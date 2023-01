Kostheim: Mehr Identifikation mit Verein herstellen Nach dem besiegelten Abstieg: Wie Kostheim 12 einen nachhaltigen Neuanfang angehen will

Wiesbaden. Das hatte man sich in Kostheim sicher anders vorgestellt. Nachdem die 12er vergangene Saison aus der Kreisoberliga abstiegen, wollte man in der A-Liga in ruhigeres Fahrwasser kommen. Doch nun steht noch vor der Winterpause der Abstieg in die B-Liga fest. Die abgesagte Partie gegen den FSV Wiesbaden war die dritte Absage des Sportvereins in dieser Spielzeit, der Gang eine Klasse tiefer ist damit laut Statuten die Folge. So befindet sich der künftige B-Ligist aktuell zwischen Erklärungsfindung für die sportliche Talfahrt und der Formulierung einer positiven Zukunftsvision. Eins ist klar: Man möchte im Sommer konkurrenzfähig in der B-Liga einen nachhaltigen Neuanfang starten.