Dieses Kopfballduell verlor Kotterns Sezer Yazir (links) gegen Flemming Schug, doch nach 90 Minuten hatten die Memminger mit 0:2 das Nachsehen. – Foto: Siegfried Rebhan

Kottern zeigt Herz, Mumm und Leidenschaft Damit feiert dre Bayernligist einen Derbysieg beim FC Memmingen +++ Schwaben Augsburg überrascht in Ingolstadt +++ Landsberg findet in die Erfolgsspur zurück

Der TSV Kottern hat den FC Memmingen mit einem 2:0-Derbysieg in eine Herbstdepression gestürzt, denn die Memminger haben dadurch erst einmal den Kontakt zur Tabellenspitze in der Bayernliga Süd verloren. Dort hat sich der TSV Landsberg festgesetzt, beim VfB Hallbergmoos siegten die Lechstädter mit 2:0. Mit dem gleichen Ergebnis setzte sich der FC Gundelfingen gegen das Schlusslicht 1860 Rosenheim durch, Schwaben Augsburg überraschte mit einem 4:2-Erfolg beim FC Ingolstadt II. Einen Auswärtspunkte ergatterte der TSV Nördlingen in Ismaning.

Der Schlüssel zum Erfolg beim FC Memmingen war für Frank Wiblishauser, Trainer es TSV Kottern, ganz einfach, nämlich „mit Mumm, mit Herz und mit Leidenschaft zu spielen“. Attribute, die bei den Memminger wie schon der Vorwoche bei der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Gundelfingen vermisst wurden. „Das war ein Spiegelbild von letzter Woche“, war FCM-Trainer Stephan Baierl ernüchtert, „wir haben es nicht geschafft mutig zu sein. Die Angst zu verlieren war heute größer, als die Geilheit zu gewinnen.“

Wobei sich die Möglichkeiten durchaus boten. Erst einmal traf Kotterns Kapitän Matthias Joachim, einer von sieben Ex-Memmingern in der Startelf der Gäste, per Sonntagsschuss zum 0:1. Den möglichen Ausgleich verhinderte der Innenpfosten. Der satte Schuss von Matthias Bauer sprang vom Innenpfosten wieder raus statt in den Kasten (20.). Einmal war Dominik Stroh-Engel durch, aber Sturmpartner Micha Barei kam für den Querpass zu spät (34.). Kurz vor der Pause bekam Bareis den Ball mustergültig im Bogen von Yannik Maurer serviert, aber TSV-Torhüter Antonio Mormone war zur Stelle.

Als mit Dennis Hoffmann aus der Drehung heraus ein weiterer Ex-Memminger das Ergebnis auf 0:2 stellte, versuchte es Baierl mit einem Dreifach-Wechsel, der aber auch keine Initialzündung mehr brachte. Nachdem Bauer wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz flog, konnte Kottern den Sieg locker nach Hause spielen. (ass)

Schiedsrichter: Steffen Ehwald (Geldersheim) - Zuschauer: 1037

Tore: 0:1 Matthias Jocham (18.), 0:2 Dennis Hoffmann (51.)

Gelb-Rot: Mathias Bauer (75./FC Memmingen)

Türkspor Augsburg hat einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen müssen. Beim SV Erlbach setzte es eine 0:2-Niederlage, obendrein fing sich Turgay Karvar in der Nachspielzeit bei einem Disput mit Schiedsrichter Spindler noch eine rote Karte ein und wird damit die nächsten Spiele fehlen.

Die Augsburger starteten gut und ließen wenig zu. Doch ein individueller Fehler des bis dato guten Topalaj ging dann dem 1:0 voraus. Er holte Lechner im Strafraum von den Beinen, den fälligen Strafstoß verwandelte Maximilian Sammereier. Mit der Führung im Rücken spielte Erlbach besser auf und hatte auch immer wieder Gelegenheiten, auf 2:0 zu erhöhen. Das legte Türkspor den Hausherren schließlich selbst auf. Ein Rückpass von der Mittellinie landete bei den Angreifern der Erlbacher. Thomas Breu hatte vor Tepe wenig Mühe, zum 2:0 einzuschieben. (fka)

Schiedsrichter: Tobias Spindler (Rosenheim) - Zuschauer: 210

Tore: 1:0 Maximilian Sammereier (29./Foulelfmeter), 2:0 Thomas Breu (79.)

Rote Karte: Turgay Karvar (90.+1/Türkspor Augsburg)

„Insgesamt können wir mit dem Punkt gut leben und ich bin mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden“, meinte Trainer Karl Schreitmüller nach dem 1:1 seines TSV Nördlingen beim FC Ismaning. Bevor die Rieser in Führung gingen, gab es Chancen hüben wie drüben: TSV-Keeper Daniel Martin lenkte im Rückwärtslaufen noch den Ball von Yasin Yilamz zur Ecke (13.); Nördlingens Alexander Schröter schoss drüber (15.); Yasins Volleyabnahme war zu hoch angesetzt (18.); FCI-Keeper Lorenz Becherer war beim Schuss von Manuel Meyer zur Stelle (28.) und wehrte auch den Schuss von Mirko Puscher ab; Yilmaz prüfte auf der Gegenseite wieder Martin (34.); Jonas redl verfehlte das Nördlinger Tor (35.).

30 Sekunden nach Wiederanpfiff stand es dann 0:1. Julian Brandt hatte Schröter auf die Reise geschickt und der erzielte seinen achten Saisontreffer. Doch keine drei Minuten später bereits der Ausgleich: Jonas Redl setzte sich im Strafraum durch und spielte quer auf den bis dahin wirkungslosen FCI-Torjäger Daniel Gaedke - 1:1. Auch danach gab es weiter Torschüsse auf beiden Seiten. Insgesamt riskierten die Oberbayern mehr, hatten vielversprechende Offensivszenen, aber irgendwie entschieden sie sich immer falsch. Zudem wurde ein Tor des eingewechselten Nikolai Davydov wegen Abseits nicht anerkannt (89.) und als Bastian Lommer im Nördlinger Strafraum mit den Händen geschubst wurde, sah der Referée kein elfmeterwürdiges Foul (90.+2). (jais) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) - Zuschauer: 122

Tore: 0:1 Alexander Schröter (46.), 1:1 Daniel Gaedke (49.)

Felix Hafner (links) setzt seinen Körper ein, um sich gegen die Rosenheimer Adnan Kasumovic, Lucas Gratt sowie Maximilian Kuchler zu behaupten und das 2:0 vorzubereiten. Schon die FCG-Führung hatte Hafner eingeleitet. – Foto: Walter Brugger

Der 2:0-Sieg hatte bei den Fußballern des FC Gundelfingen deutliche Spuren hinterlassen. Nicht nur im Gesicht von Benedikt Ost, wo die Region um das rechte Auge sichtlich anschwoll, nachdem der Abpfiff im Heimspiel gegen den TSV 1860 Rosenheim erfolgt war. Schon in der ersten Halbzeit hatten die Gundelfinger Andreas Durner und Janik Noller mit Kopfverletzungen ausgewechselt und mit dem Sanka ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Häufung dieser Blessuren war ungewöhnlich und der intensiven Partie geschuldet, allerdings waren die Rosenheimer jetzt nicht als wild um sich tretende Horde aufgetreten. Durners Platzwunde war ebenso Folge eines Luftduells wie die Gehirnerschütterung von Janik Noller. Lediglich bei Osts Verletzung hatte es der Rosenheimer Andrew Barsalona mit dem Einsatz übertrieben und den Stürmer mit dem Fuß im Gesicht getroffen. Wofür er kurz vor Schluss den Platz verlassen musste.

„Rosenheimer war sehr präsent, mit dem Ball und gedanklich zunächst schneller. Auch taktisch ist die Truppe gut geschult“, urteilte FCG-Coach Stefan Anderl hinterher über das Schlusslicht. Dabei hatten seine Schützlinge den perfekten Start erwischt, nach dem Zuspiel von Felix Hafner tauchte Noller frei vor 1860-Keeper David Daroczi auf und erzielte das 1:0. „Trotz der Führung mussten wir uns erst ins Spiel reinkämpfen“, meinte FCG-Coach Anderl, und als sein Team sich dann auf den Gegner eingestellt hatte, fiel prompt die Vorentscheidung. Wieder war Hafner der Wegbereiter, der sich am Ball gegen drei Gegner behauptete und Manuel Müller einsetzte, der den Endstand besorgte.

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 360

Tore: 1:0 Janik Noller (4.), 2:0 Manuel Müller (54.)

Gelb-Rot: Andrew Barsalona (87./TSV 1860 Rosenheim/Foul)

Mit gemischten Gefühlen fuhren die Fußballer des TSV Schwaben Augsburg zum FC Ingolstadt II, mit einem verdienten 4:2-Sieg kehrten sie zurück. „Das war eine super Leistung unserer Mannschaft“, resümierte Schwaben-Fußballchef Max Wuschek, „wir haben sehr gut gespielt“, schloss sich ein zufriedener Trainer Janos Radoki an.

Im Gegensatz zur Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz der Audi-Arena, die zunächst nur auf Sparflamme brannte und erst nach dem Einsatz eines Handwerkers in der zweiten Hälfte ihre volle Leistungsfähigkeit zeigte, ging den Schwaben schnell ein Licht auf. Obwohl die spielstarken Schanzer, bei denen der ehemalige FCA-Jungprofi Tim Civeja mit von der Partie war, früh durch Donald Nduka 1:0 in Führung gingen. Doch die Violetten ließen sich nicht beirren. Mittelstürmer Julian Kania sorgte mit drei Treffern für eine 3:1-Führung. Die Partie war gedreht, Maximilian Heiß setzte mit dem Treffer zum 4:1 noch einen drauf. Kurz vor dem Abpfiff kamen die Hausherren zwar auf 2:4 heran, doch da war die Messe längst gelesen. (oll)

Schiedsrichter: Florian Ziegler (Hohenpeißenberg) - Zuschauer: 34

Tore: 1:0 Donald Nduka (24.), 1:1 Julian Kania (34.), 1:2 Julian Kania (43.), 1:3 Julian Kania (50.), 1:4 Maximilian Heiß (60.), 2:4 Ishak Karaogul (85.)