Kotterns Zweite ist im Torrausch Kreisligist gewinnt Stadtderby gegen Türkspor Kempten mit 10:0 +++ FC Oberstdorf muss die Spitze räumen +++ Seegs später Schuss ins Glück von red · Heute, 18:23 Uhr · 0 Leser

Jubel beim TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg. Mit dem Sieg gegen den FC Blonhofen ist der Kreisligist wieder mitten im Titelrennen. – Foto: Daniel Melzer

Der erste reguläre Spieltag nach der Winterpause brachte in der Allgäuer Kreisliga Süd gleich einen Führungswechsel. Weil der FC Oberstdorf mit 0:2 beim FC Füssen verlor, zog der TSV Kottern II vorbei. Und wie! Mit 10:0 kanzelte die Bayernliga-Reserve den Stadtrivalen FC Türksport Kempten ab. Auch der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg mischt nach dem 1:0-Erfolg über den FC Blonhofen voll im Titelrennen mit.



Schiedsrichter: Tobias Rothermel (Obergünzburg) - Zuschauer: 100 Spannender geht es kaum. Auf den allerletzten Drücker sichert eisch der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg den 1:0-Erfolg gegen den FC Blonhofen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte Christoph Pracht das entscheidende Tor, nachdem Michael Seiband ihn mustergültig bediente.Schiedsrichter: Tobias Rothermel (Obergünzburg) - Zuschauer: 100

Im Waldstadion trennte sich BSK Olympia Neugablonz von SC Untrasried mit 2:2. Dzhan Karabash brachte den BSK in der 37. Minute nach Vorarbeit von Benjamin Maier in Führung. Nach der Pause glich Alexander Wiest für Untrasried aus, als er einen Konter über Samuel Prinz cool ins rechte Eck vollendete. Tobias Kopf nutzte in der 66. Minute einen langen Ball von Dominik Brändle und brachte die Gäste sogar mit 2:1 in Front. Karabash sah in der 75. Minute die rote Karte und Neugablonz drohte in Unterzahl die Heimniederlage. Doch kurz vor Schluss sorgte Efe Kiran mit einem Treffer nach erneutem Assist von Maier für den Ausgleich.

Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 85



Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 120 Im LVM-Fußballpark bewies der FC Füssen Heimstärke und stürzte den FC Oberstdorf mit einem 2:0-Sieg von der Spitze. Füssen ging bereits in der 5. Minute in Führung: Simon Mayr verwandelte einen Freistoß, zuvor war Philipp Meisinger gefoult. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur 88. Minute beim 1:0. Dann sorgte Lucas Ludwig, mustergültig von Luis Kolb bedient, für die Entscheidung und erhöhte auf 2:0.Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 120

Der FC Rettenberg gewann das im Abstiegskampf so wichtige Duell gegen den TSV Obergünzburg mit 3:2. Schon der Auftakt war vielversprechend für Rettenberg, als Manuel Welte in der 8. Minute nach einer Ecke von Markus Roth per Kopf zur frühen Führung traf. Doch Obergünzburg glich in der 20. Minute durch Tom Hummel aus, der nach einem schönen Steckpass von Benjamin Dorn alleine auf den Keeper zulief. Rettenberg antwortete prompt: Fabian Reitemann erzielte in der 27. Minute nach einem Freistoß von Roth das 2:1. Obergünzburg schlug aber erneut zurück. Dominik Heinold verwandelte in der 29. Minute einen Elfmeter zum 2:2. In der Schlussphase sicherte Tobias Meitinger Rettenberg mit einem abgefälschten Schuss in der 85. Minute den Sieg.

Schiedsrichter: Kilian Obermeier - Zuschauer: 130



Schiedsrichter: Paul Brendelberger (Pforzen) - Zuschauer: 100 Im Starzlachauenstadion musste der SSV Wertach gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried eine 0:1-Niederlage einstecken und steckt im Tabellenkeller fest. Jonas Tögel war es , der in der 49. Minute das einzige Tor des Spiels erzielte. Alle Wertacher Bemühungen, doch noch einen Punkt zu retten, blieben erfolglos.Schiedsrichter: Paul Brendelberger (Pforzen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 90 Im spannenden Duell setzte sich der SV Mauerstetten gegen den VfB Durach II mit 1:0 durch. Erst zu Beginn der Nachspielzeit fand Tobias Junginger die Lücke in der VfB-Abwehr und sorgte für die Entscheidung.Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 90



Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 100 Der TSV Kottern II zeigte keine Gnade mit dem Schlusslicht FC Türksport Kempten und fertigte den Stadtrivalen mit 10:0 ab. Martin Dausch eröffnete nach zwölf Minuten den Torreigen, Güner Atakan erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Dausch traf erneut in der 38. Minute, bevor Christopher Wegrath (43.) und Giuseppe Savoca (45.). bis zur Halbzeit auf 5:0 erhöhten. Nach dem Seitenwechsel ging es in dem Stil weiter. Atakan verwandelte einen Elfmeter zum 6:0 (63.). Savoca (89.), Kevin Herbrig (72.), Martin Lekaj (78.) und Kaan Üstün (86.) rundeten das Schützenfest ab.Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 100

In einem turbulenten Duell rettete der TSV Buching/Trauchgau noch ein ganz spätes 3:3 gegen die SG Oberstaufen/Stiefenhofen. Lukas Dorner brachte die SG in der 14. Minute in Führung, bevor Simon Lang in der 17. Minute zum ersten Mal für Buching ausglich. Dorner erzielte mit einem Doppelpack (39., 63.) das 1:3. Doch Buching kämpfte sich zurück: Tobias Stöller verkürzte in der 84. Minute, und Michael Filser verwandelte in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 3:3-Endstand.

Schiedsrichter: Ibrahim Yilmaz (Schwabmünchen) - Zuschauer: 130