Du wirst automatisch weitergeleitet...

Biedenkopfs Kicker ließen ihren Trainer in diesem Frühjahr oft genug fassungslos an der Seitenlinie stehen. Doch vor dem letzten Spiel Vladimir Kovacevics mit dem VfL deuten wir seine Geste einfach mal freundlich um: Last euch zum Abschied nach sechs schönen Jahren umarmen, Freunde. Biedenkopfs Kicker ließen ihren Trainer in diesem Frühjahr oft genug fassungslos an der Seitenlinie stehen. Doch vor dem letzten Spiel Vladimir Kovacevics mit dem VfL deuten wir seine Geste einfach mal freundlich um: Last euch zum Abschied nach sechs schönen Jahren umarmen, Freunde. © Jens Kaliske

Kovacevic hofft zum Abschied auf leidenschaftlichen Auftritt Teaser GL GI/MR: +++ Der Trainer verlässt den VfL Biedenkopf nach sechs Jahren und trauert den vertanen Chancen dieser Saison nach. Gegen Schröck steht seine Truppe in der Pflicht +++ Verlinkte Inhalte GL Gießen/Marburg SF/BG Marburg II SV Bauerbach FSV Schröck MTV 1846 Gießen + 2 weitere Marburg-Biedenkopf. Den Klassenerhalt, das erklärte Saisonziel, hat Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf schon lange eingetütet. Trotzdem hat der VfL im Rahmen des Saisonkehraus am Sonntag (15 Uhr) daheim im Landkreisderby gegen den FSV Schröck noch einige Aufgaben zu erledigen. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.