KP Main-Taunus: Eddersheim wird Favoritenrolle gerecht

"Wie erwartet hat Weilbach die Partie mit viel Intensität und Leidenschaft gespielt und es uns nicht leicht gemacht", findet Carsten Weber, Cheftrainer des FC Eddersheim, lobende Worte für den Verlierer. Mit zunehmender Spieldauer wurde das Team von Carsten Weber allerdings immer variabler und gefährlicher im Ballbesitz und drückte immer stärker auf den Führungstreffer. Schlussendlich war es eine Halbfeldflanke von Noah Schmitt, welche Halil Ibrahim Yilmaz im Strafraum fand, der mit seinem Treffer zum 1:0 (39.) den Knoten platzen ließ.

"In der zweiten Halbzeit waren wir dann nochmal deutlich dominanter, haben besseren Fußball gespielt und hatten ein besseres Positionsspiel", sagt Weber. Durch einen Angriff über die linke Seite kam Marco Speck auf die Grundlinie. Überlegt spielte der 23-Jährige den Ball in den Rückraum, wo erneut Yilmaz zum 2:0 vollendete (54.).

Schockmoment mit Krankenwageneinsatz

Beim Stand von 2:0 ereignete sich ein Schreckmoment für beide Teams. In einem Luftzweikampf rauschten Eddersheims Maximilian Thomasberger und ein Weilbacher Spieler mit den Köpfen unglücklich zusammen. Beide Spieler erlitten eine Platzwunde und mussten vom Krankenwagen abgeholt werden. Beiden Spielern soll es mittlerweile den Umständen entsprechend gut gehen, wurden aus dem Krankenhaus entlassen.

Im Anschluss zollte der Underdog seinem hohen Laufaufwand Tribut, sodass sich immer mehr Räume für den FCE öffneten. So verwertete Cem Kara eine scharfe Hereingabe zum 3:0 (74.), ehe Jonas Kummer nach Vorarbeit von Niklas Voit den 4:0-Endstand (90.) und den Finaleinzug perfekt machte. Dort haben die Eddersheimer dann die Chance, in der Neuauflage des letztjährigen Finals gegen die TuS Hornau (2:0 für den FCE), den Kreispokal zum vierten Mal in Folge zu gewinnen.

