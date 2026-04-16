KP-WI: Biebrich 02 freut sich über Finaleinzug

Biebrich erwischte den besseren Start und schlug innerhalb weniger Minuten eiskalt zu. Niclas Siefert brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, ehe Maurice Pinger nur drei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Die Verbandsligisten schienen das Spiel früh in den Griff zu bekommen.

Kurz nach Wiederanpfiff stellte Nikos Iosifidis (49.) den Zwei-Tore-Abstand wieder her, doch Erbenheim gab sich nicht auf. Erneut war es Grigoryan, der in der 59. Minute auf 2:3 verkürzte und die Partie offen hielt.

„Ich denke, dass wenn wir vor der Pause das 3:0 erzielen, das Spiel entschieden ist“, erklärte Biebrichs sportlicher Leiter David Schug später. Doch statt der Vorentscheidung kam Erbenheim zurück, als Raffael Grigoryan in der 39. Minute auf 1:2 verkürzte. Schug sprach von einem „unglücklichen Gegentor“, das die Partie wieder öffnete.

SVE-Sportleiter Mike Steinbach fand nach Abpfiff deutliche Worte und zeigte sich beeindruckt vom Auftritt seines Teams: „Ich war nach dem Spiel auch bei den Jungs in der Kabine und habe ihnen gesagt, wie unfassbar stolz ich auf die Leistung war.“ Seine Mannschaft habe sich trotz Rückständen nie aufgegeben und immer wieder zurückgekämpft.

Biebrichs Nadelstiche zur richtigen Zeit

In der Schlussphase setzte sich dann die höhere individuelle Qualität der Gäste durch. Niko Puchalla (76.) und Derrick Amoako (85.) erhöhten auf 5:2. Zwar brachte SVE-Spielertrainer Karim El Bakkaoui (87.) die Gastgeber noch einmal heran, doch Niko Puchalla machte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar.

Steinbach haderte vor allem mit den Spielphasen, in denen die Gegentore fielen: „Biebrich hat immer wieder zu für uns ungünstigen Zeitpunkten getroffen, das waren extreme Nackenschläge.“ Gleichzeitig lobte er die Reaktion seiner Mannschaft: „Die Jungs haben das aber super weggesteckt.“

Auch ein möglicher Ausgleich lag zwischenzeitlich in der Luft. „Natürlich waren Chancen auf einen Ausgleichstreffer da, leider hat es dann nicht gereicht“, sagte Steinbach offen.

Verdienter Finaleinzug und Fokus auf kommende Aufgaben

Schug sah den Sieg seiner Mannschaft als verdient an. „Eine Verlängerung hätte der Spielverlauf nicht hergegeben. Wir waren die bessere Mannschaft und konnten auch mit guten Wechseln den Gegner müde spielen.“ Trotz des Finaleinzugs richtet sich der Fokus beim FV Biebrich 02 bereits wieder nach vorne. „Wir sind super froh darüber, im Finale zu stehen. Aber jetzt blicken wir erstmal auf die nächsten wichtigen Wochen in der Liga.“

Im Endspiel wartet entweder der FC Bierstadt oder der 1. SC Klarenthal. Einen Wunschgegner gibt es nicht, betonte Schug. Auf dem kleinen Platz in Kohlheck werde es „auf jeden Fall spannend werden“.

Erbenheim nimmt Kampfgeist mit

Beim SV Erbenheim überwiegt trotz des Ausscheidens der Stolz auf die eigene Leistung. Steinbach blickt bereits auf die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf und hat eine klare Erwartung an sein Team. „Ich wünsche mir, dass die Jungs den Kampfgeist und die Leidenschaft von gestern auch in den Abstiegskampf mitnehmen.“