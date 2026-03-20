Koziorowski bleibt: SV Thüle setzt weiter auf seinen Taktgeber

Der SV Thüle kann auch in der Saison 2026/2027 auf Marcel Koziorowski bauen. Der zentrale Mittelfeldspieler bleibt das Herzstück im Spiel der Rot-Weißen – ein Führungsspieler, der Verantwortung übernimmt und den Rhythmus vorgibt.
Der SV Thüle hat frühzeitig Planungssicherheit geschaffen und eine zentrale Personalie geklärt: Marcel Koziorowski wird auch in der kommenden Spielzeit das rot-weiße Trikot tragen. Damit bleibt der Mannschaft ihr wichtigster Impulsgeber im Mittelfeld erhalten.
Koziorowski verkörpert auf dem Platz genau das, was Trainer und Team brauchen: Spielintelligenz, Ruhe am Ball und ein feines Gespür für Tempo und Situationen. Als Taktgeber lenkt er das Spiel, strukturiert den Aufbau und trifft immer wieder die richtigen Entscheidungen in entscheidenden Momenten.
Sein Einfluss geht jedoch über das rein Spielerische hinaus. Der Mittelfeldakteur übernimmt Verantwortung, geht voran und prägt mit seinem Einsatz die Identität der Mannschaft. In einer Phase, in der Kontinuität oft den Unterschied macht, ist sein Verbleib ein starkes Signal.