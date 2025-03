Kottern plant die Zukunft mit Dausch und Kröger

Trotz der 0:1-Niederlage im Derby beim FC Memmingen steht der TSV Kottern in der Bayernliga Süd gut da. Die Oberallgäuer sind sogar noch im Rennen um die Spitzenplätze, wobei der sportlich mögliche Aufstieg nicht groß thematisiert wird. „Das interessiert mich im Endeffekt nicht wirklich. In Sachen Infrastruktur müsste man da in Kottern schon ein bisschen was machen. Ich weiß nicht, ob der Verein das Geld dafür in die Hand nehmen möchte“, meint etwa Spielertrainer Martin Dausch.