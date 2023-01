Kottern verlängert mit Trainer Frank Wiblishauser

Fußball-Bayernligist TSV 1874 Kottern verlängert den Vertrag mit Trainer Frank Wiblishauser und meldet für die Regionalliga.

Noch vor Beginn der Vorbereitung auf die Rückrunde am 24. Januar hat der Bayernligist aus Kempten eine wichtige Personalentscheidung unter Dach und Fach bringen können. Trainer Frank Wiblishauser hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum Sommer 2024 verlängert. Der 45-Jährige kam im vergangenen Herbst als Nachfolger von Matthias Günes nach Kottern. Die Mannschaft steckte damals in einer sportlich schwierigen Phase. Das hat sich grundlegend geändert. "Es freut uns unheimlich, dass Frank verlängert hat", sagt Michael Feneberg, der Sportliche Leiter. "So wie die letzten Monate mit ihm gelaufen sind, sind wir sehr, sehr zufrieden."

Gespräche über eine mögliche Verlängerung fanden schon Ende letzten Jahres statt, in der Woche nach Weihnachten wurden die letzten Details geklärt. Auch Torwarttrainer Guido Martin hat seinen Kontrakt vorzeitig verlängert. mit Co-Trainer Rainer Höbel laufen momentan noch die Gespräche.