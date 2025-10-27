Kostheim 05: Spieler bricht zusammen

Ein Spieler des TuS Kostheim brach in der Schlussphase des B-Liga-Topspiels gegen Munzur zusammen. – Foto: dpa

Wiesbaden. Das B-Liga-Topspiel zwischen SKC Munzur und Kostheim 05 endete mit einer Schrecksekunde zwei Minuten vor Schluss vorzeitig. Kostheim-Coach Cornel Kaden schildert die Ereignisse: „Kurz vor Ende ist ein Spieler von uns ohne Gegnereinwirkung zusammengebrochen. Wir sind alle sofort zu ihm geeilt und haben den Notarzt alarmiert. Er war zweimal kurz nicht bei Bewusstsein. Als er wieder bei sich war, klagte er über Schmerzen in der Brust, die in den Arm ausstrahlen. Wir wussten dann, was los war, da das Herz bei ihm eine Vorgeschichte hat und er schon mal einen Herzinfarkt hatte. Er wurde direkt ins Krankenhaus gebracht und war dann stabil. Dort ist er über Nacht zur Beobachtung geblieben. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut, er hat nur etwas erhöhte Werte.“