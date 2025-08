KP MTK: Hattersheim und Schwalbach knapp weiter, Fischbach überrascht

"Wir haben genau die Einstellung an den Tag gelegt, die es gebraucht hat", freute sich SV-Coach Benjamin Hinkel über die Vorstellung seiner Mannschaft. Wayne Schäfer (20./34.) sorgte gegen die eine Liga höher spielenden Gäste für die kleine Pokal-Überraschung. Nun trifft B-Ligist Fischbach in der zweiten Runde zuhause auf Verbandsligist SV Zeilsheim. "Das ist das Highlight, was wir wollten", sagt Hinkel.

"Am Anfang waren wir ziemlich schläfrig", war für Eckhard Weller bei seinem Trainer-Debüt für die SGO, der Distanzschuss von Jonas Bucht (30.) der Dosenöffner. "Eine seriöse Leistung", bilanzierte Weller nach einer verbesserten zweiten Halbzeit, in der Younes Karouia per direktem Freistoß, Emre Danaci und Can Torul binnen fünf Minuten das Spiel entschieden. "Wir wollen im Pokal so weit kommen, wie es geht", blickt Weller auf die zweite Pokalrunde, in der seine Mannschaft B-Ligist TuS Niederjosbach empfangen wird.