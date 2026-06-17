Koulali, Kilic & Co: Die Elf des Jahres der U17-Mittelrheinliga

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spielerinnen des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.
Fiete Machura von Fortuna Köln: Fünf Einsätze, eine Vorlage, drei Nominierungen für die Elf der Woche
Leon Pantic (16) von Alemannia Aachen: Elf Einsätze, 12 Nominierungen für die Elf der Woche
Lukas Grüttemeier (17) vom VfL Vichttal: 12 Einsätze, drei Tore, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Tom Zalewski vom 1. FC Düren: Acht Einsätze, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Sevfedin Koulali vom FC Rheinsüd: 12 Einsätze, elf Tore und neun Vorlagen, sieben Nominierungen für die Elf der Woche
Tobias Lade vom VfL Vichttal: Acht Einsätze, ein Tor und zwei Vorlagen, vier Nominierungen für die Elf der Woche
Adam Sena (17) vom SC West Köln: Elf Einsätze, vier Tore, vier Nominierungen für die Elf der Woche
Samuel Penners-Velasco (17) von Alemannia Aachen: Neun Einsätze, drei Tore und zwei Vorlagen, drei Nominierungen für die Elf der Woche
Danilo Westphal (17) vom FC Rheinsüd: Zehn Einsätze, neun Tore und drei Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Ali Kilic vom SC West Köln: Zehn Einsätze, fünf Tore, vier Nominierungen für die Elf der Woche
Maximilian Schneider (17) von Fortuna Köln: Elf Einsätze, sechs Tore und eine Vorlage, drei Nominierungen für die Elf der Woche
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.