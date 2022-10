75 Minuten in Unterzahl, da war beim TSV Kottern auch Stürmer Fatlind Vezlaj (links) in der Defensive gefordert. Gegen den SV Erlbach und Maximilian Sammereier hieß es am Ende 0:0. – Foto: Dirk Klos

Kottern punktet trotz eines Handicaps Bayernligist muss gegen den SV Erlbach 75 Minuten in Unterzahl auskommen +++ Nördlingen dreht die Partie gegen Deisenhofen +++ Landsberg ist die Spitze los +++ Neziris Traumtor sichert Gundelfingen den Dreier

Auch nach dem Trainerwechsel läuft beim TSV Kottern noch längst nicht alles rund. Im Heimspiel gegen den SV Erlbach mussten sich die Oberallgäuer mit einem 0:0 begnügen. Auch der TSV Landsberg (1:1 gegen den SV Kirchanschöring) und Türkspor Augsburg (1:1 gegen Dachau 65) kamen nicht über ein Unentschieden hinaus. Besser lief es für Schwaben Augsburg (2:1 gegen den VfR Garching), den TSV Nördlingen (3:2 gegen den FC Deisenhofen) und den FC Gundelfingen (2:0 gegen den FC Ismaning).

Das Handicap war gewaltig. 75 Minuten musste der TSV Kottern im Heimspiel gegen den SV Erlbach in Unterzahl agieren, trotzdem war beim Comeback des neuen Trainer Frank Wiblishauser auf der TSV-Bank mehr drin als das torlose Remis. Besonders nach der Pause sah Wiblishauser gute Möglichkeiten bei den Schüssen von Yazir, Jocham oder Schad. Letztlich ging das Unentschieden nach dem Spielverlauf auch für Wiblishauser in Ordnung.

Schon nach 16 Minuten hatte Refere Brandstätter die rote Karte gezückt. Betroffen war Julian Feneberg, dessen Einsteigen letztlich doch zu hart war. Der Platzverweis war durchaus vertretbar und wurde zum Handicap für die Oberallgäuer, die aber trotzdem kompakt standen - und in Antonio Mormone einen Rückhalt hatten, der im Ernstfall aufmerksam zur Stelle war.

Schiedsrichter: Felix Brandstätter (Zamdorf) - Zuschauer: 300

Gelb-Rot: Marco Schad (89./TSV Kottern), Nicolas Barth (91./SV Erlbach)

Rote Karte: Julian Feneberg (16./TSV Kottern)

Sekunden vor dem Schlusspfiff zerplatzte der Traum vom Heimsieg bei Türkspor Augsburg. Lange Zeit hatte die Elf von Trainer Damir Suljanovic gegen den TSV Dachau 1865 mit 1:0 geführt. In der 93. Minute kassierte seine Mannschaft doch noch das 1:1. Türkspor-Sportchef Adem Gürbüz erklärte: „Das ist ärgerlich, aber da sind wir auch selber Schuld. Über das gesamte Spiel gesehen geht dieses Unentschieden in Ordnung.“

Die Hausherren legten einen guten Start hin. Per Foulelfmeter brachte Jeton Abazi in Front. Während die Gastgeber in der ersten Hälfte durchaus zu überzeugen wussten, wendete sich das Blatt in Durchgang zwei. Das sah auch Gürbüz: „Die erste Halbzeit gehört uns. Dachau war aber in der zweiten Hälfte dann besser.“ Der späte Ausgleichstreffer resultierte aus einem hohen Ball. „In solchen Momenten musst du den Ball oder den Gegner stören“, so Gürbüz. Mohamed Bekaj kam letztlich doch an das Spielgerät und entriss den Augsburgern den Dreier. (fka)

Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf) - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Jeton Abazi (27./Foulelfmeter), 1:1 Mohamed Bekaj (90.+3)

Nach diesem Ball streckt sich Nördlingens Alexander Schröter (Dritter von rechts) noch vergeblich, am Ende hatte sich der Einsatz aber gelohnt: in der Schlussviertelstunde machten die Rieser aus dem 1:2-Rückstand noch einen 3:2-Erfolg. – Foto: Dieter Mack

Es schien schon so, als würde der TSV Nördlingen auch im fünften Spiel in Folge ohne Sieg dastehen. Bis zur 76. Minute lagen die Rieser im Heimspiel gegen den FC Deisenhofen mit 1:2 zurück. Doch die Mannschaft von Karl Schreitmüller zeigte Moral und gewann noch 3:2.

Für den Höhepunkt der ersten Halbzeit sorgte Alexander Schröter, der nach dem Zuspiel von Simon Gruber aus fünf Meter zur Nördlinger Führung eischieben durfte. Viel Tempo war nicht im Spiel, das sollte sich erst in Hälfte zwei ändern. Die Deisenhofer überrumpelten den TSV regelrecht. Erst Michael Bachhuber und dann Nico Karger brachten die Oberbayern in Führung. Jetzt war deutlich mehr Leben ins Spiel, die beiden Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

Die 75. Minute brachte die entscheidende Wendung: Nach einer Ecke bekam Deisenhofens Jens Förtsch den Ball im Strafraum an die Hand, Schiedsrichter Hemrich entschied auf Elfmeter. Den verwandelte Manuel Meyer sicher und versetzte so dem FCD einen Schock, von dem er sich nicht erholen sollte. Nördlingen drängte jetzt auf das Siegtor und sollte sich in der 84. Minute belohnen: Schröters Kopfball landete bei Gruber und der hämmerte die Kugel volley ins Kreuzeck zu hämmern – ein Traumtor und die Entscheidung zugunsten des Aufsteigers. (bom) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Hannes Hemrich (Urspringen) - Zuschauer: 330

Tore: 1:0 Alexander Schröter (29.), 1:1 Michael Bachhuber (48.), 1:2 Nico Karger (49.), 2:2 Manuel Meyer (76./Handelfmeter), 3:2 Simon Gruber (84.)

Gegen den VfR Garching gelang dem TSV Schwaben Augsburg ein hart erkämpfter 2:1-Sieg. Dabei mussten die „Violetten“ einen frühen Rückschlag verdauen, als Robert Rohrhirsch die Oberbayern nach Vorarbeit des pfeilschnellen Flügelstürmers Yazid Tambo in Führung brachte. Doch die Augsburg erholten sich rasch und Benedikt Krug sorgte nach einer Eckball-Flanke von Simon Achatz per mustergültigem Kopfball für den baldigen Ausgleichstreffer. Kurz vor der Halbzeit landete ein Tempodribbling von Bastian Kurz bei Julian Kania, doch bei dessen Torabschluß reagierte VfR-Keeper Retzer glänzend (41.).

Nach dem Seitenwechsel stand die Partie auf Messers Schneide. Zunächst gelang es Simon Achatz nicht, einen Kopfball aus kurzer Distanz unterzubringen (62.), danach hatten die Fuggerstädter das Glück des Tüchtigen sowie einen tapferen Keeper Rösch, der den Lupfer des durchgebrochenen Tambo noch vor Überschreiten der Torlinie entschärfen konnte (72.). Anschließend sorgte Simon Gail per sehenswertem Volleyknaller für den Siegtreffer.

„Mit der Intensität und den drei Punkten bin ich sehr zufrieden. Wir haben nach dem Rückstand Moral und Kampfgeist gezeigt und hätten auch noch mehr Tore erzielen können. Der Sieg war auch deshalb wichtig, da wir den Abstand zu den Teams aus dem unteren Tabellendrittel wahren konnten“, bilanzierte Schwaben-Coach Janos Radoki. (chw)

Schiedsrichter: Dominik Kappelsberger (Aßling) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Robert Rohrhirsch (7.), 1:1 Benedikt Krug (23.), 2:1 Simon Gail (75.)

„Natürlich ist das ärgerlich, aber wir haben alles noch selbst in der Hand“, nahm Landsbergs Spielertrainer Michael Hutterer den Verlust der Tabellenführung nicht sonderlich tragisch. Zumal sich der SV Kirchanschöring das 1:1 mehr als verdient hatte. Von Beginn an bot der SVK, angefeuert von seinen mitgereisten Fans, dem TSV Landsberg erfolgreich Paroli. Es ging hin und her, mit etwas mehr Anteilen für die Gäste.

In Führung gingen allerdings die Lechstädter. Branko Nikolics Pass auf Sascha Mölders passte perfekt, der fackelte nicht lange und traf zum 1:0. Noch vor der Pause allerdings fiel der Ausgleich: Maximilian Holdenrieders Rettungsaktion im Strafraum wertete der Schiedsrichter als Foul und gab Elfmeter für die Gäste. Luca Schmitzberger ließ Landsbergs Keeper David Hundertmark keine Chance.

Nach der Pause fand fanden die Landsberger lange Zeit keinen Zugriff mehr, verloren zu viele Zweikämpfe und waren meist den berühmten Schritt zu spät. Erst in den letzten Minuten starteten die Landsberger noch ihre inzwischen schon gewohnte Schlussoffensive, hatten in der Nachspielzeit auch noch eine gute Möglichkeit, es blieb aber beim Unentschieden. (mm) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Maximilian Ziegler (Lindach) - Zuschauer: 490

Tore: 1:0 Sascha Mölders (25.), 1:1 Luca Schmitzberger (42./Foulelfmeter)

Glücksgefühle: Nach dem Traumtor von Ibrahim Neziri musste die Freude raus. René Schröder (links) und Maximilian Braun gratulierten dem Stürmer des FC Gundelfingen erleichtert. – Foto: Walter Brugger