Krach bei Landesligist: Rücktritt von Trainer und Sportlichem Leiter

Der BV Herne-Süd (in Gelb) ist eine von drei Mannschaften, die in der Hinrunde gegen Spitzenreiter FC Roj (in Schwarz) nicht verloren hat. – Foto: Javad Mohammadpour

Nachdem in der vergangenen Woche ein vorzeitiger Rückzug der SF Wanne-Eickel ins Gespräch kam, ist es nun Nachbar BV Herne-Süd, der Schlagzeilen schreibt. Beim Aufsteiger sind der Sportliche Leiter Tim Eibold, Trainer Dennis Hasecke und Co-Trainer Marcel Struckmeyer zurückgetreten. Das Trio hat bewusst das Ende der Hinrunde gewählt, um einen klaren Cut zu machen, so Eibold gegenüber der Lokalpresse "WAZ".

Eibold hatte im Mai 2024 übernommen und mit einigen spektakulären Transfers für Aufsehen gesorgt. So wurde beispielsweise Wanne-Eickels Top-Torjäger Dominik Hanemann nach Herne-Süd gelotst. Ebenso höherklassig erfahrene Akteure wie Migel-Max Schmeling und Marcus Piossek. Im März 2025 hatte der Sportliche Leiter, der zuvor aus höherklassigen Stationen wie dem TuS Haltern oder dem SV Wacker Obercastrop bekannt war, im Bezirksliga-Aufstiegskampf den Trainer gewechselt und Dennis Hasecke verpflichtet. Dieser legte eine Neun-Spiele-Siegesserie hin und tütete souverän den Landesliga-Aufstieg ein.

Auch in der sechsten Spielklasse spielt der BVH direkt eine gute Rolle und schloss die Hinrunde mit einem 4:2-Heimsieg gegen den Königsborner SV ab. 25 Punkte auf der Habenseite bedeuten aktuell einen guten Mittelfeldplatz und zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Kürzlich war Haseckes Engagement in der Icon League als Trainer des SC Bürgeramt "negativ" aufgefallen, da er das Heimspiel gegen den TuS Harpen, das auch noch verloren ging, deswegen verpasste. Die Icon League war am 2. November ausgerechnet an einem Sonntag in Stuttgart aktiv, mit dabei waren Hasecke und Piossek. Eibold spielte dies in der Lokalpresse herunter: "Das war abgesegnet. Es ist doch für unseren Trainer eine super Sache, dass er diese Chance bekommt."