Kotterns Zweite zeigt sich gut erholt Kreisliga-Spitzenreiter schlägt Neugablonz mit 4:1 +++ Betzigau rutscht ab +++ Blonhofen gewinnt Sechs-Punkte-Spiel von red · Heute, 17:16 Uhr · 0 Leser

Christopher Wegrath (23) jubelt, der Neugablonzer Keeper Dennis Starowoit ist geschlagen. Letztlich setzte sich der TSV Kottern II sogar mit 4:1 durch. – Foto: Stefan Günter

In der Allgäuer Kreisliga Süd war der TSV Kottern II über Ostern in zwei Partien sieglos geblieben, doch davon ließ sich der Spitzenreiter nicht aus der Bahn werfen. Geegen den BSK Olympia Neugablonz kehrte die Bayernliga-Reserve auf die Erfolgsspur zurück. Im Tabellenkeller landete der FC Blonhofen einen 2:1-Erfolg im sogenannten Sechs-Punkte-Spiel gegen den SSV Wertach und kletterte damit über den Strich, während die SG Betzigau/Wildpoldsried in die Gefahrenzone abrutscht.

Der TSV Kottern II wrude beim 4:1-Sieg gegen den BSK Olympia Neugablonz seiner Favoritenrolle gerecht. Giuseppe Savoca brachte den TSV nach Vorarbeit von Luca Mader in der 22. Minute in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Martin Lekaj nach Zuspiel von Leon Siegfanz. Noch vor der Pause schnürte Savoca seinen Doppelpack (38.). In der zweiten Halbzeit verkürzte Roman Keil für die Neugablonzer (65.), doch Lekaj stellte in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 den alten Abstand wieder her.

Schiedsrichter: Robin Egner (Lamerdingen) - Zuschauer: 100

Der TSV Buching/Trauchgau hat mit 3:1 gegen den SV Mauerstetten den Heimvorteil genutzt. Cedric Kithiy brachte den TSV früh per präzisem Freistoß in Führung (10.). Kurz vor der Pause erhöhte Simon Straubinger per Kopf auf 2:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte Sebastian Mathe nach einer Überzahlsituation sogar schon für die Vorentscheidung. Manuel Marx gelang in der 83. Minute lediglich noch der Ehrentreffer für Mauerstetten.

Schiedsrichter: Vincent Kleß (Woringen) - Zuschauer: 120

Im Felsenstadion entwickelte sich ein unterhaltsames Duell, in dem sich der FC Füssen mit 4:2 bei der SG Oberstaufen/Stiefenhofen durchsetzte. Timo Aschenbrenner brachte Füssen früh per Kopf nach Flanke von Jannick Geißler in Führung (5.), ehe Geißler selbst auf 2:0 erhöhte (14.). Die SG-Kicker kämpften sich aber zurück: Marcel Fink (21.) und Lukas Freidl (42.) sorgten für den Ausgleich. Nach der Pause stellte Aschenbrenner erneut die Führung für Füssen her (67.), bevor Samed Ergin in der Schlussphase den Endstand zum 2:4 markierte (81.).

Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 70

Karl Gast (5) befördert den nächsten gefährlichen Ball vor das Tor von Türksport Kempten. Insgesamt sieben Mal traf der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg beim Schlusslicht ins Schwarze. – Foto: Daniel Melzer

Eine einseitige Partie sahen die Fans beim Duell des Schlusslichts FC Türksport Kempten gegen den mit 7:0 siegreichen dem TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg. Karl Gast eröffnete in der 26. Minute den Torreigen. Nach einem Eigentor von Eren Kaygusuz (62.) bauten Phillip Rück (64.) und Alexander Melzer (69.) die Führung weiter aus. Christoph Willer und Fabian Melzer erhöhten in der Schlussphase auf 6:0, ehe Willer in der 84. Minute den 7:0-Endstand herstellte.

Schiedsrichter: Emre Sensoy (Memmingen) - Zuschauer: 50

Der TSV Obergünzburg hat sich gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried mit 2:1 durchgesetzt. Nach einer intensiven Anfangsphase brachte Dominik Heinold den TSV per Foulelfmeter in der 35. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Tom Hummel nach Ballgewinn und Vorlage von Marco Brussmann auf 2:0. In der 84. Minute gelang Robin Goger per direktem Freistoß der Anschlusstreffer, doch für mehr reichte es für die SG nicht mehr.

Schiedsrichter: David Funk (Lauben) - Zuschauer: 200

Der FC Oberstdorf hat sich im Oybele-Stadion mit 2:0 gegen den VfB Durach II durchgesetzt. Marcel Adelhard brachte den Bezirksliga-Absteiger in der 32. Minute nach Vorarbeit von Markus Übelhör in Führung. In der Nachspielzeit machte Übelhör nach Vorlage von Jakob Hasselberger schließlich alles klar (90.+3).

Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 150