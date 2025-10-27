Ex-Profi Martin Dausch steuerte einen Dreierpack zum 10:2-Erfolg des TSV Kottern II bei. – Foto: Walter Brugger

Kotterns Zweite ballert sich an die Spitze Kreisligist macht es gegen den TSV Obergünzburg zweistellig +++ Auch Neugablonz zeigt sich torhungrig +++ FC Oberstdorf strauchelt beim Schlusslicht

Mit einem 10:2-Sieg gegen den TSV Obergünzburg hat sich der TSV Kottern II an die Tabellenspitze der Kreisliga Süd geballert. Der bisherige Spitzenreiter FC Oberstdorf strauchelt derweil und ließ mit dem 1:1 beim Schlusslicht FC Türksport Kempten überraschend zwei Punkte liegen.



Schiedsrichter: Paul Brendelberger (Pforzen) - Zuschauer: 100 Alle Versuche, den TSV Kottern II zu stoppen, waren vergeblich. Der TSV Obergünzburg musste sich beim neuen Spitzenreiter mit 2:10 geschlagen geben. Güner Atakan eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen. Kaan Üstün und Martin Dausch bauten die Führung bis zur 22. Minute auf 3:0 aus, bevor Sven Kopp mit einem abgefälschten Schuss auf 4:0 (24.) erhöhte. Phiipp Paskuda sorgten schließlich für den 5:0-Halbzeitstand. Doch damit hatte die Bayernliga-Reservee ihren Torhunger noch längst nicht gestillt. Nach der Pause legte Kottern weiter nach. Dausch (49./68.), Üstün (51.)m Luca Mader (56.) und Paskuda (64.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe, während Obergünzburg durch Thomas Dietrich (7:1, 54.) und Andreas Hanslick (8:2, 61.) wenigstens noch zu kleinen Erfolgserlebnissen kam.Schiedsrichter: Paul Brendelberger (Pforzen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Marc Fürst (Obergünzburg) - Zuschauer: 110 Kurz vor Schluss rettete der SV Mauerstetten noch einen Punkt und freute sich letztlich über das 2:2 gegen den SC Untrasried, der früh in Führung gegangen war. Alexander Gropper traf bereits in der zweiten Minute ins Netz. Kurz vor der Halbzeit stellte Samuel Prinz auf 2:0, als er einen Steckpass von Tobias Kopf verwertete. Doch Mauerstetten gab nicht auf: Tobias Junginger verkürzte in der 44. Minute. In der 89. Minute sorgte schließlich Moritz Streit mit einem späten Ausgleich für den verdienten Punktgewinn.Schiedsrichter: Marc Fürst (Obergünzburg) - Zuschauer: 110



Schiedsrichter: Ahmet Gürsoy (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 50 Im LVM-Fußballpark dominierte der FC Füssen das Duell gegen den FC Rettenberg und gewann mit 3:0. Timo Aschenbrenner sorgte in der 20. Minute nach einer Vorlage von Jannick Geißler für die Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Michael Knarr auf 2:0. In der 78. Minute setzte Geißler den Schlusspunkt, nachdem er von Philipp Meisinger bedient worden war. Selbst in Unterzahl - Erik Hoffmann erhielt in der 79. Minute eine Zeitstrafe - kam Füssen nicht in Bedrängnis.Schiedsrichter: Ahmet Gürsoy (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 50



Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 50 Eine Halbzeit lang hatte der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg gegen den SSV Wertach noch etwas Mühe, am Ende setzte sich der TSV aber mit 3:1 durch. Matthias Gast hatte in der 31. Minute zwar per Elfmeter die Seeger in Führung gebracht, Martin Suntheim glich allerdings kurz vor der Halbzeit aus. Nach der Pause dauerte es nur vier Minuten dann traf Markus Singer zum 2:1. Als Alexander Melzer in der 79. Minute zum 3:1 einnetzte, war die Entscheidung gefallen.Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 50

Sadik Sotanaj (am Ball) ging zwar persönlich leer aus, trotzdem hatte er nach dem 7:0-Erfolg seines BSK Olympia Neugablonz allen Grund zur Freude. – Foto: Stefan Günter



Schiedsrichter: Mark Wölzlein (Germaringen) - Zuschauer: 50 Im heimischen Waldstadion dominierte der BSK Olympia Neugablonz und gewann mit 7:0 gegen den VfB Durach II. Der BSK wartete nicht groß ab, sondern legte gleich furios los. Benjamin Maier gelang in der 4. Minute das 1:0 und neun Minuten später erhöhte der Knipser dann auf 2:0. Alessandro Mulas traf in der 26. Minute nach einer Vorlage von Niklas Reichert, bevor Caner Schmitt kurz vor der Halbzeit auf 4:0 stellte. Während einer Zeitstrafe für Durachs Kilian Gehring (52.) legte Mulas das 5:0 in der 60. Minute nach. Dann war wieder Maier am Zug, der seinen zweiten Doppelpack in dieser Partie schnürte. Erst traf er in der 63. Minute und verwandelte schließlich noch einen Elfmeter in der 77. Minute zum Endstand.Schiedsrichter: Mark Wölzlein (Germaringen) - Zuschauer: 50



Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 80 Keinen Sieger gab es im Duell des TSV Buching/Trauchgau gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried. Schon kurz nach der Pause stand das Endresultat von 1:1 fest. Tobias Schmid brachte den TSV in der 20. Minute zunächst in Führung. Doch unmittelbar nach Wiederbeginn glich Maxi Betz zum 1:1 aus.Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 50 Das Schlusslicht FC Türksport Kempten verbuchte mit dem 1:1 gegen den FC Oberstdorf einen Achtungserfolg. Dabei begann es für den Favoriten gut, Christian Lingg brachte Oberstorf nach einer Vorlage von Felix Schulla in der 11. Minute in Führung. Kempten kämpfte und erzielte in der 62. Minute durch Nikola Cvetic schließlich den Ausgleich.Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 50

Die Partie der SG Oberstaufen/Stiefenhofen gegen den FC Blonhofen hatte es in sich, insgeamt fielen sieben Treffer und es gab zwei Platzverweise. Am Ende hatte Blonhofen mit 5:2 die Nase vorne. Raphael Eyenbach brachte die SG in der 23. Minute zunächst in Führung. Doch der FC Blonhofen glich schnell aus, als Patrick Hakala nur zwei Minuten später traf. Julian Bauer sorgte in der 26. Minute für die Führung der Gäste, bevor Maximilian Gratzke den Ball zum 1:3 ins eigene Netz lenkte (28.). Doch damit noch nicht genug, Lukas Freidl verkürzte für die SG in der 34. Minute auf 2:3. Nach der Pause konnte Oberstaufen allerdings nicht mehr nachlegen. Julian Bauer verwandelte in der 62. Minute einen Elfmeter zum 2:4 und schnürte kurz vor Schluss seinen persönlichen Dreierpack mit dem 2:5. Zu dem Zeitpunkt waren beide Teams schon dezimiert, das zuvor Oberstaufens Sebastian Dorner (67.) ebenso wie der Blonhofer Daniel Mohr (69.) Gelb-Rot gesehen hatten.

