Koziorowski bleibt: SV Thüle setzt weiter auf seinen Taktgeber

Der SV Thüle kann auch in der Saison 2026/2027 auf Marcel Koziorowski bauen. Der zentrale Mittelfeldspieler bleibt das Herzstück im Spiel der Rot-Weißen – ein Führungsspieler, der Verantwortung übernimmt und den Rhythmus vorgibt.

Der SV Thüle hat frühzeitig Planungssicherheit geschaffen und eine zentrale Personalie geklärt: Marcel Koziorowski wird auch in der kommenden Spielzeit das rot-weiße Trikot tragen. Damit bleibt der Mannschaft ihr wichtigster Impulsgeber im Mittelfeld erhalten.

Koziorowski verkörpert auf dem Platz genau das, was Trainer und Team brauchen: Spielintelligenz, Ruhe am Ball und ein feines Gespür für Tempo und Situationen. Als Taktgeber lenkt er das Spiel, strukturiert den Aufbau und trifft immer wieder die richtigen Entscheidungen in entscheidenden Momenten.