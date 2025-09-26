Kovacevic will, dass die Blau-Gelben Gras fressen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser VL MITTE: +++ Fußball-Verbandsliga: Der neue Trainer der Marburger Sportfreunde gibt Debüt in Dietkirchen sein Debüt. Der FV Breidenbach geht mit frischem Mut ins Heimspiel gegen SV Wiesbaden +++
Marburg/Breidenbach. Der FV Breidenbach unternimmt am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Wiesbaden (15 Uhr) den nächsten Versuch, den ersten Saisonsieg einzufahren. Für die SF/BG Marburg steht am Samstag (16 Uhr) in Dietkirchen ein im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Verbandsliga Mitte nicht minder brisantes Match auf an. In den Limburger Stadtteil reisen die Blau-Gelben mit einem neuen Cheftrainer, den sie den Spielern am Mittwochabend vorgestellt haben.