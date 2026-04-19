Kouassi knackt den SSV Berghausen & lässt den SC Reusrath jubeln

Das ist Derby-Held Armel Kouassi. – Foto: Leonie Paul

Die Defensive gewinnt Meisterschaften – so lautet ein im Sport gängiger internationaler Volksglaube. Sicher ist jedenfalls, dass Bezirksligist SC Reusrath diesem Narrativ in der laufenden Saison gerecht werden könnte. Die Mannschaft von Trainer Marco Schobhofen bewies ihre Stabilität mit bisher nur 27 Gegentoren auch während des Spiels bei Stadtrivale SSV Berghausen. Am Ende unterlagen die Hausherren von Übungsleiter Ralf Dietrich als leidgeplagtes Kellerkind dem favorisierten Tabellenführer 0:2 (0:0).

Erst im zweiten Abschnitt gewann die Partie an Fahrt, und das lag wohl vor allem am Spitzenreiter aus Reusrath. Der hatte sich vorgenommen, vermehrt das Offensivspiel zu suchen und das Tempo zu erhöhen. Das Vorhaben trug beinahe gleich 20 Sekunden nach Wiederanpfiff Früchte: Leo Luca de Rubertis scheiterte mit seinem Volleyversuch aus aussichtsreicher Position an Nellen (46.). Dietrich bezeichnet seinen Rückhalt nicht nur aufgrund dieser Parade und seiner tollen Leistung gegen den SCR derzeit als „Turm in der Schlacht“. Denn im Anschluss hielt er auch die Direktabnahme von Moritz Kaufmann (51.).

Dabei zeigte Abstiegskandidat SSV laut Dietrich kein schlechtes Spiel. Gerade im ersten Durchgang sei das Aufeinandertreffen ein ausgeglichenes gewesen. Durch Angreifer Dariusz-Alexander Tontsch oder Leon Cvetanovic hätten die Berghausener gar in Führung gehen können. Allerdings vereitelte SSV-Keeper Daniel Nellen auch zweifach den Rückstand. Aus Sicht von Schobhofen war das Duell in dieser Phase kein Hingucker. Er beschrieb das Spiel als „zerfahren“ und gab an, seine Auswahl habe keine gute Passquote gehabt. „Wir haben Berghausen nicht zum Laufen gebracht“, bemängelte der Coach.

Den wenngleich doch fälligen 0:1-Rückstand konnte der 36-jährige Routinier letztlich dennoch nicht verhindern, seine Vorderleute tragen daran allerdings eine Mitschuld. Denn laut Dietrich verloren die Gastgeber den Ball im Aufbau an der Mittellinie und luden den SCR damit zu einer Kombination ein – über Tim Röper und de Rubertis gelangte der Ball über links in die Mitte, wo Torschütze Armel Kouassi nur noch den Fuß hinhalten musste (57.). „Wir kommen da nicht ins Gegenpressing“, monierte Dietrich.

Doppeltorschütze ist inzwischen Stammspieler

Der Reusrather Angreifer hatte nun aber offenbar Lust auf mehr bekommen, und er veredelte seinen ersten Treffer rund eine Viertelstunde später dank eines sehenswerten zweiten Tores (75.). Dafür legte sich Kouassi das Spielgerät mit dem Kopf selbst vor und verwandelte dann aus spitzem Winkel in die lange Ecke. Vor wenigen Wochen noch hatte Schobhofen über ihn gesagt, er habe nach seinem Wechsel von Alkenrath eine Anlaufzeit gebraucht, um sich an die Schnelligkeit in der Bezirksliga zu gewöhnen, mittlerweile ist der Zwölf-Tore-Mann unumstrittener Stammspieler. Sein Trainer traut ihm eine weitere Adaption im Falle eines Aufstiegs zu: „Er hat generell viel Potenzial und bringt alles mit, was ein Stürmer braucht. Er ist lernwillig, hört zu und will sich immer verbessern. Ich denke, er hätte wenigAnpassungsschwierigkeiten.“

Während für den SCR nur noch die Partie gegen Türkgücü Velbert zwischen dem Showdown mit den Verfolgern FSV Vohwinkel und SV Solingen um die Meisterschaft steht, geht es für den SSV Berghausen weiterhin um den Klassenerhalt. In den letzten sechs Spielen der Saison treffen die Berghausener fast ausschließlich auf Gegner aus der unteren Tabellenhälfte.