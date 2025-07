Kowalski: »Sind noch weit entfernt vom Landesliga-Niveau«

Mit einer unerwarteten 3:4-Niederlage beim Kreisligisten SC Zwiesel mussten die Landesliga-Kicker der SpVgg Lam am Mittwochabend die Heimreise aus der Glasstadt antreten. Zwar erhielt bei den Osserbuam der eine oder andere vermeintliche Kicker aus der zweiten Reihe seine Startelf-Chance, doch standen auch einige etablierte Kräfte wie Mittelfeld-Leader Franz Wendl, Abwehrchef Daniel Gschwendtner, Kreativmann Simon Loderbauer und Legionär Vaclav Uzlik in der Line-Up.

"Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine schlechte Leistung, die mit einer nicht unverdienten Niederlage bestraft wurde. Das einzige Positive ist, dass es nur ein Testspiel war und wir noch zweieinhalb Wochen Zeit bis zum Saisonstart haben. Wir haben noch viel zu tun und sind noch weit entfernt vom Landesliga-Niveau“, schimpfte SpVgg-Coach Lorenz Kowalski in seiner Nachbetrachtung. Vor allem SCZ-Mittelstürmer Günther Denk konnte die Hintermannschaft überhaupt nicht kontrollieren und der Neuzugang vom TSV Regen schnürte einen Dreierpack. Die Treffer für die Gäste, die bereits nach einer Viertelstunde mit 0:2 in Rückstand lagen, markierten Jungspund Markus Koller, der eingewechselte Co-Spielertrainer Christian Mühlbauer und Jonas Wittenzellner.















Am Sonntag (Anstoß: 16 Uhr) steht der nächste SpVgg-Probelauf auf dem Programm. Pritzl, Seidel und Kameraden gastieren beim Bezirksligisten SpVgg Ruhmannsfelden, der zuletzt mit einem 3:2-Erfolg beim 1. FC Bad Kötzting aufhorchen ließ. "In Zwiesel wollten wir einen Schritt vorwärts gehen, sind aber anstatt dessen drei Schritte rückwärts gefallen. In Ruhmannsfelden wollen wir wieder in die Spur kommen. Als gesamte Mannschaft müssen wir uns wieder anders präsentieren, sonst steht uns ein böses erwachen beim Saisonstart bevor“, mahnt Kowalski, der wieder auf den zuletzt fehlenden Außenstürmer Niklas Maimer zurückgreifen kann. Auch beim angeschlagenen Matthias Müller hofft man im SpVgg-Lager auf eine Rückkehr. Weiterhin keine Option ist der im Urlaub weilende Angreifer Tim Welter.