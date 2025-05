KP Main-Taunus: Alles angerichtet für einen Finalabend auf Augenhöhe

Oberliederbach. Am heutigen Mittwochabend steigt auf der Anlage der SG Oberliederbach das mit Spannung erwartete Kreispokalfinale zwischen dem FC Eddersheim und der TuS Hornau – ein Duell zweier Hessenliga-Teams, das aufgrund der geografischen Nähe als Derby durchgeht. In der Liga gab es zweimal keinen Sieger (2:2 in Eddersheim/3:3 in Hornau). Beim dritten Aufeinandertreffen in dieser Saison wird auf dem Oberliederbacher Rasenplatz gespielt, was eher dem FC Eddersheim in die Karten spielen dürfte, denn anders als die TuS Hornau, die zu Hause auf Kunstrasen spielen, ist der FC auf einem Naturrasen beheimatet.