet. Salzweg verfügt über eine sehr gute individuelle Qualität sowie einen geordneten Spielaufbau. Hier gilt es, mit und gegen den Ball Lösungen zu finden. Ich erwarte ein sehr enges Spiel, in dem Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden werden."



Personalien: Coach Liebenow selbst wird ebenso wie der lange verletzt gewesene Kapitän Patrick Kaltenecker im Kader stehen, in dem somit nur Johannes Krückl fehlt.







Julian Blöchl (Trainer FC Salzweg): "Die Enttäuschung über den Verlauf das Meisterschaftsendspiel in Karpfham war groß. Wir haben das Spiel aber sachlich analysiert und wissen, woran es gehapert hat. Mittlerweile ist das aber abgehakt und wir werden uns am Freitag wieder besser präsentieren. Entsprechend optimistisch und selbstbewusst gehen wir in die Partie. Es wird ein hartes Stück Arbeit und ein offenes Spiel. Wenn wir unsere Leistung bringen, sind wir aber schwer zu schlagen."



Personalien: Bis auf den nicht mehr zur Verfügung stehenden Gledios Veseli gibt es keine fixen Ausfälle. Allerdings gibt es noch ein paar Wackelkandidaten.