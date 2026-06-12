Kota Ichijo sucht einen neuen Verein - mit Kontaktdaten

Der 28-jährige Kota Ichijo verlässt die DJK TuS Hordel und sucht nun nach einem neuen Verein. Dieser Klub sollte in den Kreisen Niederrhein, Mittelrhein oder auch Westfalen vertreten sein. Im Bezug auf das Sportliche sucht der 1,77 große Torwart einen Verein, der in der Oberliga aktiv ist.
Nach einem Jahr beim VfR Fischeln, bei dem er nur im Kreispokal und in Testspielen zum Einsatz kam, zog es den 28-Jährigen zum FC Pesch. Dort agierte er in neun Partien für die Zweitvertretung in der A-Liga.
Der Winterwechsel zur Sportvereinigung Deutz 05 war derweil erfolgreich für Ichijo. In den vergangenen beiden Spielzeiten kam er für die 05er auf 27 Einsätze in der Landesliga - acht Mal konnte er dabei seinen Kasten sauber halten.
Zur vergangenen Saison entschied sich der Torhüter für eine neue Aufgabe - es ging zur DJK TuS Hordel, bei der er 17 Spiele in der Westfalenliga absolvierte. Der Torwart zog sich zwar eine Knieverletzung zu, die den Start seiner Saisonhälfte 2026 verzögerte, allerdings konnte er zur zweiten Saisonhälfte zurückkehren - mittlerweile ist er vollständig genesen und in starker Verfassung. Mit einigen starken Paraden war er ein wichtiger Bestandteil des Aufstiegs seines Vereins. Für das kommende Spieljahr sucht Ichijo nun nach einer neuen Herausforderung.
Der Verein soll aus dem Kreis Niederrhein, Mittelrhein oder auch Westfalen stammen und in der Oberliga vertreten sein. Zu seinen Stärken sagte der Torwart folgendes: "Ich sehe meine Stärken im Shot-Stoppen und in meiner Reaktionsschnelligkeit. Das liegt daran, dass wir in der ersten Hälfte der Saison 2025 zu den Teams mit wenigen Gegentoren in unserer Gruppe gehörten, was mir zusätzlich Selbstvertrauen gibt." Weiter führte er aus: "Außerdem beteilige ich mich aktiv am Spielaufbau und kann dem Team dadurch mehr Dynamik geben. Das gehört zu meinen Stärken, von denen ich überzeugt bin."
Neben den sportlichen Aspekten erwartet der 28-Jährige folgendes von seinem neuen Klub: "Ein Verein, der mich zumindest braucht. Eine Mannschaft, die den Aufstieg anstrebt."
Unter folgenden Daten ist Ichijo erreichbar:
Telefonnummer: 0176/24771284
Instagram: __jokota___
Mail-Adresse: soccer_0716@icloud.com