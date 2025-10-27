 2025-10-27T08:53:35.915Z

Spielbericht
Ein Spieler des TuS Kostheim brach in der Schlussphase des B-Liga-Topspiels gegen Munzur zusammen.
Ein Spieler des TuS Kostheim brach in der Schlussphase des B-Liga-Topspiels gegen Munzur zusammen. – Foto: dpa

Kostheim 05: Spieler bricht zusammen

Vorzeitiges Ende der B-Liga-Partie Munzur gegen Kostheim – Spieler in der Klinik stabil

Wiesbaden. Das B-Liga-Topspiel zwischen SKC Munzur und Kostheim 05 endete mit einer Schrecksekunde zwei Minuten vor Schluss vorzeitig. Kostheim-Coach Cornel Kaden schildert die Ereignisse: „Kurz vor Ende ist ein Spieler von uns ohne Gegnereinwirkung zusammengebrochen. Wir sind alle sofort zu ihm geeilt und haben den Notarzt alarmiert. Er war zweimal kurz nicht bei Bewusstsein. Als er wieder bei sich war, klagte er über Schmerzen in der Brust, die in den Arm ausstrahlen. Wir wussten dann, was los war, da das Herz bei ihm eine Vorgeschichte hat und er schon mal einen Herzinfarkt hatte. Er wurde direkt ins Krankenhaus gebracht und war dann stabil. Dort ist er über Nacht zur Beobachtung geblieben. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut, er hat nur etwas erhöhte Werte.“

Munzur-Trainer Tolga Yildiz berichtet: „Es war schlimm, aber ich denke, wir haben die Situation gemeinsam gut gehändelt. Wir haben den Ernst der Lage schnell erkannt und waren direkt bei ihm. Anschließend bot der Schiri an, dass wir uns mit dem Ball warmhalten, aber das lehnten wir ab, woraufhin es Rot gab, was sehr kurios war, sich aber sicher klärt. Kostheim sah sich natürlich nicht in der Lage noch weiterzuspielen. Mal schauen, was das Sportgericht dann entscheidet. Das ist aber auch egal. Wir wünschen dem Spieler weiterhin gute Besserung.“ Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte Munzur mit 1:0. „Für uns passt das Ergebnis so, der Sieg sollte an Munzur gehen. Es war unsere Entscheidung, nicht weiterzumachen“, stellt Kaden klar.

Gestern, 15:00 Uhr
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
Abgebrochen

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 11:00 Uhr
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
3
4
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
8
0
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
2
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
2
3
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
1
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
3
1

