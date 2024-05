Kovac erlöst Bad Soden spät

Am vergangenen Mittwoch stand das Nachholspiel des 22. Spieltages der Verbandsliga Nord zwischen dem SV 1912 Buchonia Flieden und der SG Bad Soden 1911 an. Trotz Führung der Gastgeber gingen die Sprudelkicker am Ende knapp als Sieger vom Platz.

Nach zwei vergebenen Chancen auf beiden Seiten gelang es André Vogt in der 23. Spielminute eine Vorlage von Fabian Schaub zum 1:0 für die Gastgeber zu verwerten. Kurz darauf hatte Schaub die Möglichkeit aus 16-Metern auf 2:0 zu stellen, jedoch verfehlte er das Tor knapp. Während die Gastgeber immer wieder an Gästetorwart Abdul Samed Ersöz scheiterten, kam es so wie es kommen musste und der eingewechselte Mirza Becirovic erzielte nach einer Ecke in der 36. Spielminute den Ausgleichstreffer.

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste immer besser ins Spiel und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Schließlich bewiesen die Sprudelkicker aber Moral und nutzten ihren Klassenunterschied in Person von Mirza Kovac aus, der in der 84. Spielminute nach einem Eckball den Überblick im Strafraum behielt und zum 2:1 für die Gäste einschob. Damit gewinnt Bad Soden das Derby und zieht vorerst an CSC vorbei. Flieden muss dahingehend nach vier Siegen am Stück wieder eine Niederlage hinnehmen.