Kotterns Chancenwucher rächt sich

Der TSV Kottern betrieb regelrechten Chancenwucher und stand deshalb bei Abpfiff mit leeren Händen da. Innerhalb von zwei Minuten hatte die SpVgg Unterhaching II die Partie gedreht und mit 3:2 gewonnen. Zweimal war Kottern in Führung gegangen. Kapitän Matthias Jocham hatte mit dem frühen 1:0 für den perfekten Start gesorgt. Noch schneller ging es im zweiten Abschnitt. Kaum war die Partie wieder angepfiffen, da sorgte Achim Speiser für das 2:1. „Wir haben eine ordentliche Partie gezeigt, schöne Tore gemacht – aber wir haben es wieder mal verpasst, den Sack zuzumachen“, meinte Kotterns Spielertrainer Martin Dausch später. Weil Martin Lekaj, Jocham und Kim Paschek beste Gelegenheiten nicht nutzten und Lekaj zudem kurz vor Schluss an die Latte köpfte, stand der TSV mit leeren Händen da. Entscheidend war eine Schwächephase Mitte der zweiten Halbzeit. Da glich Dominique Girtler per Elfmeter für Haching aus und wenig später landete der platzierte Schuss von David Leitl zum 2:3 im Netz. Schiedsrichter: Raphael Salzberger (Mühldorf a. Inn) - Zuschauer: 350 Tore: 1:0 Matthias Jocham (8.), 1:1 Ben Erlmann (23.), 2:1 Achim Speiser (47.), 2:2 Dominique Girtler (64./Foulelfmeter), 2:3 David Leitl (66.)

Mehr als eine Stunde war der TSV Nördlingen in Unterzahl, insofern können die Rieser mit dem 0:0 gegen den FC Deisenhofen durchaus zufrieden sein. Wobei der Platzverweis für Jens Schüler, der erstmals seit Oktober wieder in der Startelf stand, durchaus diskutabel war. Referee Schultze wertete die Aktion des Nördlingers jedoch als Notbremse.

Glück hatte der TSV wenig später, als Deisenhofens Yasin Yilmaz zum Freistoß antrat und die Kugel an die Latte setzte. Die zehn Nördlinger schlugen sich in der Folge beachtlich und hatten in der zweiten Halbzeit sogar zweimal die Chance, selbst in Führung zu gehen. Beide Male konnte Mirko Puscher (76./87.) den Ball nicht im Tor unterbringen.

Schiedsrichter: Luca Schultze (München) - Zuschauer: 320

Rote Karte: Jens Schüler (26./TSV Nördlingen)