 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Kracher-Duell bei RWE, erster Absteiger könnte feststehen

Bezirksliga, Gruppe 6: Am kommenden Spieltag kommt es zum absoluten Top-Spiel. Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt reist zum Verfolger Rot-Weiss Essen II. Der FC Blau-Gelb Überruhr ist zeitgleich zum Siegen verdammt, denn bei einem Remis oder einer Pleite ist der Abstieg besiegelt. Der SuS Haarzopf und die Sportfreunde Niederwenigern II wollend derweil ihren ungeschlagenen Lauf fortsetzen. rnrnrnrn

von Tristan Benten · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Top-Torjäger Platzek will auch im Spiel gegen Tabellenführer Klosterhardt jubeln
Top-Torjäger Platzek will auch im Spiel gegen Tabellenführer Klosterhardt jubeln – Foto: Markus Becker

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Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Bezirksliga, Gruppe 6: Es wird ein richtungsweisender Spieltag. Der Liga-Primus DJK Arminia Klosterhardt bekommt es mit dem ärgsten Verfolger Rot-Weiss Essen II zu tun - bei einem Erfolg könnte der RWE die Spitze erobern. Für den FC Blau-Gelb Überruhr zählt derweil nur ein Dreier, ansonsten steht der Abstieg in die A-Liga fest. Einen Turnaround brauchen gleichzeitig Fatihspor Essen, die DJK Arminia Lirich und die Sportfreunde Königshardt - alle drei Vereine warten seit mehreren Partien auf einen Sieg. Das ist der 29. Spieltag:

Die Tabelle der Bezirksliga

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:00
Fatihspor - Vogelheim

Morgen, 19:45 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
19:45
TuSEM Essen - Burgaltend.

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:15live
Königshardt - Frohnhausen

Sa., 25.04.2026, 17:00 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
17:00live
Arm. Lirich - Haarzopf

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:30
BG Überruhr - Fort Bottrop

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:00
SpVgg Steele - Dostlukspor

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:30
Sterkr.-Nord - Niederwenig. II

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:15live
Heisinger SV - Sterk. 06/07

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
16:00
RW Essen II - Arm. Kloster

Die Scorerliste der Bezirksliga

Die nächsten Spieltage:

30. Spieltag
So., 03.05.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Heisinger SV
So., 03.05.26 14:00 Uhr Haarzopf - BG Überruhr
So., 03.05.26 15:00 Uhr Burgaltend. - Frohnhausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Sterkr.-Nord
So., 03.05.26 15:15 Uhr Vogelheim - TuSEM Essen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Königshardt
So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Fatihspor
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - RW Essen II
So., 03.05.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - SpVgg Steele

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:45 Uhr TuSEM Essen - Arm. Kloster
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Sterkr.-Nord - Fort Bottrop
So., 10.05.26 13:30 Uhr Frohnhausen - Vogelheim
So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Haarzopf
So., 10.05.26 15:00 Uhr Fatihspor - Sterk. 06/07
So., 10.05.26 15:15 Uhr Königshardt - Burgaltend.
So., 10.05.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Dostlukspor
So., 10.05.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Arm. Lirich
So., 10.05.26 16:00 Uhr RW Essen II - Niederwenig. II