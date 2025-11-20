KP Aachen: Bereits drei Absagen – auch Bezirksliga-Duelle fallen aus!

In der Bezirksliga 4 marschiert Germania Eicherscheid bislang vorneweg. Neun Siege aus elf Partien, 28 Punkte und die Tabellenführung – die Bilanz der Mannschaft von Trainer Sandro Bergs ist beeindruckend. Nun wartet im Achtelfinale des Kreispokals Aachen mit der SG Stolberg ein Gegner, der zwar in der Liga auf Rang sieben steht, aber über individuelle Klasse verfügt und zuletzt stetig gepunktet hat – auch wenn es zuletzt zwei Niederlagen setzte.

Die Rollen scheinen klar verteilt, zumal Eicherscheid die letzten beiden direkten Duelle in der Liga deutlich dominierte: 7:1 und 4:0 hieß es in der vergangenen Saison. Auch im Ligaalltag werden sich beide Teams schon bald wiedersehen – am 14. Dezember steht das Aufeinandertreffen in Stolberg an.

„Der Pokal ist für uns ein ganz normaler Wettkampf“

Trainer Sandro Bergs blickt der Partie mit voller Konzentration entgegen – auch, weil der Pokal in Eicherscheid traditionell einen hohen Stellenwert hat. „Wir hatten in Eicherscheid schon einmal eine sehr spannende und erfolgreiche Pokalsaison. Solche Spiele bringen dem Verein nicht nur sportlich, sondern auch finanziell wichtige Zusatzeinnahmen“, betont er.

Für ihn gibt es deshalb keinen Unterschied zwischen Liga und Pokal: „Für uns ist der Pokal ein ganz normaler Wettkampf, den wir – wie jedes andere Spiel auch – gewinnen wollen.“

Ob er personell umbaut, lässt Bergs bewusst offen: „Das hängt stark von der Kadersituation und der Gesundheit der Spieler ab.“ Er betont aber die Breite seines Kaders: „Wir haben viele Akteure auf einem ähnlichen Niveau, was uns in solchen Situationen zugutekommt.“

Stolberg reist mit Selbstvertrauen und Qualität an

Die SG Stolberg hat unter Trainer René Schornstein einen ordentlichen Saisonstart hingelegt und sich im Tabellenmittelfeld etabliert. Im Pokal marschierten die Stolberger souverän mit einem 9:1 gegen VfR Linden-Neusen in Runde eins – ehe sie in Runde zwei kampflos weiterkamen.

Auch wenn die Bilanz gegen Eicherscheid zuletzt klar gegen sie sprach, bringen die Gäste genügend Qualität mit, um ein enges Spiel zu erzwingen. Genau darauf stellt sich Bergs ein: „Mit Stolberg wartet ein Gegner, der individuell sehr starke Spieler hat und für diese Liga insgesamt eine hohe Qualität mitbringt – spielerisch wie taktisch. Es ist eine sehr hohe Hürde, die wir nehmen wollen.“

Pokal als Chance auf Wiedergutmachung

Für Eicherscheid kommt die Partie zur rechten Zeit. Die überraschende Niederlage in Haaren zuletzt hinterließ Kratzer – nun bietet der Pokal die Möglichkeit, schnell wieder Stabilität herzustellen. „Nach der Niederlage gegen Haaren bietet der Pokal nun eine schnelle Möglichkeit, wieder ein Erfolgserlebnis zu holen. Genau das wollen wir am Wochenende auch anstreben“, sagt Bergs.

