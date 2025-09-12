Kottern in der Bringschuld »Werden versuchen, den Bock umzustoßen«

Bereits am Freitagabend wartet ein Kracher: Spitzenreiter TSV 1860 München II empfängt das formstarke Türkspor Augsburg, das seit vier Spielen ungeschlagen ist. Parallel trifft der TSV Landsberg auf den TSV Kottern, der dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt. Der Samstag bringt gleich vier Partien: Aufsteiger TuS Geretsried will nach starkem Saisonstart und zuletzt holprigen Ergebnissen gegen den FC Deisenhofen bestehen. Der SV Heimstetten und Türkgücü München gehen beide mit Siegen im Rücken ins direkte Duell. Für die noch sieglosen Hauzenberger steht mit dem Gastspiel des ungeschlagenen Kirchanschöring eine Mammutaufgabe an. Zudem empfängt der starke Aufsteiger FC Gundelfingen den FC Pipinsried, der zuletzt trotz guter Leistungen das Nachsehen hatte. Am Sonntag stehen zwei Begegnungen auf dem Programm: Der FC Ismaning will nach der Niederlage gegen Türkspor wieder zurück in die Spur, trifft dabei aber auf die ambitionierten Erlbacher. Zum Abschluss reist der SV Schalding-Heining zu den Sportfreunden Schwaig.

Freitag

Heute, 19:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 II Türkspor Augsburg TürkAugsburg 19:00 PUSH

Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 München II): "Uns erwartet ein Gegner, der seit vier Spielen ungeschlagen ist und zuletzt zweimal in Folge gewonnen hat. Entsprechend treten sie mit viel Selbstvertrauen an. Für uns gilt es, von Beginn an konzentriert zu sein und unser eigenes Spiel durchzuziehen. Natürlich wollen wir unsere Siegesserie fortsetzen – das ist das klare Ziel." Personalsituation TSV 1860 München II: Personell sieht es ähnlich aus wie zuletzt gegen Deisenhofen. Ob noch Unterstützung von den Profis dazukommt, entscheidet sich kurzfristig, da diese erst am Sonntagabend im Einsatz sind. Servet Bozdag (Trainer Türkspor Augsburg): "Die letzten beiden Siege haben der Mannschaft sehr gutgetan, die Jungs haben sich belohnt und sich die Erfolge absolut verdient. Am Freitag ist klar, dass uns mit 1860 II ein sehr starker Gegner erwartet. Wir gehen als Außenseiter nach München, können aber mit breiter Brust auftreten. Personell fehlen uns nach wie vor einige wichtige Spieler.“

Christoph Rech (sportlicher Leiter TSV Landsberg): "Nach dem sehr bitteren Ausgleich in letzter Sekunde in Kirchanschöring haben wir das Spiel analysiert und wissen, in welchen Bereichen wir uns verbessern und cleverer verhalten müssen. Mit Kottern kommt ein Gegner, der aktuell eine schlechte Phase hat, aber rein von der Qualität in die obere Hälfte der Tabelle gehört. Es ist sowohl für uns als auch für den Gegner ein sehr wichtiges Spiel. Wenn wir an unsere Leistung der letzten Spiele anknüpfen und vor dem Tor effizienter sind bin ich überzeugt, dass die drei Punkte in Landsberg bleiben." Personalsituation TSV Landsberg: Keine Änderungen im Vergleich zur letzten Partie. Martin Dausch (Trainer TSV Kottern): "Es wird ein schwieriges Spiel gegen Landsberg, traditionell ein schwerer Gegner – und durch die kurze Anfahrt am Freitagabend hat es fast schon Derby-Charakter. Wir wissen natürlich, dass wir im Abstiegskampf stecken, und so wollen wir die Partie auch angehen. Landsberg befindet sich zwar in einem kleinen Formtief, ist aber dennoch eine sehr starke Mannschaft, gegen die wir uns strecken müssen. Die Trainingswoche war gut, wir werden alles reinwerfen, um den Bock endlich umzustoßen." Personalsituation TSV Kottern: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord. Samstag

Morgen, 14:00 Uhr TuS Geretsried Geretsried FC Deisenhofen Deisenhofen 14:00 PUSH

Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Wir treffen auf einen Gegner, der seit Jahren in der Bayernliga etabliert ist und dort kontinuierlich arbeitet, auch im Jugendbereich. Diese Durchgängigkeit spürt man in den Spielen, dazu kommt ein Trainer, der perfekt zum Verein passt und für attraktiven Fußball mit und gegen den Ball steht. Wir durften sie bereits in der Vorbereitung kennenlernen. Umso mehr freuen wir uns jetzt auf das Spiel und wollen mit viel Engagement alles reinlegen.“ Personalsituation TuS Geretsried: Tyrone Prepeluh hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und wird deshalb mehrere Spiele fehlen. Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Geretsried ist ein starker Aufsteiger, der souverän den Sprung in die Bayernliga geschafft hat. Entsprechend erwarten wir ein schweres Spiel. Sie setzen stark auf ihre eigene Jugend und haben mit Spielern wie Ivkovic in der Offensive echte Qualität, den wir unbedingt in den Griff bekommen müssen." Personalsituation FC Deisenhofen: Jakob Lippmann hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, was nach dem Ausfall von Stephan Kopp bereits der zweite Langzeitverletzte ist. Dazu fehlen Björn Jost mit einer Fußfraktur und Tobias Nickl.

Morgen, 14:00 Uhr SV Heimstetten Heimstetten Türkgücü München Türkgücü Mün 14:00 PUSH

Ünal Tosun (Spielertrainer Türkgücü München): "Heimstetten hat in den letzten Wochen starke Leistungen gezeigt und ordentlich gepunktet. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Unser Ziel ist es, die gleiche Emotionalität wie letzte Woche auf den Platz zu bringen, uns taktisch und spielerisch weiter zu steigern und so den ersten Auswärtssieg der Saison einzufahren." Personalsituation Türkgücü München: Mo Awata ist für zwei weitere Spiele rot-gesperrt. Außerdem fehlen Endro Zaskoku, Emre Özbey, Edis Redzic, Matija Radonjic und Ivan Martinovic.

Morgen, 14:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg SV Kirchanschöring Kirchanschör 14:00 live PUSH

zu diesem Spiel folgt ein separater Bericht...

Morgen, 15:00 Uhr FC Gundelfingen Gundelfingen FC Pipinsried Pipinsried 15:00 live PUSH

Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Pipinsried ist individuell hochklassig besetzt, bleibt aber bislang hinter den eigenen Erwartungen zurück. Gleichzeitig haben sie schon bewiesen, wozu sie fähig sind, wenn es bei ihnen läuft. Für uns gilt es daher, sie gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen – wir wollen die Punkte auf keinen Fall nach Pipinsried mitgeben.“ Personalsituation FC Gundelfingen: Michael Singer (angebrochener Mittelfuß) und Dario Nikolic (Außenbandriss im Knie) fehlen auf alle Fälle. Der Einsatz von Yannick Maurer ist fraglich (Fersenprobleme). Josef Steinberger (Trainer FC Pipinsried): "Wir fahren zu einem bärenstarken Aufsteiger, der sehr unangenehm zu bespielen ist. Wir wissen was uns dort erwartet und vor allem auch das wir eine Top-Leistung brauchen um bestehen zu können." Personalsituation FC Pipinsried: Benedikt Wiegert und Felix Popp fallen definitiv aus - vor den Einsätzen von Tobias Schröck, Max Dombrowka und Valdrin Konjuhi steht ein Fragezeichen. Sonntag

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning SV Erlbach SV Erlbach 14:00 PUSH

Xhevat Muriqui (Trainer FC Ismaning): "Grundsätzlich ist es ein super Gegner – für uns eine reizvolle Aufgabe, bei der wir nichts zu verlieren haben.“ Personalsituation FC Ismaning: Außer dem rot-gesperrten Jeremie Zehetbauer sind alle Mann einsatzbereit. Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Am Sonntag wartet mit Ismaning ein sehr schwerer Gegner auf uns. In den letzten Jahren waren es immer enge Duelle, oft haben Kleinigkeiten entschieden. Ismaning hat nach neun Spielen erst zweimal verloren, das spricht für ihre Qualität. Uns ist die Schwere der Aufgabe bewusst, aber mit 100 Prozent Einstellung wollen wir unbedingt etwas mitnehmen – nach dem Punkt gegen Nördlingen peilen wir nun wieder einen Dreier an.“ Personalsituation SV Erlbach: Sebastian Hager wurde erfolgreich an der Schulter operiert, wird aber ohnehin bis zur Winterpause ausfallen. Neben den Langzeitverletzten stehen Yannik Seils und Christopher Obermeier auf der Kippe für Sonntag - ihre Einsätze werden sich kurzfristig entscheiden.