Kracher bleiben im Achtelfinale im WFV-Pokal aus

Für die Runde der letzten 16 haben sich die Landesligisten TSV Bernhausen, VfB Bösingen, VfL Pfullingen, FV Rot-Weiß Weiler und die SG Schorndorf qualifiziert. Aus der Verbandsliga waren der TSV Berg, FC Holzhausen und der TSV Weilimdorf in der Los-Box. Hinzu kommen die Oberliga-Vertreter TSG Backnang, 1. FC Normannia Gmünd und FV Ravensburg. Im Favoritenkreis finden sich die Viertligisten TSG Balingen Fußball, SGV Freiberg Fußball und der SV Stuttgarter Kickers. Hinzu kommen die Sieger der Partien TSV Eschach (Bezirksliga Bodensee) - SSV Ulm 1846 Fußball (3. Liga) und FSV 08 Bietigheim-Bissingen (Oberliga BW) - SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga SW).

Die Spannung im Bösinger Vereinsheim hielt nicht lange an, denn bereits in der Ziehung der ersten Spielpaarung hielt David Ohnmacht (A-Jugend-Spieler beim TSV Bösingen) das wichtigste Los in der Hand. Sein Verein spielt im Bösinger Stadion "Auf dem Bruckäcker" gegen den Oberliga-Vertreter TSG Backnang. "Zu uns kommt keiner gerne", sagte spontan der Bösinger Trainer Peter Leopold, der wie alle Gäste im Vereinsheim auf eine dicke Pokal-Überraschung hofft. Gespielt wird am 3. September, dem Regeltermin für das Pokal-Achtelfinale. Beide Teams haben die Möglichkeit, sich auf einen Alternativtermin zu verständigen.

Zwei weitere Spiele wurden von den Zuschauern mit einem lauten Raunen kommentiert. So trifft der FC Holzhausen im Nordschwarzwald-Zollern-Derby auf die TSG Balingen.