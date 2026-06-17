Koulali, Kilic & Co: Die Elf des Jahres der U17-Mittelrheinliga Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community. von Benedikt Hitze · Heute, 10:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: klenkesknipser

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spielerinnen des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Das ist die Elf der Saison der U17-Mittelrheinliga Torhüter Fiete Machura von Fortuna Köln: Fünf Einsätze, eine Vorlage, drei Nominierungen für die Elf der Woche Abwehr Leon Pantic (16) von Alemannia Aachen: Elf Einsätze, 12 Nominierungen für die Elf der Woche

Lukas Grüttemeier (17) vom VfL Vichttal: 12 Einsätze, drei Tore, fünf Nominierungen für die Elf der Woche Tom Zalewski vom 1. FC Düren: Acht Einsätze, fünf Nominierungen für die Elf der Woche