Kota Ichijo sucht einen neuen Verein - mit Kontaktdaten Kota Ichijo sucht nach einer neuen sportlichen Herausforderung im Niederrhein, Mittelrhein oder auch im Kreis Westfalen. von Tristan Benten · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Ichijo sucht einen neuen Verein – Foto: Ina Allkämper

Der 28-jährige Kota Ichijo verlässt die DJK TuS Hordel und sucht nun nach einem neuen Verein. Dieser Klub sollte in den Kreisen Niederrhein, Mittelrhein oder auch Westfalen vertreten sein. Im Bezug auf das Sportliche sucht der 1,77 große Torwart einen Verein, der in der Oberliga aktiv ist.

Das ist Kota Ichijo Wichtiger Teil des Aufstiegs Nach einem Jahr beim VfR Fischeln, bei dem er nur im Kreispokal und in Testspielen zum Einsatz kam, zog es den 28-Jährigen zum FC Pesch. Dort agierte er in neun Partien für die Zweitvertretung in der A-Liga.

Der Winterwechsel zur Sportvereinigung Deutz 05 war derweil erfolgreich für Ichijo. In den vergangenen beiden Spielzeiten kam er für die 05er auf 27 Einsätze in der Landesliga - acht Mal konnte er dabei seinen Kasten sauber halten. Zur vergangenen Saison entschied sich der Torhüter für eine neue Aufgabe - es ging zur DJK TuS Hordel, bei der er 17 Spiele in der Westfalenliga absolvierte. Der Torwart zog sich zwar eine Knieverletzung zu, die den Start seiner Saisonhälfte 2026 verzögerte, allerdings konnte er zur zweiten Saisonhälfte zurückkehren - mittlerweile ist er vollständig genesen und in starker Verfassung. Mit einigen starken Paraden war er ein wichtiger Bestandteil des Aufstiegs seines Vereins. Für das kommende Spieljahr sucht Ichijo nun nach einer neuen Herausforderung.