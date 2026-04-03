Kracher-Derby in Upo – Legen Tännesberg und Inter nach? Bezirksliga Nord, Spiele am Karsamstag und Ostermontag: Ein Quartett ist binnen 48 Stunden zweimal im Einsatz von Florian Würthele · 03.04.2026, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Tännesberg (links) geht mit ordentlich Rückenwind in den Doppelspieltag. – Foto: Dagmar Nachtigall

Teil zwei und drei des Oster-Mammutprogramms in der Bezirksliga Nord warten. Das Geschehen am Gründonnerstag hatte ja schon einiges zu bieten – unter anderem den Geniestreich von Hahnbachs Spielertrainer Bastian Lobinger zum Last-Minute-Sieg. Oder eine spektakuläre Anfangsphase beim Kellergipfel am Amberger Bergsteig. Und es geht nahtlos weiter. Am morgigen Karsamstag werden die nächsten fünf Partien des 24. Spieltags ausgetragen. Ein Spiel-Quartett schließt am Ostermontag das lange Wochenende ab.

Viele Mannschaften sind an Ostern doppelt im Einsatz. Darunter der Tabellenzweite aus Hahnbach. Während Ligaprimus FC Amberg durch den gestrigen Heimsieg sein Soll erfüllt hat und nun am restlichen Osterwochenende die Beine hochlegen kann, ist der SVH am Montag erneut gefordert. Und „gefordert“ trifft es in dem Fall gut. Denn auf die Truppe vom Trainerduo Freisinger/Geilersdörfer wartet eine spezielle Herausforderung. Es geht zum Nachbarn SF Ursulapoppenricht. Nach dem Last-Minute-Sieg beim FC Weiden-Ost will Hahnbach im prestigeträchtigen Marktderby unbedingt nachlegen. „Die Energie und den Schwung, den uns dieser Sieg gibt, nehmen wir mit ins Derby gegen Upo“, so Hahnbachs Spielertrainer und gestriger Matchwinner Bastian Freisinger. Bei einem weiteren Dreier könnte der Rückstand zum FC Amberg auf zwei Punkte verkürzt werden. Ein einfaches Unterfangen wird das garantiert nicht. Zumal Upo aus der Schmach vom Hinspiel – in Hahnbach geriet man mit 1:7 so richtig unter die Räder – noch eine Rechnung offen hat.



Zunächst liegt der Fokus der Scheler-Truppe aber auf der Heimaufgabe am Samstag. Upo's Gegner da ist der Rangdritte SpVgg SV Weiden II. Dies Wasserwerkler mussten durch zwei Niederlagen zuletzt zum Führungsduo abreißen lassen und wollen nun zurück in die Spur.





Ordentlich was fürs Punktekonto tun könnte die SpVgg Pfreimd. Die Rotweißen sind binnen 48 Stunden zweimal auswärts im Einsatz – erst bei Inter Amberg, dann in Raindorf. „Nach zwei Niederlagen wollen wir am Doppelspieltag mit einem positiven Ergebnis rauskommen und eine bessere Leistung zeigen. Dafür werden wir alles tun. Bergsteig steht unten drin und konnte mit Siegen gegen Weiden II und Chambtal Ausrufezeichen setzen. Wir müssen gewarnt sein. Raindorf ist der direkte Tabellennachbar, diesen würden wir gerne wieder überholen“, blickt Michael Hartlich, Trainer des Rangsechsten, auf die zwei Aufgaben. Samstags-Gegner SV Inter Bergsteig Amberg hat mit den angesprochenen Siegen Boden gutgemacht im Abstiegskampf. Können die Mannen von Coach Markus Kipry direkt nachlegen?



Pfreimds Lokalrivale FC Wernberg hat eine undankbare Aufgabe vor der Brust. Der designierte Absteiger aus Schirmitz, der immer noch auf den ersten Saisonsieg wartet, schaut am Samstag am Naab-Ufer vorbei. Die Wünsche von Wernbergs Spielertrainer Bastian Lobinger: „Es gilt vor allem effektiver zu agieren als in Arnschwang. Im Hinspiel haben wir uns lange schwergetan. Das wollen wir dieses Mal besser machen.“









Neben Upo und Pfreimd absolvieren auch der FC Raindorf und der TSV Tännesberg zwei Spiele in drei Tagen. Die richtige Belastungssteuerung ist da ein großes Thema. Die Raindorfer freuen sich, bevor Pfreimd vorbeischaut, erstmal auf das Landkreisderby gegen den FC Furth im Wald. Auch gegen die Relegations-gefährdeten Drachenstädter genießt die Pittoni-Elf Heimrecht. Derweil geht Tännesberg mit Rückenwind in die Duelle mit der SpVgg Vohenstrauß (auswärts) und der DJK Arnschwang (daheim). Der neue TSV-Trainer Ibrahim Devrilen erwischte einen traumhaften Einstand mit drei Siegen aus drei Spielen. „Wir müssen uns psychisch und physisch auf den Doppelspieltag vorbereiten, und wollen und müssen dort auch weiter punkten“, gibt Sportlicher Leiter Lucio Lobinger die Marschroute vor.



Das sind die kommenden Spiele an Ostern: Neben Upo und Pfreimd absolvieren auch der FC Raindorf und der TSV Tännesberg zwei Spiele in drei Tagen. Die richtige Belastungssteuerung ist da ein großes Thema. Die Raindorfer freuen sich, bevor Pfreimd vorbeischaut, erstmal auf das Landkreisderby gegen den FC Furth im Wald. Auch gegen die Relegations-gefährdeten Drachenstädter genießt die Pittoni-Elf Heimrecht. Derweil geht Tännesberg mit Rückenwind in die Duelle mit der SpVgg Vohenstrauß (auswärts) und der DJK Arnschwang (daheim). Der neue TSV-Trainer Ibrahim Devrilen erwischte einen traumhaften Einstand mit drei Siegen aus drei Spielen. „Wir müssen uns psychisch und physisch auf den Doppelspieltag vorbereiten, und wollen und müssen dort auch weiter punkten“, gibt Sportlicher Leiter Lucio Lobinger die Marschroute vor. 24. Spieltag am Karsamstag

























Partien am Ostermontag









Heute, 15:00 Uhr SF Ursulapoppenricht Ursulapoppen SV Hahnbach SV Hahnbach 15:00 live PUSH





Heute, 15:00 Uhr TSV Tännesberg Tännesberg DJK Arnschwang Arnschwang 15:00 live PUSH



