Kovacevic will, dass die Blau-Gelben Gras fressen

Marburg/Breidenbach. Der FV Breidenbach unternimmt am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Wiesbaden (15 Uhr) den nächsten Versuch, den ersten Saisonsieg einzufahren. Für die SF/BG Marburg steht am Samstag (16 Uhr) in Dietkirchen ein im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Verbandsliga Mitte nicht minder brisantes Match auf an. In den Limburger Stadtteil reisen die Blau-Gelben mit einem neuen Cheftrainer, den sie den Spielern am Mittwochabend vorgestellt haben.