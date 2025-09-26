 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligavorschau
Kommt in meine Arme, alles wird gut: Vladimir Kovacevic soll die Marburger Sportfreunde aus dem Tabellenkeller der Verbandsliga führen. © Jens Kaliske
Kovacevic will, dass die Blau-Gelben Gras fressen

Teaser VL MITTE: +++ Fußball-Verbandsliga: Der neue Trainer der Marburger Sportfreunde gibt Debüt in Dietkirchen sein Debüt. Der FV Breidenbach geht mit frischem Mut ins Heimspiel gegen SV Wiesbaden +++

Marburg/Breidenbach. Der FV Breidenbach unternimmt am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Wiesbaden (15 Uhr) den nächsten Versuch, den ersten Saisonsieg einzufahren. Für die SF/BG Marburg steht am Samstag (16 Uhr) in Dietkirchen ein im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Verbandsliga Mitte nicht minder brisantes Match auf an. In den Limburger Stadtteil reisen die Blau-Gelben mit einem neuen Cheftrainer, den sie den Spielern am Mittwochabend vorgestellt haben.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

