Kracher-Duell bei RWE, erster Absteiger könnte feststehen

Bezirksliga, Gruppe 6: Es wird ein richtungsweisender Spieltag. Der Liga-Primus DJK Arminia Klosterhardt bekommt es mit dem ärgsten Verfolger Rot-Weiss Essen II zu tun - bei einem Erfolg könnte der RWE die Spitze erobern. Für den FC Blau-Gelb Überruhr zählt derweil nur ein Dreier, ansonsten steht der Abstieg in die A-Liga fest. Einen Turnaround brauchen gleichzeitig Fatihspor Essen, die DJK Arminia Lirich und die Sportfreunde Königshardt - alle drei Vereine warten seit mehreren Partien auf einen Sieg. Das ist der 29. Spieltag:
Die Scorerliste der Bezirksliga
Die nächsten Spieltage:
30. Spieltag
So., 03.05.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Heisinger SV
So., 03.05.26 14:00 Uhr Haarzopf - BG Überruhr
So., 03.05.26 15:00 Uhr Burgaltend. - Frohnhausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Sterkr.-Nord
So., 03.05.26 15:15 Uhr Vogelheim - TuSEM Essen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Königshardt
So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Fatihspor
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - RW Essen II
So., 03.05.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - SpVgg Steele
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:45 Uhr TuSEM Essen - Arm. Kloster
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Sterkr.-Nord - Fort Bottrop
So., 10.05.26 13:30 Uhr Frohnhausen - Vogelheim
So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Haarzopf
So., 10.05.26 15:00 Uhr Fatihspor - Sterk. 06/07
So., 10.05.26 15:15 Uhr Königshardt - Burgaltend.
So., 10.05.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Dostlukspor
So., 10.05.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Arm. Lirich
So., 10.05.26 16:00 Uhr RW Essen II - Niederwenig. II