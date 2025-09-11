Kracher an der Tabellenspitze

Es ist das Duell, auf das die Liga blickt: Am sechsten Spieltag der laufenden Saison steht für den MTV Hondelage das wohl bislang schwerste Spiel an. Am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) gastiert die Mannschaft von Rafael Schindzielorz beim Tabellenzweiten Lehndorfer TSV. Es ist das Duell der bislang treffsichersten Offensive gegen die zweitstabilste Defensive – und gleichzeitig das direkte Aufeinandertreffen der beiden Favoriten der Frühphase der Saison. Erster gegen Zweiter. Zwei punktgleiche Topteams, beide mit Ambitionen – und mit einer Vorgeschichte, die dieses Spiel zu mehr als nur einem regulären Punktspiel macht.

„Lehndorf gegen Hondelage ist für uns in den letzten Jahren schon zu einem Prestigespiel geworden“, sagt Sascha Schaumburg, Co-Trainer der Gastgeber. Tatsächlich haben sich beide Teams in den vergangenen Spielzeiten hitzige Duelle geliefert – mit wechselnden Siegern und emotionalen Wendungen. Unvergessen: Hondelages 5:4-Sieg nach 0:4-Rückstand oder Lehndorfs 8:0 im Rückspiel der Aufstiegssaison.

Entsprechend hoch ist die Vorfreude: „Erster gegen Zweiter – das macht natürlich Bock. Es verspricht auf jeden Fall wild zu werden und wir haben richtig Lust auf das Spiel“, so Schaumburg. Auch MTV-Trainer Rafael Schindzielorz bestätigt: „Rafael und ich haben uns nach dem Lamme-Spiel kurz unterhalten – auch seine Jungs haben Bock auf das Spiel.“

Trotz Tabellenführung sieht Schindzielorz seine Mannschaft in der Rolle des Herausforderers: „Mit Lehndorf wartet der Aufstiegsaspirant Nummer eins auf uns. Eine sehr spielstarke Mannschaft, die vorne viel Schnelligkeit besitzt.“

Nach dem 0:0 bei BSC Acosta II will der MTV wieder in die Erfolgsspur. Die Ausrichtung ist klar: „Wir versuchen uns einen Plan zurechtzulegen, damit die drei Punkte an uns gehen. Lehndorf spielt sehr gut mit – das liegt uns besser als Mannschaften, die sich hinten reinstellen.“

Lehndorf will Reaktion zeigen

Für den Lehndorfer TSV geht es auch darum, die Niederlage vom vergangenen Wochenende vergessen zu machen. Beim 1:3 in Lamme zeigte sich das Team von Trainerduo Meyer/Schaumburg ungewohnt fehleranfällig. Die erste Saisonniederlage kostete nicht nur die Tabellenführung, sondern war auch ein kleiner Dämpfer nach zuvor vier Siegen in Serie mit 21:3 Toren.

Dennoch bleibt der TSV in der Offensive das Maß der Dinge: Mit 21 Treffern stellt Lehndorf die mit Abstand torgefährlichste Mannschaft der Liga.

Der Sieger des Spiels kann sich also die alleinige Tabellenführung sichern – und zugleich ein Signal an die Konkurrenz senden.