Kracher-Duell bei RWE, erster Absteiger könnte feststehen

Die Tabelle der Bezirksliga

Fatihspor - Vogelheim

TuSEM Essen - Burgaltend.

Königshardt - Frohnhausen

Arm. Lirich - Haarzopf

BG Überruhr - Fort Bottrop

SpVgg Steele - Dostlukspor

Sterkr.-Nord - Niederwenig. II

Heisinger SV - Sterk. 06/07

RW Essen II - Arm. Kloster

Die Scorerliste der Bezirksliga

Die nächsten Spieltage:

30. Spieltag

So., 03.05.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Heisinger SV

So., 03.05.26 14:00 Uhr Haarzopf - BG Überruhr

So., 03.05.26 15:00 Uhr Burgaltend. - Frohnhausen

So., 03.05.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Sterkr.-Nord

So., 03.05.26 15:15 Uhr Vogelheim - TuSEM Essen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Königshardt

So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Fatihspor

So., 03.05.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - RW Essen II

So., 03.05.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - SpVgg Steele

31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:45 Uhr TuSEM Essen - Arm. Kloster

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Sterkr.-Nord - Fort Bottrop

So., 10.05.26 13:30 Uhr Frohnhausen - Vogelheim

So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Haarzopf

So., 10.05.26 15:00 Uhr Fatihspor - Sterk. 06/07

So., 10.05.26 15:15 Uhr Königshardt - Burgaltend.

So., 10.05.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Dostlukspor

So., 10.05.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Arm. Lirich

So., 10.05.26 16:00 Uhr RW Essen II - Niederwenig. II