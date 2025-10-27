Kostheim 05: Spieler bricht zusammen

Wiesbaden. Das B-Liga-Topspiel zwischen SKC Munzur und Kostheim 05 endete mit einer Schrecksekunde zwei Minuten vor Schluss vorzeitig. Kostheim-Coach Cornel Kaden schildert die Ereignisse: „Kurz vor Ende ist ein Spieler von uns ohne Gegnereinwirkung zusammengebrochen. Wir sind alle sofort zu ihm geeilt und haben den Notarzt alarmiert. Er war zweimal kurz nicht bei Bewusstsein. Als er wieder bei sich war, klagte er über Schmerzen in der Brust, die in den Arm ausstrahlen. Wir wussten dann, was los war, da das Herz bei ihm eine Vorgeschichte hat und er schon mal einen Herzinfarkt hatte. Er wurde direkt ins Krankenhaus gebracht und war dann stabil. Dort ist er über Nacht zur Beobachtung geblieben. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut, er hat nur etwas erhöhte Werte.“
Munzur-Trainer Tolga Yildiz berichtet: „Es war schlimm, aber ich denke, wir haben die Situation gemeinsam gut gehändelt. Wir haben den Ernst der Lage schnell erkannt und waren direkt bei ihm. Anschließend bot der Schiri an, dass wir uns mit dem Ball warmhalten, aber das lehnten wir ab, woraufhin es Rot gab, was sehr kurios war, sich aber sicher klärt. Kostheim sah sich natürlich nicht in der Lage noch weiterzuspielen. Mal schauen, was das Sportgericht dann entscheidet. Das ist aber auch egal. Wir wünschen dem Spieler weiterhin gute Besserung.“ Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte Munzur mit 1:0. „Für uns passt das Ergebnis so, der Sieg sollte an Munzur gehen. Es war unsere Entscheidung, nicht weiterzumachen“, stellt Kaden klar.
