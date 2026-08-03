 2026-07-30T07:56:49.385Z

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Koulierakis verlässt Wolfsburg: Nationalspieler wechselt zur AS Rom

Konstantinos Koulierakis zieht es nach zwei Jahren beim VfL Wolfsburg in die italienische Serie A zur AS Rom

von red · Heute, 08:34 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago

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Konstantinos Koulierakis
Konstantinos Koulierakis

Der VfL Wolfsburg muss den nächsten personellen Einschnitt hinnehmen. Innenverteidiger Konstantinos Koulierakis verlässt den Bundesligisten mit sofortiger Wirkung und schließt sich der AS Rom an. Der griechische Nationalspieler setzt seine Karriere damit in der italienischen Serie A fort.

Der 22-Jährige war im Sommer 2024 von PAOK Saloniki nach Wolfsburg gewechselt und entwickelte sich schnell zu einem festen Bestandteil der Defensive. In insgesamt 66 Pflichtspielen für die Niedersachsen erzielte der Abwehrspieler vier Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.