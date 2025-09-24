Kottern trennt sich von Cheftrainer Dausch - Maier übernimmt

Trainerentlassung in der Bayernliga Süd: Der TSV Kottern hat sich nach der 3:5-Heimniederlage gegen den SV Schalding-Heining am vergangenen Wochenende von Cheftrainer Martin Dausch getrennt. Die Allgäuer hinken den eigenen Ansprüchen nach einem völlig verkorksten Start weit hinterher und belegen nach zehn Spieltagen mit lediglich fünf Punkten den vorletzten Tabellenplatz. Auch Co-Trainer Stefan Kröger musste seinen Hut nehmen. Der Nachfolger von Dausch steht seit Montagabend fest: Andreas Maier (41) soll die Truppe aus dem Kemptener Stadtteil wieder in ruhigeres Fahrwasser führen.

Abteilungsleiter Andreas Breuer begründet die Entscheidung des Vereins wie folgt: "Die Trennung hat rein sportliche Gründe. Menschlich und charakterlich hat es sowohl bei Martin als auch bei Stefan überhaupt nichts gegeben, das hat wunderbar gepasst. Die beiden haben auch das Konzept, auf junge Spieler zu setzen, wie vom Verein gewollt umgesetzt. Der sportliche Erfolg ist allerdings zuletzt völlig ausgeblieben. Aus welchen Gründen auch immer, es hat einfach nicht mehr funktioniert und wir mussten jetzt einfach handeln. Wir müssen nun schauen, dass wir uns mit allem uns zur Verfügung stehenden Mitteln da unten rauskämpfen."

Martin Dausch hatte im Sommer 2024 das Cheftraineramt von Frank Wiblishauser übernommen. In der Saison 2024/25 führte er den TSV Kottern auf einen ordentlichen sechsten Tabellenplatz in der Bayernliga Süd. Gut ein Jahr später muss er nun seinen Posten wieder räumen. Nachfolger Andreas Maier leitete bereits am Montagabend das erste Training und hielt auch eine Ansprache an die Mannschaft. Der 41-Jährige coachte zuletzt den Bezirksligisten FC Oberstdorf und ist den Fußballfreunden im Allgäu vor allem durch seine aktive Zeit beim 1. FC Sonthofen und dem FC Memmingen bestens bekannt. In der Saison 2008/09 war Maier Stammspieler beim SSV Reutlingen in der Regionalliga Süd.